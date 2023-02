Les 40 surdoses mortelles de Vernon sont au 12e rang en Colombie-Britannique

Vernon a enregistré 40 surdoses mortelles de drogue l’an dernier, soit le 12e rang dans la province et deux de moins qu’en 2021.

Les statistiques, publiées par le gouvernement de la Colombie-Britannique le mardi 31 janvier, montrent une diminution modérée des décès par rapport à l’année précédente. Cependant, le nombre de 42 en 2021 était le plus élevé jamais enregistré. En 2012, la ville n’avait qu’un seul décès, mais ce nombre a explosé au cours des 10 dernières années.

Les décès par surdose sont définis par les drogues illicites, qui comprennent les drogues illicites (drogues contrôlées et illégales comme l’héroïne, la MDMA, la cocaïne, la méthamphétamine) et les médicaments non prescrits qui ont été achetés dans la rue.

En 2022, la province a enregistré 2 272 décès, ce qui était le deuxième plus grand nombre en une année civile, derrière 2021 (2 306).

Novembre et décembre de l’année dernière combinés pour 392 décès, ce qui équivaut à 6,4 décès par jour dans la province.

En ce qui concerne l’emplacement, Vancouver est en tête avec 562 en 2022, soit 20 de plus qu’en 2021.

Les 232 de Surrey ont terminé deuxièmes, tandis que le Grand Victoria (157), Kamloops (90) et Abbotsford (88) ont complété les cinq premiers. Les 87 décès de Kelowna étaient les sixièmes dans la province.

Le fentanyl illicite était de loin la principale cause de décès liés à la drogue illicite, représentant 85,8 % des décès. La cocaïne était deuxième avec 44,5 %.

