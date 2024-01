Les 49ers dominent les Packers dans le thriller et se dirigent vers le match de championnat NFC

SANTA CLARA, Californie — La 31e fois a été un charme pour les 49ers de San Francisco.

Les 49ers sont entrés dimanche dans le match éliminatoire de la ronde de division NFC avec les Packers de Green Bay 0-30 sous la direction de l’entraîneur Kyle Shanahan alors qu’ils étaient menés par plus de sept points au début du quatrième quart. Mais le quart-arrière Brock Purdy a mené le premier retour de sa carrière au quatrième quart pour mener les Niners à une victoire de 24-21 contre les Packers au Levi’s Stadium.

Le porteur de ballon Christian McCaffrey a marqué le touché avec 1:07 à jouer, permettant aux 49ers de surmonter un déficit de 21-14 pour vaincre une équipe embêtante des Packers et se qualifier pour le match de championnat NFC, où ils accueilleront le vainqueur du NFC de dimanche. match éliminatoire de division entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Lions de Détroit dimanche prochain.

49ers de San Francisco

Les 49ers ont choisi le meilleur temps possible pour leur première victoire par derrière de la saison en seconde période.

Lors d’une soirée où les Niners, bien reposés, semblaient rouillés, San Francisco a réussi à maintenir le match serré avec une combinaison de coups de chance et de gros jeux pour préparer le terrain pour Purdy et l’offensive pour forger le gain de temps qui leur avait échappé à tous. saison.

Prenant le dessus 21-17 avec 6:18 à jouer sur leur ligne de 31 verges, les Niners ont parcouru 69 verges en 12 jeux en 5 minutes et 10 secondes. Après avoir lutté pendant la majeure partie de la soirée, Purdy était 6 sur 7 pour 47 verges et a porté deux fois pour 11 verges lors du drive gagnant, qui a été couronné par le touché de 6 verges de McCaffrey pour la marge finale.

Ce n’était que le deuxième entraînement gagnant avec Purdy sous le centre et le premier dans lequel il devait faire plus que simplement se mettre à genoux pour préparer le panier gagnant. La deuxième interception de la soirée du secondeur Dre Greenlaw a scellé la victoire.

Personne ne connaît mieux que les Niners la ligne mince entre gagner et perdre en séries éliminatoires, et même si c’était loin d’être leur meilleure performance, cela suffisait pour les rapprocher d’un retour au Super Bowl.

Répartition du QB : Lors d’une défaite de la semaine 6 contre les Browns de Cleveland, Purdy a connu l’un des pires matchs de sa jeune carrière dans des conditions pluvieuses contre une défense de premier plan. La pluie a encore été un facteur samedi soir, mais Purdy n’a pas fait face à la même défensive tant vantée.

Purdy avait l’air mal à l’aise dans la poche pendant de grandes parties du jeu, apparemment un tic lent dans sa progression et raté pour ouvrir les récepteurs. Mais lorsque son équipe avait le plus besoin de lui, il a rebondi pour terminer 23 sur 39 pour 252 verges avec une passe de touché et aucune interception.

Le plus gros trou dans le plan de jeu : À la fin de la première mi-temps, les Niners détenaient une avance de 7-6 et avaient le ballon avec 4:09 à jouer et trois temps morts en poche. Cela ressemblait à une occasion en or pour Shanahan et les Niners de « tourner » les Packers avec un touché avant la mi-temps, puis un autre pour ouvrir le troisième quart-temps.

Shanahan a joué de manière ultra-conservatrice, réduisant le temps dans une tentative apparente d’empêcher les Packers de récupérer le ballon plutôt que d’être agressif dans le but de marquer un autre touché sur le tableau.

Cette approche s’est retournée contre lui lorsque le panier de 48 verges du botteur Jake Moody a été bloqué, et les Niners ont marqué trois points lors de la possession d’ouverture de la seconde mi-temps. Au lieu d’une avance potentielle de 21-6, c’était 7-6. Green Bay a ensuite pris la tête avec 9 :27 à jouer au troisième quart.

