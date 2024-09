Les 40 personnes avec lesquelles Harry doit construire des ponts si son exil doit prendre fin

Si le prince Harry veut réparer les dégâts causés par toutes les moqueries et les coups de feu tirés depuis son exil californien, il doit rétablir les liens avec sa famille et ses anciens amis au Royaume-Uni. À l’approche de son 40e anniversaire aujourd’hui, CHARLOTTE GRIFFITHS analyse ses relations avec 40 personnes clés et donne son verdict sur les chances de reconstruction des ponts…

Le roi Charles : Dans ses mémoires Spare, Harry a déclaré avec mépris à propos de son père : « Il avait du mal à communiquer, à écouter, à être intime en face à face ». Mais Charles a récemment pris « une nourriture spirituelle » en vue d’un éventuel rapprochement avec son fils. Les questions non résolues concernant les dispositions de sécurité d’Harry au Royaume-Uni pourraient s’avérer un obstacle. Chances de réconciliation 4/5

Reine Camilla : Décrite par Harry comme sa « méchante belle-mère », « dangereuse » et une « méchante » qui laissait « des cadavres dans la rue » dans son désir de changer la perception que le public avait d’elle. Elle suivra très probablement l’exemple de Charles. 4/5

La reine Camilla arrive au château de Versailles avant le dîner d’État organisé en l’honneur du roi Charles III et de la reine Camilla dans la galerie des Glaces du château de Versailles le 20 septembre 2023

Prince William : Le nom d’Harry n’est plus mentionné par ses amis en sa présence. Les relations sont si mauvaises que toute réunion devrait avoir lieu pendant que leur père est roi.

Princesse de Galles:Les rumeurs selon lesquelles elle aurait exhorté William à se réconcilier sont fausses. Le fait d’avoir été qualifiée de « raciste royale » par les Sussex a profondément blessé Kate, et elle aurait le sentiment que la vie est trop courte pour s’attirer de nouveaux drames en parlant à Harry. 1/5

Princesse Anne : Les mémoires de Harry mentionnent avec amertume que certains membres de la famille royale – dont sa tante de 74 ans, selon l’interprétation – étaient « obsédés » par l’idée d’enregistrer le plus grand nombre d’engagements publics. Il écrit qu’ils « s’efforçaient fébrilement d’enregistrer le plus grand nombre d’engagements officiels dans la circulaire chaque année. Quoi qu’il arrive ». Aux Jeux olympiques de Paris, elle a salué un vieil ami, pour ensuite « tourner les talons » lorsqu’elle a réalisé qu’il était toujours en contact avec Harry. 2/5

Prince André : Son oncle et parrain. Harry a semblé critiquer la décision d’autoriser Andrew à continuer à bénéficier de sa sécurité financée par les contribuables alors que la sienne lui était retirée, en déclarant : « Il était impliqué dans un scandale honteux, accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme, et personne n’avait même suggéré qu’il perde sa sécurité. Quels que soient les griefs que les gens avaient contre nous, [Harry and Meghan]« Les crimes sexuels ne figuraient pas sur la liste. » 2/5

Tim Laurence : Le mari vice-amiral de la princesse Anne a eu droit à une place de choix au mariage de Harry, mais les deux hommes ne sont pas particulièrement proches. Il a tendance à adopter le point de vue de sa femme sur tous les sujets. 2/5

Timothy Laurence, le mari de la princesse royale, assiste au 200e anniversaire du service du Royal National Lifeboat Institute (RNLI) à l’abbaye de Westminster à Londres, au Royaume-Uni, le 4 mars 2024

Sarah Ferguson : Elle est liée à Meghan en tant qu’épouse royale exilée. Mais ayant été récemment ramenée du froid par Charles, elle finira par faire passer The Firm en premier. 4/5

Prince Édouard : L’oncle d’Harry a agi comme une barrière humaine pour les Sussex lors de la cérémonie du Jour du Commonwealth à l’abbaye de Westminster en 2020, empêchant tout échange gênant avec William. 2/5

Sophie, duchesse d’Édimbourg : En tant que confidente de la défunte reine, elle était au courant de tous les problèmes du Megxit. L’archidiplomate de la famille royale aurait dû accepter le retour d’Harry si cela était jugé bénéfique pour la Firme. 2/5

