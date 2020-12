La chance d’égaler le succès de la saison dernière du Super Bowl était passée pour les 49ers de San Francisco.

Une série de blessures, un mouvement forcé de mi-saison à cause de la coronavirus et le jeu bâclé a empêché les Niners d’avoir une chance de se rendre aux séries éliminatoires.

La déception aurait pu conduire les 49ers à l’emballer et espérer plus de chance la saison prochaine, mais la ténacité qui les a aidés à réussir la saison dernière est toujours là cette année.

Cela était évident lorsque San Francisco a porté un coup aux espoirs des séries éliminatoires d’Arizonas avec une victoire 20-12 contre les Cardinals samedi.

C’est pourquoi j’ai été très fier des joueurs et de la façon dont ils se sont comportés, a déclaré lundi l’entraîneur Kyle Shanahan. C’est pourquoi je ne vais vraiment pas compter cette année comme un négatif. Ce n’était pas amusant. Ce n’est pas ce que nous ou nos fans voulions. Mais je crois que la façon dont nous avons traversé cela, si vous traversez les choses de la bonne manière, je pense que cela vous endurcit et vous rend plus fort et vous rend meilleur. J’ai l’impression que d’un point de vue individuel, j’ai l’impression que c’est ainsi que presque tout le monde dans le bâtiment a fait ça. Lorsque vous faites cela individuellement, votre bâtiment est beaucoup plus solide. »

Le quart-arrière de troisième corde CJ Beathard a personnifié cela pour les 49ers (6-9). Un an après l’assassinat de son frère devant un bar de Nashville, Beathard a fait son premier départ depuis 2018 et a livré une performance efficace.

Il a complété 13 des 22 passes pour 182 verges et trois touchés, mais surtout a protégé le ballon après que San Francisco ait commis au moins deux revirements en huit matchs consécutifs.

Beathard a perdu un échappé sur un sac de strip mais n’a pas lancé d’interception, permettant à la défense des Niners de gagner le match. Cela a donné à Beathard sa deuxième victoire en 11 départs en carrière.

J’ai toujours été tellement inspiré par CJ, a déclaré l’arrière Kyle Juszczyk. Ce type grince peu importe ce qui lui est arrivé ou les circonstances. Je sentais qu’il avait été injustement jugé plus tôt dans sa carrière avec la liste que nous avions. … Le gars nous inspire tellement et était si heureux d’aller jouer pour lui. Beaucoup de gars auraient pu se retirer ce soir et nous n’avons pas eu à faire ce que nous avons fait pour lui.

CE QUI FONCTIONNE

Défense dirigée par Fred Warner. Warner a été sélectionné pour son premier Pro Bowl la semaine dernière et a montré pourquoi dans ce match. Il a réussi 14 plaqués, trois passes défensées, deux quart-arrière pressés, un échappé forcé et une reprise d’échappée. Les Niners ont réussi à maintenir les Cardinals à 12 points et 4,4 verges par jeu.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Passer le blocage. Les Niners ont accordé trois sacs supplémentaires, leur donnant neuf lors des trois derniers matchs et 36 pour la saison. Le plaqueur droit Mike McGlinchey a de nouveau eu du mal, autorisant une pression qui a conduit au premier sac, puis se faisant battre pour un autre à la fin de la première mi-temps qui a conduit à un sac de bande par Haason Reddick.

STOCKER

Jeff Wilson Jr. Avec Raheem Mostert absent pour la saison, Wilson a réalisé une meilleure performance en carrière. Il a couru 22 fois pour 183 verges et a également attrapé une passe TD de 21 verges. Les 204 verges de la mêlée ont été les plus importantes dans un match pour un demi offensif des 49ers depuis que Frank Gore en avait 246 contre Seattle le 20 septembre 2009.

STOCK EN BAS

Robbie Gould. Le botteur généralement fiable a raté un point supplémentaire et deux buts sur le terrain qui ont presque coûté la victoire aux Niners. Gould n’avait raté que deux buts sur le terrain et un point supplémentaire toute la saison avant ce match. C’était un mauvais moment pour un mauvais match pour Gould, les Niners devant une date limite cette semaine pour exercer une option sur les deux dernières années du contrat de Goulds.

Vous devez regarder l’ensemble du travail, a déclaré Shanahan. Robbies a été incroyable depuis qu’il est ici avec nous.

BLESSÉ

Shanahan a déclaré qu’il serait choqué si le quart Jimmy Garoppolo revenait d’une blessure à la cheville cette semaine. … WR Brandon Aiyuk (cheville), LT Trent Williams (coude), DL Jordan Willis (cheville) sont tous sortis cette semaine. … S Tarvarius Moore (cheville) et OL Justin Skule (genou) sont au jour le jour.

NUMÉRO DE CLÉ

3. Beathard est devenu le troisième quart-arrière des Niners à lancer au moins trois touchés dans un match cette saison, rejoignant Jimmy Garoppolo et Nick Mullens. Cela ne s’était produit que cinq fois depuis la fusion avec Dallas de l’équipe précédente pour le faire en 2015.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Niners jouent leur finale de la saison dans leur domicile temporaire en Arizona dimanche contre Seattle.

