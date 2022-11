Les 4 touchés de Logan Malachuk mènent Nazareth à une victoire dominante devant Rockford Boylan – Shaw Local

PARC LAGRANGE – En regardant Logan Malachuk, il peut être très facile d’oublier qu’il n’est qu’un étudiant en deuxième année.

La façon dont il se comporte, le niveau de maturité et, bien sûr, son haut niveau de jeu au poste de quart-arrière pour Nazareth dépassent largement les attentes d’un joueur de 16 ans.

Malachuk a poursuivi cette maturité dans une performance sensationnelle samedi contre Rockford Boylan au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 5A, alors qu’il lançait pour trois touchés et courait pour un autre dans une victoire dominante 38-13.

La victoire était la sixième consécutive pour Nazareth (7-4) après une seule victoire sur ses cinq premiers matchs pour commencer la saison.

“C’est juste notre état d’esprit que maintenant que la saison régulière est terminée, chaque équipe est 0-0”, a déclaré Malacuk, qui a terminé la journée avec 154 verges dans les airs. « C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir. Peu importe que nous soyons à 5-4, ce qui compte, c’est que nous soyons à 2-0 et que nous nous dirigions vers les séries éliminatoires.

Les deux équipes ont eu du mal à lancer le ballon avec des vents à grande vitesse soufflant pendant la majeure partie du match de samedi après-midi, mais c’est Malachuk qui a trouvé son compatriote de deuxième année Jimmy Penley pour un attrapé de 65 verges et a couru pour le score d’ouverture du match.

Bien que Boylan (9-2) ait répondu avec un touché de Mekhi Glover à 2:50 du premier quart, c’est une autre connexion entre Malachuk et Penley – pour un touché de 13 verges – à la fin du deuxième quart qui a donné le Roadrunners une avance qu’ils n’abandonneraient jamais.

Jimmy Penley, étudiant en deuxième année de Nazareth

“Nous avons joué ensemble au ballon des jeunes pendant tant d’années que ce n’est que la preuve de cette connexion que nous avons”, a déclaré Penley. « L’alchimie de toute cette équipe est tout simplement spéciale. Entraîneur [Tim Racki] a vraiment inculqué en nous un état d’esprit auquel nous adhérons tous. Nous savions que nous avions un calendrier difficile pour commencer cette saison, mais nous savions que si nous restions ensemble, tout irait bien.

La superbe première mi-temps de Malachuk s’est poursuivie quelques instants plus tard lorsqu’il a remarqué un blitz des deux secondeurs de Boylan qui a laissé le milieu du terrain grand ouvert. Le signaleur de deuxième année s’est faufilé à travers la défense des Titans avec rien d’autre que de l’herbe verte devant lui pour un score de 28 verges au sol qui a donné aux Roadrunners un avantage de deux points à la mi-temps.

Boylan est sorti de la pause avec deux revirements lors de ses cinq premiers jeux offensifs, dont une interception de Lesroy Tittle de Nazareth qui a été retournée sur 35 verges pour un touché.

Pour un groupe qui a vu plusieurs équipes couronnées de succès avant lui, l’équipe de Nazareth devait avoir confiance en Racki et en son plan malgré le démarrage lent en termes de records.

“Notre objectif chaque année est de cinq, six, sept, huit ou neuf [wins]”, a déclaré Racki. “Nous pensons que si nous pouvons nous permettre d’entrer [to the playoffs] et traverser un programme de conférence difficile en bonne santé, que nous nous sentons bien dans nos chances.

« Logan joue à un poste qui va attirer tout le monde, mais il gère si bien cette pression. C’est très facile d’oublier qu’il n’est qu’un étudiant en deuxième année et même s’il nous a menés aux séries éliminatoires l’an dernier, c’est toujours un processus de croissance. C’est un super coéquipier, il continue de s’améliorer chaque semaine et il est dans une très bonne ambiance avec beaucoup de soutien autour de lui.

Malachuk a trouvé Eddie McClain pour un touché de 4 verges pour sa dernière contribution à la victoire de samedi dans la dernière minute du troisième quart. Le prochain test de Malachuk sera contre une autre équipe à une défaite à Morgan Park (10-1) en quarts de finale 5A le week-end prochain.

Rasheed Johnson de Boylan a marqué en fin de match sur une course de touché de 93 verges. Les Titans n’ont réussi que 41 verges dans les airs.