Sophie, duchesse d’Édimbourg, assiste à la cérémonie commémorative du 80e anniversaire du jour J de la Royal British Legion au National Memorial Arboretum le 6 juin

Zara Tindall : La fille d’Anne partage avec Harry plusieurs amis sud-africains, mais elle est également proche de William. Meghan et elle sont très proches et n’ont jamais eu de lien. 3/5

Pierre Phillips : Le frère aîné de Zara a été déployé pour mettre une certaine distance entre Harry et William lors des funérailles du prince Philip en se tenant entre eux alors qu’ils suivaient le cercueil – quelque chose qu’Harry pourrait avoir du mal à pardonner. 3/5

Princesse Eugénie : La principale personnalité royale à avoir soutenu Harry. Elle et son mari Jack Brooksbank ont ​​rendu visite aux Sussex à Montecito – mais pas récemment. 4/5

La princesse Béatrice et son mari Edo Mapelli Mozzi : Elle n’a jamais été particulièrement proche d’Harry, bien qu’ils aient assisté ensemble à des soirées mondaines. Elle est résolument fidèle à son père, le prince Andrew, et les critiques d’Harry à son égard peuvent donc encore la tarauder.

Madame Jane Fellowes : La sœur aînée de la princesse Diana. Harry s’est rendu au Royaume-Uni le mois dernier pour les funérailles de son mari Lord Fellowes à Norfolk. En mai, elle a rejoint le prince lors d’une cérémonie pour le dixième anniversaire des précieux Jeux Invictus de Harry à la cathédrale Saint-Paul, où ils ont discuté ensemble. Dans ses mémoires, Harry a adressé des « remerciements chaleureux » à elle, à sa sœur aînée Lady Sarah McCorquodale, 69 ans, et à leur jeune frère Earl Spencer, qui étaient également tous deux présents à la cérémonie de Saint-Paul. Harry est resté chez son oncle le mois dernier. 5/5

Carolyn Barthélemy : L’une des trois jeunes femmes qui partageaient l’appartement londonien de Diana avant son mariage et qui ont obtenu l’une des meilleures places au mariage de Harry et Meghan. 4/5

Madame Sarah Chatto : La fille sage de la princesse Margaret en sait long sur les comportements rebelles. Marraine d’Harry, elle a entretenu une relation étroite avec Charles lorsqu’elle était plus jeune. Elle pourrait être une médiatrice parfaite pour Harry car elle prend rarement parti dans les désaccords. 5/5

Lady Sarah Chatto assiste à la deuxième journée de Royal Ascot à l’hippodrome d’Ascot le 15 juin 2022

Marc Dyer : Ancien officier de l’armée qui a aidé à encadrer Harry, en particulier après la mort de sa mère. Il aurait réconforté Harry ces dernières années et était dans la congrégation des Invictus Games plus tôt cette année. Son fils – le filleul d’Harry – était page au mariage des Sussex et est resté en contact avec le couple depuis leur déménagement aux États-Unis. On dit que « Marko » peut « toujours être fiable pour faire entendre raison à Harry et sera un soutien stoïque et discret ». Dans Spare, Harry a écrit : « De tous les gens de Pa, il y avait un consensus sur le fait que Marko était le meilleur. » 5/5

Arthur Landon : Fils d’une princesse austro-hongroise, réalisateur de films, il accueille Harry pour des week-ends de tournage et assiste à ses mariages et à ceux de William. Il est très proche des deux. Il a défendu Harry après leur voyage à Las Vegas, où le prince a été photographié nu lors d’une fête au bord de la piscine. Il a une maison à Los Angeles et reste proche de Harry. 5/5

Harry Aubrey-Fletcher : Dans le cercle intime de William et parrain de son fils, le prince Louis. Son mariage avec la nièce du présentateur de la BBC Edward Stourton a été assisté par Harry. Récemment nommé par William président du conseil rural du duché de Cornouailles comité. 0/5

Guy Pelly: Ancien fêtard qui a partagé de nombreuses aventures avec Harry. Mais plus en contact. Il est également le parrain du prince Louis, donc maintenant dans « l’équipe William » – mais il arrangerait probablement les choses avec Harry si nécessaire. 4/5

Guy Pelly assiste au mariage du prince Harry et de Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 19 mai 2018

Tom van Straubenzee : Le meilleur ami de William et l’un des premiers à reconnaître qu’Harry s’était « éveillé » lorsqu’il a donné une conférence sur le fait que certaines femmes trouvaient les produits menstruels inaccessibles.

