Les 49ers de San Francisco et Kyle Shanahan ont été levés par le retour de l’entraîneur vétéran Bobby Turner avant le match des Rams de Los Angeles | Nouvelles de la NFL

Bobby Turner, entraîneur des running backs des 49ers

Un visage amical, familier et rempli de connaissances a été accueilli à bras ouverts par les 49ers de San Francisco cette semaine alors que Bobby Turner a fait son retour dans l’équipe avant l’affrontement divisionnaire de lundi soir avec les 49ers de San Francisco.

L’entraîneur des porteurs de ballon de 73 ans, qui a débuté au lycée Kokomo de l’Indiana en 1972, s’est éloigné du football au début de l’intersaison alors qu’il se remettait de deux opérations chirurgicales, et devait manquer toute la campagne uniquement pour jeûner. -suivre sa réintroduction.

Turner a longtemps été méconnu comme l’un des cerveaux dont l’expertise a contribué aux célèbres infractions de zone large de Mike et Kyle Shanahan répandues dans les programmes offensifs de la NFL au cours des deux dernières décennies.

Il est aussi proche de l’évolution du système Shanahan que quiconque, et réintègre maintenant le giron pour transmettre plus de sagesse sur une attaque des Niners qui cherche toujours une étincelle pour déclencher la saison.

“C’est génial d’avoir Bobby de retour. C’était bizarre de ne pas l’avoir”, a déclaré Shanahan aux journalistes. “Il m’a dit l’année dernière qu’il était très clair : ‘Kyle, je ne prends pas ma retraite, je prends juste un an de congé pour me faire opérer, retrouver la santé.’

“J’ai parlé avec lui et sa femme au cours du dernier mois environ. Il était prêt à revenir. Nous l’avons vu à Denver. C’est génial de le faire venir ici. Je suis arrivé ici il y a deux jours et c’était super de l’avoir autour de.”

Turner a travaillé comme entraîneur des porteurs de ballon des Broncos de Denver pendant les 14 saisons du règne de Mike Shanahan en tant qu’entraîneur-chef de 1995 à 2008, et l’a retrouvé à Washington de 2010 à 2013 dans le cadre d’une équipe d’entraîneurs qui comprenait également Kyle, maintenant- L’entraîneur-chef des Green Bay Packers Matt LaFleur, l’actuel entraîneur-chef des Rams Sean McVay et l’actuel entraîneur-chef des Miami Dolphins Mike McDaniel.

Il a ensuite travaillé avec Kyle Shanahan aux Falcons d’Atlanta de 2015 à 2016 avant de le suivre en Californie lors de sa nomination en tant qu’entraîneur-chef des 49ers en 2017, le duo ayant depuis orchestré l’un des jeux de course les plus innovants et aux multiples facettes de la NFL. Il était naturel que sa brève absence laisse un vide inhabituel.

“C’était vraiment bizarre pour moi”, a déclaré Shanahan. “J’ai des petites choses sur lesquelles je plaisante toujours avec Bobby. Chaque fois que j’ai un moment gênant lors d’une réunion, je fais juste une blague à Bobby T ou je l’appelle sur quelque chose et nous faisons juste rire tout le monde et ne pas l’avoir là-bas a été gênant.

“Je commence toujours par chaque réunion, je m’adresse à lui, des trucs comme ça. Donc, juste des choses auxquelles on s’habitue. Pour moi, ça a commencé pendant toutes ces années à Washington, j’étais avec lui, puis la même chose avec Atlanta et être ici avec lui ces cinq dernières années, donc c’est vraiment bien de le récupérer.”

L’ancien entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Anthony Lynn, est l’actuel entraîneur des porteurs de ballon des 49ers, bien que Shanahan affirme que l’expérience et les connaissances de Turner restent applicables à l’ensemble de la liste.

“Je veux juste aider de toutes les manières. Je veux dire Bobby, il a beaucoup voyagé. Il vous dira qu’il est entraîneur depuis environ 80 ans”, a plaisanté Shanahan. “Je pense que c’est 45, mais non, nous avons un excellent entraîneur de porteurs de ballon à Anthony [Lynn].

“Anthony qui a été entraîné par Bobby, donc leur relation est excellente. Ils ont beaucoup d’amour l’un pour l’autre et j’aime juste que Bobby vienne et s’occupe de tout le monde sur chaque petit détail comme il le fait, donc ce ne sont pas seulement les coureurs, ce sont les receveurs, ce sont les quarts-arrière, c’est tout le monde. Et je pense que tout le monde est content d’avoir Bobby ici.

Les 49ers sont actuellement minces pour courir en arrière avant leur match de la quatrième semaine à la suite des blessures d’Elijah Mitchell et de Ty Davis-Price, tandis que le plaqueur gauche Trent Williams est également mis à l’écart avec un problème de cheville.

Cela laisse Jeff Wilson, qui a réalisé 12 courses pour 75 verges lors de la défaite 11-10 du week-end dernier contre les Broncos, comme option principale hors du champ arrière aux côtés du rôle polyvalent de l’arrière éponyme Deebo Samuel.

Jimmy Garoppolo recommencera sous le centre après la perte du quart-arrière de deuxième année à cause d’une fracture de la cheville de fin de saison, tandis que George Kittle disputera son deuxième match de la campagne en tant que principal défenseur du jeu au sol des Niners.

Lundi marque la première fois que les équipes se sont affrontées depuis que les Rams ont devancé les 49ers lors du match de championnat NFC de la saison dernière en route vers la victoire du Super Bowl LVI avec une victoire sur les Bengals de Cincinnati.

Les Rams arrivent avec l’intention de mettre fin à une séquence de sept défaites consécutives en saison régulière dans le match.

Regardez les Rams de Los Angeles (2-1) visiter les 49ers de San Francisco (1-2) dans Monday Night Football en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 tôt le mardi matin.