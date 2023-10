Les 40 meilleurs fish and chips du Royaume-Uni révélés : votre local figure-t-il sur la liste ?

Les 40 meilleurs fish and chips du Royaume-Uni ont été dévoilés – le vôtre a-t-il été retenu ?

Après un processus de jugement approfondi, les meilleurs chippies du pays peuvent être nommés, tous dans l’espoir d’être couronnés les meilleurs de Grande-Bretagne.

Votre chippie local a-t-il réussi ? Crédit : Getty

Les points à retenir ont été soumis à un long processus, les points de vente étant jugés sur un certain nombre de questions, notamment les meilleures pratiques, les questions environnementales, la connaissance des produits et leurs responsabilités en tant qu’employeur.

Après avoir évalué les performances des candidats, la liste a été réduite à seulement 40 entreprises.

Andrew Cook, président de la Fédération nationale des Fish Friers, organisateur des prix, a déclaré : « Le calibre des candidatures aux National Fish and Chip Awards 2024 a été tout simplement fantastique et nous sommes fiers de tous les restaurants qui ont clairement investi d’énormes efforts. la quantité d’efforts à prendre en compte pour la récompense.

« Le Fish and Chip à emporter de l’année est une catégorie notoirement difficile dans laquelle il est difficile de se démarquer, mais le panel d’experts a eu de nombreuses décisions difficiles à prendre.

« Cependant, nous avons sélectionné une liste exceptionnelle qui met en valeur la passion, le dévouement et l’enthousiasme inébranlables que l’industrie du fish and chips apporte à la culture britannique. »

D’autres tours de jugement auront désormais lieu pour déterminer quels magasins passeront aux étapes ultérieures du concours.

Les prix, qui en sont maintenant à leur 36e édition, récompensent et défendent les entreprises et les particuliers à travers le Royaume-Uni qui apportent des contributions exceptionnelles à la restauration afin de garantir que le pays puisse profiter de son fish and chips, qu’il reçoive un excellent service client et que les professionnels du secteur aient accès à des opportunités de développer leur activité. croissance.

Les prix sont parrainés par le Conseil norvégien des fruits de mer et sa directrice britannique, Victoria Braathen, a déclaré : « L’amour du Royaume-Uni pour le fish and chips ne connaît pas de limites et ces prix sont l’occasion idéale pour célébrer les établissements qui offrent régulièrement d’excellents fish and chips aux convives du monde entier. pays. »

Les 40 meilleurs finalistes du Fish and Chip Takeaway of the Year sont :

Cumbrie

Angel Lane Chippie-Penrith

Lancashire

Westgate Fish & Chips à Morecombe remportera-t-il le titre tant convoité ? Crédit : Westgate Fish & Chips

Westgate Fish & Chips – Morecambe

Fish and Chips du Westend – Oswaldtwistle

Comté de Durham

Fish and Chips de Yarm Road – Darlington

Yorkshire

Pêche aux phares de Flamborough – Bridlington

La banque de poissons – Sherburn-in-Elmet

Friterie Auckley – Doncaster

Mr C’s – Selby

Lincolnshire

Capture 22 – Tattershall

Pêcheries Angells – Newark-on-Trent

Chips de pépins – Cleethorpes

Marina Fish & Chips – Skegness

Fish and Chips traditionnel de Linfords – Approfondissement du marché

Grand Manchester

Friteuse Eastleigh Town Street – Marple Bridge

Jetons @ n°8 – Prestwich

Cheshire

Accro à la lande – Knutsford

Comté de Herefordshire

Fiddlers Elbow Fish & Chips – Leintwardine

Bristol

Fish and Chips de Bishopston

Norfolk

Poissonnerie française – Wells-next-the-Sea

Essex

Le Fish Inn de Clacton pourrait-il remporter le premier prix ? Crédit : Le Fish Inn

The Fish Inn Clacton – Clacton-on-Sea

Henley de Wivenhoe – Wivenhoe

Johnny Macs – Colchester

Londres, Kent, Surrey

Stones Fish & Chips – Londres

Bar à poissons Newington – Ramsgate

Sandy’s Fish and Chip Shop – Folkestone

Lewis’s Fish and Grill – Maidstone

Transport maritime – Guildford

Oxfordshire

Harrisons Fish & Chip Co. Botley – Oxford

Hampshire

Mike’s Fish & Chips traditionnel – Bishopstoke

James Backhouse – New Milton

Pays de Galles

Posh Fish and Chip Company – Cardiff

Fintans Fish & Chip Co – Cardiff

Hennighan’s Fish & Chip Shop – Machynlleth

Finneys Fish & Chips – Benllech

Pont du navire – Caerphilly

Zéro Plus Fish & Chips – Cardiff

Écosse

Le Wee Chippy d’Anstruther, Fife, est en lice pour le titre Crédit : Le Wee Chippy

Le petit Chippy – Anstruther

Bar à poissons Garioch – Inverurie

Les œuvres de poisson – Largs

Irlande du Nord

Le Chipmongers de Portstewart est le seul chippy d’Irlande du Nord à avoir atteint ce niveau. Crédit : Les Chipmongers

Chipmongers – Portstewart

Le gagnant de la catégorie sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix le 28 février au Park Plaza Westminster Bridge, à Londres.