Blessure clé : Les 49ers ont perdu le receveur Deebo Samuel à cause d’une blessure à l’épaule gauche en première mi-temps, et il n’est pas revenu. Samuel a réussi deux attrapés pour 24 verges lors de la première possession de San Francisco, mais a quitté le match pour être d’abord évalué pour une commotion cérébrale. Après avoir réussi ces tests, il est reparti à cause d’un problème à l’épaule.

À la mi-temps, les Niners ont exclu Samuel pour le reste du match avec Jauan Jennings et Ray-Ray McCloud III intervenant face à Brandon Aiyuk. — Nick Waggoner

Prochain jeu: contre le vainqueur des Buccaneers-Lions à 18 h 30 HE le dimanche 28 janvier.

Packers de Green Bay

Cela semble encore être le début de quelque chose d’important.

Après tout, les Packers étaient l’équipe la plus jeune de la ligue et peu de gens s’attendaient à ce que la première saison de Jordan Love en tant que quart partant aille aussi loin.

Mais malgré la défaite décevante de samedi contre les 49ers, têtes de série, la fenêtre pour cette équipe commence tout juste à s’ouvrir. Considérez tous les jeunes joueurs talentueux que les Packers ont autour de Love – les receveurs Romeo Doubs, Christian Watson, Jayden Reed, Dontayvion Wicks et Bo Melton, ainsi que les ailiers rapprochés Tucker Kraft et Luke Musgrave – seront ensemble pendant plusieurs années à venir.

Et le porteur de ballon Aaron Jones a montré tout au long de la séquence qu’il lui restait encore beaucoup de choses dans le réservoir pour revenir pour une autre course.

La dernière passe de Love – un lancer profond mal avisé au milieu qui a été récupéré par Greenlaw – restera comme celle qui a terminé la saison, mais elle pourrait finalement s’avérer être une expérience d’apprentissage pour Love.

Jeu crucial, partie 1 : Après que Jones ait été bourré sans gain lors du premier jeu du deuxième quart, l’entraîneur Matt LaFleur a choisi de tenter le coup sur le quatrième et 1 sur les 14 des 49ers plutôt que de tenter un panier qui aurait donné à Green Bay un 6. -0 avance. La tentative sournoise de Love a été déjouée par Greenlaw. LaFleur n’a pas aimé l’endroit, mais il n’a pas été déplacé. Les 49ers ont ensuite marqué un touchdown sur la possession suivante.

Jeu crucial, partie 2 : Deux jeux avant ce touché des 49ers, Purdy a semblé s’en tirer avec un échouement intentionnel sur le premier et le 10 des 37 des Packers. De l’intérieur de la poche, Purdy l’a jeté au fond du terrain, mais il n’y avait de receveur nulle part dans le voisinage. Aux troisième et cinquième points des 32 des Packers, Purdy a frappé l’ailier rapproché George Kittle pour le score.

Tendance troublante : Le panier manqué d’Anders Carlson sur 41 verges au quatrième quart était le 10e coup de pied manqué du botteur recrue au cours des 12 derniers matchs de la saison, y compris les buts sur le terrain et les points supplémentaires.

Prédiction audacieuse pour l’intersaison : Joe Barry sera de retour en tant que coordonnateur défensif. Il semblait autrefois qu’il était sûr d’être renvoyé, mais ce serait une surprise maintenant après la façon dont les Packers ont terminé la saison malgré le dernier entraînement des 49ers.

Considérez cette citation de LaFleur la semaine dernière lorsqu’on lui a posé des questions sur Barry : “Je ne pourrais pas être plus heureux. Je sais ce qu’est Joe Barry en termes de résilience. Il y a des moments difficiles, et il y a des moments difficiles à chaque saison. J’avais l’impression que je Je savais ce que nous avions en lui et j’étais convaincu que si quelqu’un pouvait redresser la situation, pour ainsi dire, c’était lui. » — Rob Démovsky

Prochain jeu: La saison 2023 est terminée.