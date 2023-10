La séquence de buts du CMC se poursuit

Le porteur de ballon des 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, partage désormais la séquence de 17 matchs consécutifs de touché dans la NFL (y compris les séries éliminatoires) avec le porteur de ballon du Temple de la renommée, Lenny Moore, après son touché de deux verges au sol lors de la semaine 8. Le professionnel de septième année s’est précipité pour un score de deux verges pour couronner une séquence de huit jeux et 75 verges par les 49ers au premier quart contre les Bengals. Le touché a égalisé San Francisco avec Cincinnati 7-7 avec 3:19 à jouer dans le premier quart. Il a ensuite ajouté un score de quatre verges dans les airs au quatrième quart.

McCaffrey a amassé 12 courses pour 54 verges et un touché au sol en plus de ses six attrapés pour 64 verges et un touché dans les airs.

DL Arik Armstead offre une performance à deux sacs

Après avoir accordé deux touchés en première mi-temps, le vétéran joueur de ligne défensive a proposé un jeu qui a changé l’élan de cette unité. Lors de la troisième série offensive de Cincinnati, Armstead a battu le quart-arrière des Bengals Joe Burrow aux troisième et septième places juste à l’extérieur de la zone rouge. Le sac a reculé de sept verges à Cincinnati et a forcé les Bengals à tenter un panier de 50 verges. La tentative du botteur Evan McPherson était large à droite et a maintenu le score à 14-7 au milieu du deuxième quart.

Armstead a de nouveau frappé en seconde période, limogeant Burrow aux deuxième et neuf sur la ligne des 39 verges de San Francisco pour une perte de huit verges. Les Bengals n’ont pas réussi à se convertir aux troisième et 16 et se sont contentés du panier. Cincinnati a récolté trois points sur un coup de pied de 56 verges de McPherson. La dernière fois qu’Armstead a enregistré deux sacs ou plus dans un match, c’était lors de la semaine 17 de la saison 2021 pour aider les 49ers à décrocher leur billet pour les séries éliminatoires.

Le kicker recrue Jake Moody le secoue

Après avoir raté une tentative de placement lors de chacune des deux dernières confrontations, Moody n’a pas raté sa chance contre les Bengals. Le botteur recrue a réussi sa seule tentative de trois points à travers les montants à 36 mètres. Il a également été parfait dans ses tentatives de points supplémentaires de la journée, avec un score de deux contre deux sur les PAT.

DL Clelin Ferrelland CB Isaiah Oliver Combine pour les plats à emporter de la zone rouge

Ferrell et Oliver ont volé aux Bengals une occasion de marquer dans la zone rouge dans la dernière minute de la première mi-temps. Burrow s’est connecté avec l’ailier rapproché de Cincinnati Irv Smith Jr., et après la réception, Smith Jr. a été envahi par plusieurs défenseurs des 49ers. Ferrell a frappé le ballon depuis l’extrémité droite et Oliver a pu récupérer le ballon libre pour placer San Francisco sur sa propre ligne de cinq mètres.

Les 49ers ont failli récupérer un autre échappé important au quatrième quart après une rupture de passe par le demi de coin Charvarius Ward aux troisième et septième, cependant, le jeu a été jugé inachevé. Quoi qu’il en soit, les 49ers ont réussi à forcer l’offensive de Cincinnati à quitter le terrain.

TE George Kittle apparaît comme le meilleur passeur de la semaine

Le People’s Tight End a été le leader des verges sur réception des 49ers de la semaine 8, réalisant neuf attrapés pour 149 verges contre les Bengals. Sa performance marque également un sommet de la saison en termes de verges sur réception. L’un des plus impressionnants de ces neuf attrapés a eu lieu au milieu du quatrième quart-temps sur un troisième et un six à l’intérieur de la ligne des 15 verges. Le troisième jeu de conversion de 10 verges de Kittle a aidé à préparer le touché de réception de quatre verges de McCaffrey pour ramener les 49ers à sept points avec 8:12 à jouer.