Les 49ers achèvent la prise de contrôle de Leeds en tant que derniers propriétaires américains d’EFL

La Ligue anglaise de football a approuvé la récente prise de contrôle de Leeds United par l’équipe NFL San Francisco 49ers. Il s’agit du dernier exemple en date d’investisseurs américains acquérant des participations majoritaires dans des clubs de football anglais. Cependant, les 49ers ne sont pas nouveaux dans la propriété d’un club de football ou à Leeds United.

En 2018, les 49ers ont acheté 44% de Leeds United. Les 56% restants appartenaient à Andrea Radrizzani. Mardi, l’homme d’affaires italien a vendu cette participation majoritaire au groupe des 49ers, lui conférant la pleine propriété du club d’Elland Road.

L’expansion des propriétaires d’équipes de la NFL dans le monde du football anglais n’est pas nouvelle. En 2003, le propriétaire des Tampa Bay Buccaneers, Malcolm Glazer, a acheté Manchester United. Plus récemment, Shahid Khan de la renommée des Jaguars de Jacksonville a acheté le Fulham FC en 2018. Cette même année, Stan Kroenke, le propriétaire des Rams de Los Angeles, a pris le contrôle total d’Arsenal.

Pourtant, les propriétaires américains de la ligue n’ont pas besoin d’être affiliés à des équipes de la NFL. Plus récemment, en 2022, le groupe d’investissement de Todd Boehly a acheté Chelsea au milliardaire russe Roman Abramovich. Parmi les autres acteurs américains de la Premier League figurent la famille Glazer à Manchester United, John Henry à Liverpool et Wes Edens à Aston Villa.

Alors que la plupart des propriétaires américains se sont concentrés sur la lucrative Premier League, certains se sont tournés vers les divisions inférieures. Les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le Wrexham AFC de cinquième niveau en 2020. Leur rachat et leur investissement ultérieur ont contribué à revitaliser le club et la communauté locale.

La prise de contrôle de Leeds par les 49ers ramène les controverses d’autres clubs

L’afflux d’argent américain a été un sujet controversé parmi certains supporters de football en Angleterre. Les critiques affirment qu’il illustre la commercialisation croissante et la perte de communauté dans le football anglais. Cependant, de nombreux clubs ont également bénéficié d’investissements accrus et d’une exposition mondiale à la marque sous propriété américaine.

L’achat de Leeds United par les 49ers déclenchera probablement des débats similaires alors que le club fait pression pour être promu en Premier League sous ses nouveaux bailleurs de fonds.

PHOTO : IMAGO / PA Images