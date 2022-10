Les 49ers de San Francisco @ les Rams de Los Angeles font la une de l’action de la huitième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports | Nouvelles de la NFL

Deebo Samuel et les 49ers de San Francisco se rendent à Los Angeles ce dimanche pour affronter les Rams, champions en titre, en direct sur Sky Sports NFL

Les champions en titre du Super Bowl sont de retour en action en direct sur Sky Sports ce dimanche, avec les Rams de Los Angeles affrontant leurs grands rivaux de la NFC West, les 49ers de San Francisco – dans un match incontournable déjà pour les deux équipes.

Les matchs de la semaine huit qui seront diffusés en direct sur Sky Sports NFL ont été annoncés, avec le match entre le Béliers et le 49ers (3-4) une répétition du match de championnat NFC de la saison dernière, que les Rams ont remporté en route pour soulever le trophée Vince Lombardi.

La huitième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Ravens de Baltimore @ Buccaneers de Tampa Bay Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event NFL à Londres (@ Wembley) Broncos de Denver @ Jaguars de Jacksonville Dimanche, 13h30, Sky Sports NFL Double tête de la NFL dimanche Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Jets de New York Dimanche, 17h, Sky Sports NFL 49ers de San Francisco @ Chargers de Los Angeles Dimanche, 20h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Huitième semaine Dimanche, 17h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Green Bay Packers @ Buffalo Bills Lundi, 00h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Bengals de Cincinnati @ Browns de Cleveland Mardi, 00h15, Sky Sports NFL & Main Event

Cela dit, les Rams ont perdu leurs sept derniers matchs consécutifs de saison régulière contre les Niners, y compris une victoire pratique de 24-9 pour leurs adversaires lors de la quatrième semaine de cette année … et les deux chercheront désespérément la victoire dimanche après des débuts difficiles. à la saison. L’action se déroule en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20h25, dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors de la quatrième semaine de la saison NFL. Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

Mais, avant de partir pour Los Angeles, nous visitons la Big Apple pour voir le parvenu Jets de New York (5-2) accueillir les lutteurs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-4) dans un autre match de rivalité de division, celui-ci de l’AFC Est – coup d’envoi à 17h.

Les Jaguars de Jacksonville reviennent à Wembley ce dimanche où ils affronteront les Broncos de Denver, en direct sur Sky Sports NFL

Avant le double en-tête traditionnel du dimanche, la NFL revient pour une troisième et dernière fois au Royaume-Uni cette saison, avec Wembley de retour pour accueillir le Jaguars de Jacksonville (2-5) et leur affrontement avec le Broncos de Denver (2-5) – celui-ci démarre en direct sur Sky Sports NFL à partir de 13h30.

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec les favoris du Super Bowl, le Billets de Buffalo (5-1), accueillant l’un des plus grands lutteurs surprises de la saison, Aaron Rodgers et le Emballeurs de Green Bay (3-4) – coup d’envoi à 00h20, tôt le lundi matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l’équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc. Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l’équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc.

En parlant d’équipes qui ont connu des difficultés cette saison, Tom Brady et le Boucaniers de Tampa Bay (3-4) lancez l’action NFL de la semaine huit en organisant le Corbeaux de Baltimore (4-3) sur Thursday Night Football – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Puis, lundi soir, la semaine huit se termine dans l’AFC Nord et avec Joe Burrow et le Bengals de Cincinnati (4-3) visiter le Browns de Cleveland (2-5), dans un autre concours divisionnaire clé. Regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 00h15, mardi.