Charlie van Straubenzee : Le plus jeune frère Straubenzee a choisi Harry comme témoin pour son mariage avec la PR girl Daisy Jenks, qui s’est liée d’amitié avec Meghan – restant en contact pendant le Megxit. 5/5

Alexandra Pettifer : Plus connue sous le nom de l’ancienne nounou des princes, Tiggy Legge-Bourke, la femme de 59 ans est toujours proche de ses anciens protégés et est la marraine d’Archie, l’aîné des enfants d’Harry.

Duc de Westminster : J’ai convenu à l’amiable avec Harry que le prince ne devrait pas assister à son mariage cette année, de peur que son apparition ne fasse de l’ombre à l’événement. J’ai pris contact avec Harry lors de son voyage au Royaume-Uni le mois dernier. 5/5

Ellie Goulding : Chanteuse qui a eu une brève liaison avec Harry. Il est peu probable qu’ils se croisent à nouveau, même si elle est amie avec ses cousins.

Ellie Goulding assiste aux BRIT Awards 2024 à l’O2 Arena le 2 mars 2024

Thomas Inskip : L’ami d’enfance d’Harry, « Skippy », a présenté un prince chauve à son spécialiste capillaire. Bien qu’il ait été dit qu’il avait déconseillé à Harry d’épouser Meghan, il a été invité à leur mariage – mais on ne lui a pas demandé d’être le parrain d’Archie ou de Lilibet. 2/5

Jake Warren : Fils de l’ancien directeur des courses de la reine. Il ne fait plus partie du cercle intime des amis britanniques d’Harry. Sa fille Zalie était demoiselle d’honneur au mariage d’Harry et Harry lui enverrait des cadeaux par sonorisation.

Jack Mann : Le témoin adjoint jouant au polo au mariage d’Harry et repéré lors d’un déjeuner entre garçons organisé par Harry à Londres en 2021. 4/5

Alex Gilkes : Fondateur d’une plateforme d’enchères en ligne et fiancé à l’ancienne star du tennis Maria Sharapova, après avoir divorcé de l’ami de Meghan, Misha Nonoo, en 2017. 2/5

Autres acteurs clés

Jamie Lowther-Pinkerton : Ancien officier de l’armée et ancien secrétaire privé de Harry et William. Il a déclaré dans un documentaire télévisé en 2022 qu’il pensait que William ferait toujours passer les meilleurs intérêts de la monarchie avant sa relation avec son frère.

Jamie Lowther-Pinkerton assiste au mariage du prince Harry et de Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 19 mai 2018

Paddy Harveyson : Ancien assistant royal qui a aidé William et Harry à traverser leur jeune vingtaine. Il est peu probable qu’il refuse une quelconque ouverture de la part d’Harry. 4/5

Nick Loughran : Ancien assistant royal qui a habilement assuré la liaison avec Harry pour savoir si le prince devait assister au mariage de son client, le duc de Westminster, qui aurait également exhorté le conseiller à élaborer une stratégie avec Harry. 5/5

J.J. Chalmers : Présentateur de télévision et médaillé des Jeux Invictus qui, en tant que Royal Marine, a été blessé en Afghanistan et a participé à Strictly en 2020. Proche d’Harry grâce à Invictus, nous avons plaisanté ensemble aux Jeux l’année dernière et leurs fils ont le même âge et aiment les dessins animés des Octonauts. 5/5

Nick Scott : Ancien ami d’Eton du prince qui a pris sa défense dans son documentaire Netflix. 3/5

Ed Lane Fox : Administrateur d’Invictus Games avec 15 ans d’expérience dans la gestion de la réputation – donc une figure clé pour toute réconciliation entre les Sussex et la Maison de Windsor. 5/5