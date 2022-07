Les 48e Championnats nationaux aquatiques juniors débuteront le 16 juillet

Au total, plus de 1200 participants de 28 États et territoires de l’Union sont descendus pour les prestigieux 48e championnats aquatiques nationaux juniors qui débuteront ici le 16 juillet au complexe de piscines Biju Patnaik.

Les championnats nationaux de cinq jours au stade emblématique de Kalinga, qui est une plaque tournante pour plusieurs grands événements sportifs internationaux, verront les participants se disputer les plus grands honneurs en natation et en water-polo.

Les 48e Championnats nationaux aquatiques juniors 2022 serviront d’épreuve de sélection pour la prochaine édition des Jeux de la jeunesse de Khelo India. La Fédération indienne de natation (SFI) identifiera également des nageurs pour un programme national à long terme visant à préparer les nageurs pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Dans la catégorie junior, Ridhima Virendrakumar, Nina Venkatesh, Sanvi Rao, Shoan Ganguly, Utkarsh S. Patil, Vidith Shankar et Sambhav R. du Karnataka sont censés remporter les plus grands honneurs.

Vedaant Madhavan du Maharashtra, Ananya Joshi, Aryan Varnekar, Apeksha Fernandes, Kiara Bangera, Uthkarsh Gor, Palak Damini, Vishesh Parmeshwar du Tamil Nadu et Bhavya Sachdeva de Delhi devraient également surperformer dans leurs épreuves respectives.

Exprimant sa gratitude au Département des services sportifs pour la jeunesse du gouvernement de l’État d’Odisha qui a apporté son soutien à l’organisation de cet événement, le secrétaire général de la Fédération indienne de natation, Monal Chokshi, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis que les championnats nationaux se déroulent dans cette fantastique installation au sein de les locaux du stade Kalinga.

“Il s’agit d’un championnat national très prestigieux dans le calendrier SFI et nous sommes heureux de constater que le sport s’est relevé des défis posés par la pandémie de Covid-19. En water-polo, nous aurons huit équipes masculines et sept équipes féminines qui se battront pour les trois premières places. Nous sélectionnerons également des joueurs en fonction de leurs performances pour former un groupe de base qui se préparera pour les Jeux asiatiques.

Parlant des préparatifs pour organiser les prestigieux championnats nationaux dans un environnement sûr, Vineel Krishna, directeur des services des sports et de la jeunesse, Odisha et officier en service spécial auprès du ministre en chef, a déclaré: «Nous sommes heureux d’accueillir tous les participants de toute l’Inde pour Bhubaneswar. La Fédération indienne de natation (SFI) a exprimé qu’elle recherchait un hôte pour organiser les championnats nationaux cette année, nous avons immédiatement exprimé notre intérêt car nous envisageons de développer la natation comme l’un des sports prioritaires de l’État. Grâce à ces championnats nationaux, nous espérons que davantage d’enfants d’Odisha se lanceront dans le sport de manière compétitive.

