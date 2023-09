Les 49ers de San Francisco battent les Giants de New York en désavantage numérique pour un départ 3-0

Christian McCaffrey a marqué un touché lors de son 12e match consécutif, Brock Purdy a lancé deux passes de TD et les 49ers de San Francisco ont remporté leur 13e match consécutif de saison régulière, 30-12, contre les Giants de New York, jeudi soir.

Les Niners n’ont pas été particulièrement performants en attaque lors de leur premier match à domicile, mais ont obtenu suffisamment de McCaffrey et de grosses courses après l’attrapage de Deebo Samuel et George Kittle pour remporter leur deuxième départ 3-0 en 25 saisons.

La défense a fait le reste contre les Giants en désavantage numérique (1-2), qui ont pris un retard à deux chiffres à la mi-temps pour la troisième fois en trois matchs cette saison.

Avec le jeu de course entravé par l’absence de la star blessée Saquon Barkley et la ligne offensive surpassée sans le plaqueur gauche Andrew Thomas et le garde gauche Ben Bredeson, les Giants ont eu du mal à déplacer le ballon et ont terminé avec 150 verges offensives.

Ils ont réussi deux paniers en première mi-temps et ont marqué sur la course de huit verges de Matt Breida lors d’un entraînement au troisième quart qui n’a nécessité que 15 verges grâce à deux pénalités sur les Niners.

Daniel Jones était souvent en fuite et ne pouvait rien faire sur le terrain. Il est allé 22 pour 32 pour 137 verges et une interception.

Purdy a lancé 310 verges avec une passe de neuf verges à la recrue Ronnie Bell en première mi-temps et une passe de 27 verges à Samuel au quatrième quart pour améliorer sa fiche à 8-0 en tant que titulaire en saison régulière. Mais il a également évité plusieurs revirements potentiels et a réalisé une grande partie de sa production sur des passes courtes que ses receveurs ont transformées en gains longs.

McCaffrey a couru 85 verges, a ajouté 34 autres réceptions et a marqué sur une course de quatre verges qui a porté le score à 17-3 à la fin du deuxième quart. Cela correspond au record de franchise de Jerry Rice avec 12 matchs consécutifs en saison régulière ou en séries éliminatoires avec un touché et est à trois de la marque de la NFL.

Purdy n’était pas cadré en première mi-temps, mais ses chiffres étaient plutôt bons grâce à quelques rebonds chanceux et à l’aide de ses coéquipiers. Kittle a interrompu une interception potentielle lors du premier entraînement et Purdy a effectué une autre passe à Samuel qui a été déviée et a rebondi haut dans les airs avant que Bell ne l’attrape pour un gain de 15 verges.

Purdy a également converti un troisième et 15 et un troisième et 13 sur le même entraînement en lançant des passes rapides derrière la ligne de mêlée que Samuel et McCaffrey ont transformées en premiers essais.