Une entité d’investissement affiliée aux 49ers de San Francisco de la NFL, 49ers Enterprises, a augmenté sa participation minoritaire dans Leeds United à 37%, ont annoncé lundi l’équipe et le club.

L’investissement supplémentaire représente une augmentation de 22% par rapport à la participation initiale de 49ers Enterprises acquise en 2018 et permettra à Paraag Marathe, vice-président exécutif des opérations de football des 49ers, de devenir vice-président de Leeds United. Marathe, qui est également président de 49ers Enterprises, conservera sa place de membre du conseil d’administration du club anglais de Premier League.

Le président de Leeds United, Andrea Radrizzani, restera l’actionnaire majoritaire et président de Leeds.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux investissements dans notre club de la part de 49ers Enterprises et je suis convaincu que ce dernier partenariat aidera Leeds United à continuer à se développer et à devenir l’équipe que nos supporters méritent », a déclaré Radrizzani dans un communiqué. « J’ai toujours été disposé à amener des partenaires dans ce voyage avec moi, pour autant que ces actions puissent bénéficier à la stratégie à long terme du club. »

Le partenariat initial entre Leeds United et les 49ers a coïncidé avec la montée du club du championnat anglais à la Premier League pour la première fois depuis sa relégation après la saison 2003-04.

« Maintenant que nous avons atteint la promotion et pris un bon départ pour la nouvelle campagne, il n’y a pas de meilleur moment pour regarder vers l’avenir, car nous visons à amener ce club de football à un niveau supérieur, d’abord en devenant une Premier League établie. avant de poursuivre nos rêves de ramener Leeds United en Europe », a ajouté Radrizzani. « Nous devons également nous concentrer sur la réalisation de notre potentiel commercial et le développement d’Elland Road et de nos installations de formation. »

Marathe a supervisé le développement du Levi’s Stadium, le stade de 1,3 milliard de dollars des 49ers qui a ouvert ses portes en 2014, et est intimement impliqué dans le département des salaires et des analyses des joueurs de l’équipe. En tant que vice-président de Leeds, lui et le vice-président de 49ers Enterprises Collin Meador « seront plus impliqués dans le processus décisionnel et les opérations quotidiennes », selon le communiqué.

« Notre équipe de 49ers Enterprises a toujours partagé avec Andrea [Radrizzani] vision pour construire un club puissant et gagnant dans la ligue de football la plus compétitive du monde, et l’expérience des trois dernières saisons a été plus exaltante que nous n’aurions jamais pu l’imaginer », a déclaré Marathe.

« Le travail acharné et le leadership audacieux d’Andrea et de son équipe talentueuse ont rétabli la place légitime de Leeds United en Premier League et nous sommes impatients de jouer un rôle encore plus important en soutenant leurs efforts pour grimper au classement cette année et dans le futur. »

Leeds United est 12e de la Premier League et affrontera Newcastle United mardi.