Le président Trump et la première dame Melania assistent à un rassemblement de soutien aux sénateurs David Perdue et Kelly Loeffler à Valdosta, en Géorgie, le 5 décembre. | Getty Images

Un appel corrompu au secrétaire d’État de Géorgie, un effort voué à renverser les résultats au Congrès et un éditorial curieux de chaque ancien secrétaire à la Défense vivant.

Le président Donald Trump a poursuivi ses efforts multiples et finalement voués à l’annulation des résultats de l’élection présidentielle pendant les vacances, faisant pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour qu’il «trouve» des votes pour lui lors d’un remarquable appel téléphonique enregistré et divulgué au Washington Post.

« Il n’y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé », a déclaré Trump lors de l’appel samedi. « Je pense que vous devez dire que vous allez le réexaminer. » Tout en lançant diverses fausses théories du complot sur la fraude électorale et les irrégularités, Trump a affirmé que Raffensperger et son avocat prenaient un «gros risque» en n’intervenant pas. Raffensperger a réfuté les affirmations de Trump et, en tout cas, les électeurs géorgiens ont déjà voté il y a des semaines. .

L’appel de Trump (qui, selon les experts, était peut-être illégal) est intervenu alors que ses alliés et lui-même se concentraient de plus en plus sur la prochaine date clé du processus: ce mercredi 6 janvier, lorsqu’une session conjointe du nouveau Congrès comptera les votes électoraux qui ont été rejetés à la mi-décembre.

Bien sûr, nous connaissons déjà le décompte des voix électorales – 306 ont été exprimés pour Biden et 232 pour Trump, le 14 décembre. Mais les alliés de Trump au Congrès ont décidé de monter de fausses «objections» à ces comptes, affirmant que les résultats étaient essentiels On ne peut pas faire confiance aux états de swing où Biden a gagné. Toute objection soutenue par au moins un membre de la Chambre et un sénateur obligera les deux chambres du Congrès à voter séparément sur l’approbation des résultats en question.

Ainsi, certains républicains ambitieux comme le sénateur Josh Hawley (R-MO) et Ted Cruz (R-TX) ont décidé de s’opposer aux résultats, cherchant à se plier aux électeurs de Trump avant leurs propres futures élections présidentielles, et ils seront probablement rejoints. par plus de la moitié des républicains de la Chambre et au moins un quart des républicains du Sénat. Mais d’autres républicains ont condamné cet effort, notamment le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, le sénateur Tom Cotton (R-AR) et Rép. Liz Cheney (R-WY).

Fondamentalement, la Chambre et le Sénat devraient voter pour modifier les résultats dans un État pour que cela ait un impact. Et les démocrates contrôlent la Chambre, donc cet effort n’a aucune chance d’annuler la victoire de Biden. (Assez de républicains du Sénat ont également condamné le stratagème selon lequel il semble également susceptible d’échouer au Sénat.)

Mais Trump ne montre aucun signe de lâcher prise pour le moment, et il a encouragé ses partisans à venir à Washington, DC, alors que le Congrès compte les votes électoraux ce mercredi, tweetant que la manifestation sois sauvage. » Au milieu de tout cela, chaque ancien secrétaire à la Défense en vie s’est réuni pour écrire un éditorial très inhabituel pour le Washington Post disant que l’armée ne devrait pas être impliquée dans des conflits électoraux – soulevant des questions sur ce qui, exactement, pourrait inquiéter Trump. ça ira.

Trump a appelé le secrétaire d’État de Géorgie et l’a exhorté à «trouver» des votes qui lui permettraient de gagner l’État

Depuis les élections, il a été largement rapporté que Trump avait fait pression sur les responsables républicains des États swing remportés par Biden pour essayer de changer les résultats d’une manière ou d’une autre. Mais dimanche, nous avons examiné le plus clairement comment il le faisait – quand Amy Gardner du Washington Post a rapporté un appel d’une heure que Trump avait eu avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, la veille.

Bien qu’il soit un républicain convaincu, Raffensperger a ouvertement défendu l’intégrité du processus électoral de la Géorgie et a clairement indiqué qu’il n’avait trouvé aucune fraude substantielle et que la victoire étroite de Biden dans l’État était légitime. Cela a exaspéré Trump. Donc, lors de l’appel, le président est flou sur les faits et souvent incohérent, mais son message est clair comme du cristal – il veut que Raffensperger change les résultats en Géorgie afin qu’il ait gagné l’État plutôt que de le perdre.



