Les 49ers contre Titans Fantasy Football commencent ‘Em Sit ‘Em pour la semaine 16 ‘Jeudi soir’

« Thursday Night Football » est de retour pour lancer une autre semaine de football fantastique à gagner. La semaine 16 apporte un affrontement intrigant entre les 49ers (8-6) et les Titans (9-5) à Nashville (20 h 20 HE, NFL Network). Comme toujours, vous voulez prendre les bonnes décisions pour les lancer et les asseoir – en particulier pendant le deuxième tour des éliminatoires de football Fantasy – en déployant des joueurs qui peuvent vous donner une bonne avance tôt le week-end ou en évitant des joueurs qui ne manqueront pas d’éclater aux heures de grande écoute.

L’offensive des 49ers roule avec tout le monde en bonne santé, à l’exception du porteur de ballon recrue Elijah Mitchell (genou). Le jeu de course a fonctionné avec Deebo Samuel passant du receveur large ou Jeff Wilson Jr gérant la plupart des portées. L’ailier rapproché George Kittle a rejoint Samuel pour dominer, et Brandon Aiyuk a trouvé plus de pertinence en jouant les deux dans le jeu de passes.

Le meilleur atout fantastique des Titans ces derniers temps a été le porteur de ballon D’Onta Foreman, leur meilleur remplaçant général pour Derrick Henry (pied). Leur jeu de passes se fera probablement sans le receveur large Julio Jones, qui s’est encore blessé aux ischio-jambiers lors de la semaine 15 contre les Steelers. (Mise à jour : Jones s’est étonnamment entraîné à fond mercredi et n’est même pas « discutable » pour le jeu, ce qui signifie qu’il jouera.) Le receveur large AJ Brown (poitrine) est très difficile à activer, gardant Ryan Tannehill dans une position difficile.

Voici la décomposition de l’ensemble de l’image de démarrage pour TNF, y compris quelques suggestions de programmation DFS pour FanDuel et DraftKings :

49ers: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début : QB Jimmy Garoppolo

Garoppolo n’a pas exactement affiché des chiffres énormes au cours des trois dernières semaines, mais il a toujours terminé en tant que QB1 limite dans les ligues à 12 équipes. Dans l’ensemble, avec un départ lent, il est QB18 pour la saison. Mais il est disponible en streaming ici car les Titans ont tendance à ralentir la course et à lutter sur le backend lorsqu’ils n’atteignent pas le QB. San Francisco offre une solide protection contre les passes et Jimmy G envoie le ballon rapidement à ses meneurs de jeu.

Assis : RB Jeff Wilson Jr.

Wilson a obtenu un certain volume en tant que dos solitaire, sain et précoce, mais il a fallu attendre le match des Falcons la semaine dernière pour atteindre une production réelle avec 21 courses, 110 verges et un touché. Cependant, les Titans accordent le moins de points de fantaisie aux porteurs de ballon. Jonathan Taylor et James Robinson ont disputé les plus gros matchs contre eux, et ceux-ci se sont déroulés dans la première moitié de la saison. Les 49ers devraient simplement s’éloigner de forcer Wilson entre les tacles et s’appuyer sur Samuel et le jeu de passes.

Début : WR Deebo Samuel

Oui s’il vous plaît. Deebo entre dans le deuxième meilleur affrontement pour les receveurs de football Fantasy après avoir déchiré les Vikings et les Falcons à des endroits similaires. Sur Tyshun ! Sur Raequan ! Il est une triple menace en tant que joueur fantastique, nous méritons de connaître ses trois noms.

Début : WR Brandon Aiyuk

Depuis la semaine 11, Aiyuk a connu des hauts et des bas avec sa production. Il a été bon pour la plupart, mais il a eu des clunkers contre les Jaguars et les Falcons, car il n’avait pas besoin de grand-chose dans ces matchs. Il obtiendra des cibles clés ici pour exploiter un groupe de demi de coin qui ne peut pas non plus le couvrir

Début : TE George Kittle

Les Titans sont l’une des équipes les plus avares contre les extrémités serrées dirigées par Kevin Byard et d’autres, mais nous ne nous soucions pas de ce coup de langue. Kittle n’est pas l’extrémité serrée typique – il est plus une bête directe. Kittle sera également très excité en jouant dans la ville où il habite, Nashville.

Début : 49ers D/ST

Nick Bosa et les garçons devraient s’amuser. Les 49ers ont des problèmes de secondeur et de blessures secondaires, mais ils devraient faire suffisamment de jeux sur la route contre Ryan Tannehill.

