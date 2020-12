Nick Mullens et l’attaque des 49ers de San Francisco ont pratiquement laissé tomber les champions en titre de la NFC de rester dans la course aux séries éliminatoires.

Mullens a commis deux revirements que Washington a transformé en touchés défensifs et les 49ers ont perdu leur deuxième match consécutif à leur domicile temporaire en Arizona, 23-15 dimanche.

Nous n’avons pas été propres aujourd’hui à l’offensive, a déclaré l’entraîneur Kyle Shanahan. Quoi qu’il en soit, nous aurions trouvé un moyen de gagner si nous n’avions pas retourné la balle. C’était un certain nombre de choses aujourd’hui du point de vue de l’exécution. … Vous ne pouvez pas vous attendre à gagner de nombreux matchs lorsque vous jouez comme ça.

Après avoir découvert qu’ils ne pourraient pas s’entraîner ou jouer dans leur stade et leurs installations en raison de COVID-19[feminine règles interdisant les sports de contact dans le comté de Santa Clara, les Niners se sont rassemblés pour une victoire 23-20 aux Rams il y a deux semaines pour les garder dans la course des wild-card.

San Francisco est arrivé en Arizona avec l’espoir de rester en lice assez longtemps pour que le quart-arrière Jimmy Garoppolo et l’ailier serré All-Pro 2019 George Kittle reviennent pour la course d’étirement, pour tomber à plat dans des pertes consécutives.

La défense a été entaillée la semaine dernière lors d’une défaite 34-24 contre Josh Allen et les Buffalo Bills, puis l’attaque s’est autodétruite contre Washington, gaspillant un solide match défensif qui a vu les Niners n’accorder que trois buts sur le terrain à l’attaque des Washingtons et seulement 3,11 verges par jeu au total.

Les Niners ont retourné le ballon à plusieurs reprises en sept matchs consécutifs, la plus longue séquence de l’équipe depuis huit joueurs en 2018.

Nous ne battrons personne sur notre calendrier en donnant le ballon comme nous l’avons fait ces derniers matchs, a déclaré le plaqueur gauche Trent Williams.

Le jeu a tourné sur les deux revirements de Mullens qui se sont transformés en touchés. DaRon Payne a laissé tomber le ballon sur un sac avec San Francisco protégeant une avance de 7-6 à la fin de la première mi-temps. La recrue Chase Young l’a ramassé et a couru 47 verges pour le score qui a mis Washington pour de bon.

Puis au troisième quart, Mullens a raté Kyle Juszczyk sur une passe de sortie que Kamren Curl a retourné 76 verges pour un autre TD.

Vous essayez juste de jouer pour vous débarrasser du ballon, a déclaré Mullens. C’est juste un accident qui s’est produit. Je dois juste protéger le ballon et je ne peux pas faire ce genre d’erreur. Cela change la donne.

Les Niners avaient encore une chance après que Mullens ait lancé une passe TD à Juszczyk et une conversion de 2 points à Kendrick Bourne pour en faire un match de huit points. Mais San Francisco a lancé ses deux prochains entraînements avant de manquer sa dernière chance après qu’une pénalité de détention sur Mike McGlinchey ait anéanti une passe de 22 verges à Bourne au Washington 22.

Deux jeux plus tard, Mullens a connecté avec Bourne sur une passe de 11 verges en quatrième et 12 et le match et peut-être la saison de San Franciscos étaient essentiellement terminés.

C’est extrêmement décevant, Shanahan triste. La façon dont notre défense jouait contre cette attaque, vous avez de très bonnes chances de gagner tant que vous ne retournez pas le ballon. Pour nous, retourner le ballon et leur donner 17 points, deux sans que notre défense ait même à aller sur le terrain, était à la limite du back breaker.

___