Brynn Anderson / AP Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, tient une conférence de presse à Atlanta le 20 novembre.

À un moment donné, Trump dit que parce que Raffensperger est au courant des bulletins de vote supposés «corrompus», Raffensperger lui-même pourrait enfreindre la loi – faisant apparaître une menace de conséquences juridiques. «C’est plus illégal pour vous que pour eux parce que vous savez ce qu’ils ont fait et que vous ne le signalez pas. C’est une infraction pénale. Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. C’est un gros risque pour vous et pour Ryan, votre avocat.

Trump poursuit en disant: «Je veux juste trouver 11 780 voix, ce qui est un de plus que ce que nous avons parce que nous avons gagné l’État.» Tout au long de l’appel, Raffensperger repousse les efforts de Trump et tente de démystifier ses affirmations. (Faire basculer le résultat de la Géorgie ne serait même pas suffisant pour renvoyer le collège électoral à Trump, il devrait changer les résultats dans au moins deux autres États – ce qui soulève des questions quant à savoir s’il a fait des appels similaires aux responsables du GOP ailleurs.)

Selon Julia Jester de NBC, Trump avait déjà fait 18 tentatives pour parler avec Raffensperger depuis les élections, mais avait été rejeté à chaque fois par le secrétaire d’État. Enfin, ce samedi, avec les résultats de la Géorgie certifiés depuis longtemps et ses votes électoraux exprimés, Raffensperger a accepté de parler à Trump. Mais selon Marc Caputo de Politico, les conseillers de Raffensperger s’attendaient à une pression contraire à l’éthique et ont décidé d’enregistrer l’appel. Ce sont les réprimandes de Trump sur Twitter samedi soir qui ont apparemment incité son équipe à sortir l’audio.

Respectueusement, président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira https://t.co/ViYjTSeRcC – Le secrétaire d’État de l’AG, Brad Raffensperger (@GaSecofState) 3 janvier 2021

Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Irvine, a écrit dans Slate que la conduite de Trump lors de l’appel «violait probablement la loi fédérale et étatique» qui interdit la sollicitation de fraude électorale, et soutient qu’il devrait être poursuivi. Mais Brad Heath de Reuters souligne que, comme Trump semble croire aux fausses déclarations qu’il fait sur les résultats, son intention de commettre une fraude serait difficile à prouver.

Autrement dit, Trump n’a pas dit «j’ai perdu, mais truquez les résultats pour moi pour que je gagne» – il a plutôt insisté, offrant un éventail de justifications fausses et absurdes, qu’il était le gagnant légitime et que des chiffres calculés avec précision refléteraient cela . Hasen le reconnaît, mais dit que Trump devrait de toute façon être poursuivi «malgré les longues probabilités», pour dissuader les futures manigances autoritaires de sa part ou d’autres. La décision, bien sûr, reviendra aux procureurs de l’État de Géorgie et / ou aux procureurs du ministère américain de la Justice sous l’administration Biden.

Les républicains au Congrès sont divisés sur le dépouillement des votes électoraux

La chose étrange à propos de l’appel de Trump avec Raffensperger était que les personnes nommées par le collège électoral de Géorgie ont déjà voté, ce qui signifie que Raffensperger n’a plus d’autorité réelle sur le processus. Mais Trump espérait probablement toujours faire pression sur lui pour qu’il modifie les résultats afin d’obtenir une victoire politique avant le décompte des votes électoraux par le Congrès ce mercredi – la dernière étape clé dans la finalisation des résultats avant le jour de l’inauguration.

Le rôle du Congrès dans le décompte des voix électorales est généralement un événement purement cérémoniel, ratifiant les résultats connus depuis longtemps. Mais la loi sur le décompte électoral de 1887 a mis en place un processus par lequel les objections aux résultats des élections d’État pourraient être entendues et résolues au Congrès – et les alliés de Trump prévoient d’utiliser ce processus pour s’opposer à la victoire de Biden.

Il est clair depuis des semaines que plusieurs membres de la Chambre s’opposeraient aux résultats des principaux États swing remportés par Biden, mais pour qu’une objection soit entendue par le Congrès, au moins un sénateur doit également se joindre à lui.

Et enfin la semaine dernière, le sénateur Josh Hawley (R-MO) a annoncé qu’il «ne peut pas voter pour certifier les résultats des collèges électoraux» sans s’opposer aux résultats en Pennsylvanie et dans d’autres États sans nom. Quelques jours plus tard, le sénateur Ted Cruz (R-TX) a organisé un groupe de 11 sénateurs républicains dans un effort similaire, affirmant qu’ils ne certifieraient pas les résultats à moins qu’une commission ne soit mise en place pour examiner les allégations d’irrégularités électorales.

