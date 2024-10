Les 49 intérieurs les plus remarquables au monde présélectionnés pour les Dezeen Awards 2024

Dezeen a annoncé la liste des intérieurs présélectionnés pour les Dezeen Awards de cette année, qui comprennent des intérieurs de Keiji Ashizawa, India Mahdavi, Mesura et Unknown Works.

Les 49 studios présélectionnés, en lice pour des prix dans neuf catégories différentes de projets d’intérieur, sont situés aux Émirats arabes unis, en Suède, à Hong Kong, au Canada et au Portugal.

Les cinq pays de studio les plus représentés sont le Japon avec huit candidatures présélectionnées, suivi du Royaume-Uni avec cinq candidatures et des États-Unis, de l’Espagne et de l’Australie à égalité avec quatre candidatures présélectionnées.

La liste restreinte comprenait plusieurs projets avec des intérieurs recouverts de carrelage, notamment un café utilisant une palette de couleurs terreuses avec des carreaux roses au Japon et des bains publics dotés de carrelage turquoise dans la banlieue de Tokyo.

Parmi les autres projets présélectionnés figurent un restaurant avec des arches en béton saisissantes en Espagne, un magasin de vêtements pour hommes aspergé de pâte de papier journal recyclé à Londres et une salle d’exposition minimaliste présentant des meubles sculpturaux à Barcelone.

Les listes restreintes des Dezeen Awards 2024 dévoilées cette semaine

Dezeen Awards 2024, en partenariat avec Bentleydévoilera cette semaine tous les projets présélectionnés. La liste restreinte d’architecture a été annoncée hier et la liste restreinte de conception sera annoncée demain, suivie par la durabilité jeudi.

Les présélections des Designers de l’année et du Bentley Lighthouse Award de cette année seront annoncées respectivement vendredi et lundi prochain.

« La liste restreinte des intérieurs de cette année fait preuve d’une qualité incroyable », a déclaré Chris Cooke, responsable des collaborations en matière de design chez Bentley, qui est l’un des juges des intérieurs de cette année. « Les designs innovants et contemporains, intelligents, percutants et intemporels sont en tête de liste cette année. »

« L’accent continue également sur la durabilité et il est encourageant de voir les designers assumer cette responsabilité », a-t-il poursuivi.

Les projets présélectionnés ont été notés par notre jury d’intérieur composé des architectes d’intérieur Bobby Berk, Patricia Urquiola et Brigette Romanek, de l’architecte Shushana Khachatrian et du designer produit Amechi Mandi.

Tous les projets d’intérieur présélectionnés sont répertoriés ci-dessous, chacun avec un lien vers une page dédiée sur le site Web des Dezeen Awards, où vous pouvez trouver une image et plus d’informations sur le projet.

Le gagnant de chaque catégorie de projet sera annoncé en direct lors de notre conférence annuelle Soirée des Dezeen Awards le mardi 26 novembre à Hackney Church à Londres. Les neuf gagnants concourront ensuite pour le titre de projet d’intérieur de l’année.

Continuez à lire pour la liste complète des intérieurs :

Intérieur résidentiel

› Casa France, Paris, France, par Dechelette Architecture

› Capitan Arenas, Barcelone, Espagne, par Miriam Barrio Studio

› Mia’s Apartment, Londres, Royaume-Uni, par Studiomama

› Mo Jacobsen, Melbourne, Australie, par YSG Studio

› The Green Machine, Londres, Royaume-Uni, par SUPRBLK

› Le Phare, Paris, France, par Toledano + Architects

Intérieur du restaurant et du bar

› Restaurant Austa, Algarve, Portugal, par Studio Gameiro

› Café Blue Bottle Coffee Nagoya Sakae Cafe, Nagoya, Japon, par Keiji Ashizawa Design

› Daphné, Toronto, Canada, par Studio Paolo Ferrari

› Early Bird, Berlin, Allemagne, par About Space

› Restaurant MMC, Madrid, Espagne par Zooco Estudio

Intérieur d’hôtel et de court séjour

› Hôtel Ennea, Oaxaca, Mexique, par Comité de Proyectos

› Hôtel Elysée Montmartre, Paris, France, par Policronica

› Locke à l’East Side Gallery, Berlin, Allemagne, par Grzywinski + Pons

› Mollie Aspen, Colorado, États-Unis, par la société postale

› The Medallion Extended Stay Hotel, Wisconsin, États-Unis, par Arno Hoogland

› Trunk Hotel Yoyogi Park, Tokyo, Japon, par Keiji Ashizawa Design et Norm Architects

Intérieur du lieu de travail (petit)

› Cave Office, Mexico, Mexique, par Senosiain Arquitectos

› Land Over Water Office, Hoofddorp, Pays-Bas, par Firm Architects

› Link Lab Creative Offices, Courtrai, Belgique, par Stay Studio

› Lobby des bureaux Orato, Amsterdam, Pays-Bas, par The Invisible Party et Maarten Baas

› Today Design, Melbourne, Australie, par Studio Edwards

Intérieur du lieu de travail (grand)

› Chancery House, Londres, Royaume-Uni, par Norm Architects

› Francis House d’Edelman, Londres, Royaume-Uni, par Gensler

› Siège social phare de Food52, Brooklyn, États-Unis, par Float Studio

› Siège social de Gigi Studios, Sant Cugat del Vallès, Espagne, par Isern Serra

› Intermain, Alexandria, Australie, par BVN Architecture

› Knotel à The Old Sessions House, Londres, Royaume-Uni, par Knotel et Acrylicize

Intérieur de vente au détail (petit)

› Aesop Diagonal, Barcelone, Espagne, par Mesura

› Aesop Kichijoji, Tokyo, Japon par Jo Nagasaka / Schemata Architects

› Natalino Mortimer Street, Londres, Royaume-Uni, par Mooradian Studio

› théATRE Concept Store, Pékin, Chine, par Kooo Architects

› Tojiro Knife Gallery, Tokyo, Japon, par Katata Yoshihito Design

Intérieur de vente au détail (grand)

› Jaipur Rugs, Dubaï, Émirats Arabes Unis, par Roar

› Marsèll Flagship Store, Milan, Italie, par Lotto Studio

› Melt Season Flagship, Shanghai, Chine, par Mlkk Studio

› Librairie Naïve, Hebei, Chine, par Atelier Tao+C

› Unmaking pour IZA Tokyo, Japon, par Office Shogo Onodera

Intérieur santé et bien-être

› Docrates Cancer Center, Helsinki, Finlande, par Kohina

› Hair Room Toaru, Saitama, Japon, par Ateliers Takahito Sekiguchi

› Komaeyu, Tokyo, Japon, par Jo Nagasaka / Schemata Architects

› Massage & More, Shanghai, Chine, par Atelier d’More

› The Mineless Heritage, Taipei, Taiwan, par Divooe Zein Architects

Conception d’exposition (intérieur)

› Chefs-d’œuvre de l’hiver de Melbourne 2023, Melbourne, Australie, par India Mahdavi

› Espaces contemplatifs : l’exposition El Lissitzky, Hanovre, Allemagne, par Next Enterprise Architects

› Energy Revolution Gallery, Londres, Royaume-Uni, par Unknown Works

› Hydro 100R, Milan, Italie, par Atelier Paul Vaugoyeau

› Le gourou moderne et le chemin du bonheur artificiel, France, par ENESS

› Jardin de stockage temporaire, Shanghai, Chine, par Semester Studio