Début : K Robbie Gould

Gould va avec des cadeaux de Noël comme l’encens et la myrrhe, quelles que soient ces choses moins précieuses.

Titans: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Assis : QB Ryan Tannehill

Tannnehill est QB14 cette saison, mais il n’a terminé qu’un seul QB1 au cours des six derniers matchs. Sa production était meilleure lorsqu’il lançait bien dans le champ en jouant sur la puissance de Derrick Henry, mais Henry a été blessé avec Julio Jones (ischio-jambiers) et AJ Brown (poitrine). Tannehill dépend maintenant des arrières et d’un comité de larges, donc sa meilleure source de touchés sont ses propres jambes. Les 49ers ont été très généreux envers les QB fantastiques pour les sept premiers matchs, mais ils ont été beaucoup plus difficiles depuis la semaine 9. Vous ne pouvez pas faire confiance à Tannehill avec autant de choses en jeu.

Début : Contremaître RB D’Onta | Assis : RB Dontrell Hilliard

Foreman a eu une légère prise de contrôle de leur champ arrière. Après deux solides finitions consécutives en RB2, il a explosé en tant que RB1 axé sur le volume contre la défensive poreuse des Steelers. Il se nourrira souvent à nouveau avec la montée en puissance, et par défaut, il est leur meilleure arme offensive. Les 49ers font partie du groupe intermédiaire en termes de points de fantaisie pour les porteurs de ballon. Hilliard ne reçoit pas assez de touches pour être pris en considération.

Début : (s’il joue) : WR AJ Brown

Il y avait un certain optimisme que le retour de Brown d’une blessure à la poitrine serait chronométré avec Jones (ischio-jambiers) qui ne serait plus disponible. Si cela avait été un match samedi ou dimanche, il aurait eu une bien meilleure chance. Malheureusement, la fenêtre peut être trop courte. Mais si les Titans se sentent assez à l’aise avec le travail d’entraînement de Brown pour le jouer, vous devriez aussi. Les demi de coin des 49ers ont beaucoup de problèmes et viennent d’autoriser un match monstre à Russell Gage des Falcons.

Assis : WR Nick Westbrook-Ikhine

NWI sonne comme un code d’aéroport ou un mauvais groupe de reprises NWA. Westbrook-Ikhine, en théorie, semble être un bon jeu avec pas grand-chose d’autre au poste de receveur large, mais il a eu ses chances et n’a pas fait grand-chose. Tannehill diffusera également probablement le ballon autour d’une tonne sans Jones ni Brown.

Assis : TE Geoff Swaim

Swaim, MyCole Pruitt et Anthony Firkser ont eu la même pertinence pour le football fantastique que Comet, Cupid et Vixen par rapport à Rudolph. Zut, nous prendrions une sauvegarde Kyle Rudolph sur ces mecs.

Assis : Titans D/ST

Oubliez les Titans contre des 49ers brûlants et ne poursuivez pas leur performance contre les Steelers.

Début : K Randy Bullock

Non, son nom n’est pas de l’argot britannique. Non, son jeu ne vaut pas la peine de commencer ici.

49ers contre Titans : alignement pour un seul match FanDuel

MVP (1,5X) : WR Deebo Samuel 14 500 $

AnyFLEX : QB Jimmy Garoppolo 14 000 $

AnyFLEX : TE George Kittle 13 000 $

AnyFLEX : RB D’Onta Freeman 11 500 $

AnyFLEX : RB Kyle Juszczyk 6 000 $

L’offensive de dépassement des 49ers moins Aiyuk a eu un grand attrait ici, et nous avons également fait venir Foreman pour représenter les Titans. Le « jus » était tout ce que nous pouvions nous permettre à la fin. Jimmy G devrait éclairer davantage les choses avec le jeu de course contenu.

49ers contre Titans : alignement de DraftKings Showdown

Capitaine (1,5X) : contremaître RB D’Onta 11 400 $

FLEX : WR Deebo Samuel 11 600 $

FLEX : TE George Kittle 11 200 $

FLEX : QB Jimmy Garoppolo 10 400 $

FLEX : RB Dontrell Hilliard 2 800 $

FLEX : RB Kyle Juszczyk 1 800 $

Semble familier? C’est la même philosophie de la gamme FD, sauf qu’elle s’étend à Hilliard dans le champ arrière des Titans. Kittle a un match difficile, mais il est difficile de le garder à l’écart en raison du potentiel de gros gibier.