Selon certaines estimations, pas moins de 140 républicains de la Chambre 211 prévoient de voter en faveur de ces objections – ce qui, pour être parfaitement clair, signifie voter pour ne pas tenir compte des résultats dans les États qui ont voté pour Biden, au mépris de la volonté de les électeurs de ces États.

D’autres encore dans le GOP se sont prononcés contre cet effort, le condamnant comme un affront à la démocratie. Ceux-ci incluent parfois des critiques de Trump tels que les sens.Mitt Romney (R-UT) et Ben Sasse (R-NE), mais aussi des conservateurs fervents comme le sénateur Tom Cotton (R-AR), Rép. Liz Cheney (R-WY) et Rep. Tom Massie (R-KY), qui ont tous condamné l’effort comme un affront aux droits des États. Les dirigeants du Sénat tels que le chef de la majorité Mitch McConnell sont également opposés, McConnell disant aux sénateurs du GOP lors d’un appel que le vote pour certifier la victoire de Biden sera «le plus significatif que j’aie jamais lancé».

Là encore, ces objections n’ont aucune chance d’aboutir. Pour rejeter les résultats d’un collège électoral d’un État, les deux chambres du Congrès doivent être d’accord, et la Chambre de la présidente Nancy Pelosi ne le fera évidemment pas. Tant de républicains semblent interpréter cela comme un test de loyauté envers le président Trump plutôt que comme un effort sérieux pour changer le résultat. (Même Hawley et Cruz, qui ont tous deux des ambitions présidentielles, ont hésité à soutenir pleinement les affirmations de Trump selon lesquelles l’élection avait été volée, offrant à la place la justification de dérobade selon laquelle ils s’opposent simplement à parler au nom des électeurs qui manquent de confiance dans le système. )

Pourtant, même certains de leurs propres collègues du GOP sont suffisamment alarmés par la conduite de leurs collègues qu’ils la condamnent bruyamment. Et il est incontestablement troublant que tant de républicains soient prêts à soutenir rhétoriquement l’idée de rejeter les résultats des élections d’État qu’ils n’aiment pas.

Chaque ancien secrétaire à la Défense vivant s’est réuni pour écrire un éditorial – à la demande de Dick Cheney

Pendant ce temps, au milieu du refus de Trump de concéder, chaque ancien secrétaire américain à la Défense – tous les 10 – a signé un éditorial très inhabituel publié dimanche dans le Washington Post, qui affirme que «les efforts visant à impliquer les forces armées américaines dans la résolution Les conflits électoraux nous mèneraient dans un territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel.

Les secrétaires écrivent que «le temps de remettre en question les résultats est passé», ils soulignent la nécessité de maintenir le transfert pacifique du pouvoir, et ils exhortent les responsables actuels à «s’abstenir de toute action politique qui mine les résultats des élections».

Outre les secrétaires à la défense qui ont servi sous Bill Clinton et Barack Obama, les signataires de l’éditorial incluent notamment les gros bonnets de l’administration Bush Dick Cheney et Donald Rumsfeld, ainsi que les deux anciens secrétaires à la défense de Trump – James Mattis, qui a démissionné à la fin. de 2018, et Mark Esper, que Trump a limogé après les élections de 2020.

Selon Dan Lamothe du Washington Post, les efforts se sont réunis parce que le vice-président Dick Cheney et Eric Edelman (qui a servi comme fonctionnaire du ministère de la Défense sous le président George W. Bush) ont eu «une conversation» sur «la façon dont l’armée pourrait être utilisée pour venir journées. »

Edelman a déclaré à Bryan Bender et David Cohen de Politico qu’il était particulièrement alarmé par une colonne du 26 décembre du Post David Ignatius décrivant les «craintes» parmi des responsables gouvernementaux anonymes que Trump pourrait essayer d ‘«invoquer la loi sur l’insurrection pour mobiliser l’armée», puis essayer de ordonner de nouvelles élections dans les États dynamiques, comme l’a suggéré Flynn, allié de Trump.

«J’avais entendu des choses qui ressemblaient étrangement à ce qui se trouvait dans la colonne Ignace», a déclaré Edelman à Politico. Il a cité «des inquiétudes quant à ce qui pourrait se passer avec cette voiture de clown de personnes qu’ils ont là-bas. [Acting Secretary of Defense Chris] Meunier. »