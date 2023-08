Les 49ers échangent le QB Trey Lance aux Cowboys, selon les sources : Dallas a-t-il trouvé le remplaçant parfait de Dak Prescott ?

Par Jeff Howe, Jon Machota, Saad Yousuf, Matt Barrows et David Lombardi

Les 49ers de San Francisco échangent le quart-arrière Trey Lance aux Cowboys de Dallas, selon des sources de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

San Francisco recevra un choix de quatrième ronde de Dallas en 2024 à titre de compensation, ont confirmé des sources de la ligue. L’Athlétisme.

Lance, 23 ans, a disputé huit matchs sur deux saisons tout en en commençant quatre.

Les 49ers ont débloqué 940 000 $ d’espace de plafond salarial pour 2023 et 5,3 millions de dollars d’espace de plafond salarial pour 2024. Dallas assumera la totalité du contrat entièrement garanti de Lance.

Le choix n ° 3 au classement général n’a disputé que deux matchs l’an dernier avant de subir une opération à la cheville qui a mis fin à la saison.

Pourquoi les Cowboys ont fait l’échange

Il s’agit d’une décision surprise de la part d’une équipe des Cowboys dont les trois places de QB étaient réservées avant leur dernier match préparatoire avec Dak Prescott comme partant, Cooper Rush comme remplaçant et Will Grier comme numéro 3. L’ajout de Lance signifie que le Les Cowboys espèrent au moins qu’il devienne leur remplaçant pour l’avenir.

Cette décision est logique du point de vue de l’abandon d’un choix de quatrième ronde pour un ancien choix de troisième ronde. Cela montre également que les Cowboys ont probablement aimé ce qu’ils ont vu de Lance sortir de l’État du Dakota du Nord. Il n’a que 23 ans. Si Mike McCarthy et sa compagnie parviennent à le transformer en un solide remplaçant avec un potentiel de départ, ils obtiendront un vol pour seulement un choix de quatrième ronde. Si cela ne fonctionne pas, il semble que le pari en valait la peine au poste le plus important du match.

À partir d’aujourd’hui, les Cowboys espèrent probablement entamer la saison prochaine avec Prescott comme partant et Lance comme remplaçant. Rush, qui aura 30 ans en novembre, a été bon dans ce rôle au cours des deux dernières années, avec une fiche de 5-1 en tant que titulaire. Mais il n’a pas l’avantage d’un joueur comme Lance. — Machota

Les Cowboys échangeant contre Lance sont une décision judicieuse de la part de Jerry Jones et du front office. Il ne fait absolument aucun doute que cela fait partie de la franchise de Prescott à l’approche de cette saison, mais la présence de Lance donne à l’équipe un quart-arrière dans la salle qui possède des compétences similaires à celles de Prescott, au moins plus que Rush.

Rush a fait un travail admirable en remplaçant Prescott la saison dernière, avec une fiche de 4-1 en début de saison et en gardant les Cowboys à flot, mais il a un potentiel assez limité en termes de hausse. Les Cowboys ont signé Rush pour un contrat de deux ans plus tôt cette intersaison, mais ils peuvent s’en sortir après cette année, établissant une carte de profondeur Prescott-Lance pour la saison 2024. — Youssouf

Pourquoi Lance est le remplaçant parfait de Prescott

Que Lance se dirige vers les Cowboys semble tout à fait approprié. Lorsque les 49ers ont repêché Lance en 2021, ils espéraient qu’il pourrait devenir semblable à Prescott – quelqu’un qui pourrait percer les défenses avec son bras et ses jambes. Il s’est avéré que Lance n’était pas tout à fait le coureur auquel ils s’attendaient. Il n’a jamais couru un sprint de 40 mètres avant le Scouting Combine, et il a fini par être un peu plus lent que prévu.

Le fait que Lance ait affronté des équipes comme Illinois State et James Madison a peut-être donné l’impression qu’il était un coureur plus efficace que ce qu’il s’est avéré être contre la compétition de la NFL. Lance et Prescott ont également subi des fractures similaires à la cheville ces dernières années. Lance a été débarrassé de sa blessure de 2022 depuis le début de l’intersaison et cela ne l’a pas gêné dans les OTA ou le camp d’entraînement. — Tumulus

Prescott est un quart-arrière de franchise éprouvé, mais la présence de Lance, s’il évolue vers ce qu’il était censé être, pourrait donner un petit coup de pouce supplémentaire à Prescott. Si Lance se développe et que Prescott stagne, voire régresse, les Cowboys auront des options pour alourdir la route pour voir quel prix correspond le mieux à la performance.

Le scénario le plus probable, cependant, est que Lance soit capable d’apprendre de Prescott et de s’améliorer, au point que les Cowboys soient alors capables de le retourner à l’avenir pour un joueur ou un repêchage qui dépassera très probablement le quatrième. prix rond qu’ils ont abandonné pour l’avoir. — Youssouf

À quoi ressemble la profondeur QB des 49ers maintenant ?

Avoir des couches de profondeur de quart-arrière était primordial pour les 49ers cette intersaison après qu’ils en aient littéralement manqué en janvier. Alors que Lance se dirige vers Dallas, Brandon Allen passe à la troisième place. Si l’échange n’avait pas eu lieu, l’équipe aurait probablement dû éliminer Allen mardi et croiser les doigts pour qu’il passe par les dérogations et atterrisse dans son équipe d’entraînement. Cela aurait été risqué avec d’autres équipes – notamment les Bengals – parcourant le fil des renonciations.

Il est désormais probable que les 49ers essaieront de recruter un jeune quarterback pour leur équipe d’entraînement, quelqu’un qu’ils pourront former pendant la saison et qui pourrait éventuellement être utile à la fin de la saison s’ils doivent se tourner vers un numéro 4 pour la deuxième année consécutive. . — Tumulus

L’histoire des mouvements très médiatisés des Cowboys

Ce n’est pas le premier échange très médiatisé entre les 49ers et les Cowboys. En 1992, les 49ers ont échangé l’ailier défensif All-Pro Charles Haley aux Cowboys contre un choix de deuxième et troisième ronde. C’est un échange que les 49ers finiraient par regretter, alors que Haley a aidé Dallas à battre les 49ers lors de deux matchs consécutifs pour le titre NFC. Il a remporté trois Super Bowls avec les Cowboys et a marqué un tournant dans la fortune des deux franchises. Lombardie

