Les 4 touchés de Korey Tai aident Glenbard West à venger la défaite en séries éliminatoires contre Lockport de manière emphatique – Shaw Local

GLEN ELLYN – Korey Tai et Glenbard West n’avaient pas besoin de motivation supplémentaire pour leur match d’ouverture des séries éliminatoires, mais ils ont reçu une revanche contre Lockport.

Les Hilltoppers ont fait en sorte que l’histoire ne se répète pas.

Tai, le quart-arrière senior de Glenbard West, a lancé trois touchés et a couru pour un quatrième score. Les Hilltoppers ont marqué des touchés sur leurs quatre premières possessions du match et ont vengé la défaite en séries éliminatoires de l’an dernier de manière emphatique, 38-7 contre le champion d’État en titre Lockport lors du match de premier tour de classe 8A de samedi à Duchon Field.

“Cela a définitivement déclenché un incendie”, a déclaré Tai, qui a passé 7 en 8 pour 164 verges. «L’année dernière, ils nous ont éliminés, ils sont champions en titre du 8A, ce qui nous a poussés un peu plus à donner le ton. J’ai été motivé toute la semaine, à partir de lundi.

Il n’a pas été difficile de se lever pour une équipe qui a éliminé les Hilltoppers au deuxième tour la saison dernière, 34-0, en route vers le titre de classe 8A.

Glenbard West (9-1) a renvoyé les cinq partants sur la ligne offensive de ce groupe qui a été blanchi l’an dernier, ancré par la recrue du Wisconsin Chris Terek.

Samedi, les Hilltoppers ont amassé 372 verges d’attaque, 241 en première mi-temps qui ont vu Glenbard West prendre une avance de 28-7 à la mi-temps.

“Ça m’a fait mal l’année dernière”, a déclaré Terek. «Nous voulions nous assurer que nous sommes entrés et nous l’avons martelé. C’est ce que nous avons fait.

Glenbard West n’a pas perdu de temps pour s’assurer que le match revanche n’aurait aucune ressemblance avec l’année dernière.

La course de 31 verges de Julius Ellens a couronné un entraînement de huit jeux et 81 verges lors de la possession d’ouverture du match. Lors du premier jeu de Lockport depuis la mêlée, une passe a été déviée et interceptée par Eli Limouris de Glenbard West. Cela s’est transformé en une course Tai TD de 14 verges pour une avance de 14-0 avec 6:25 à jouer au premier quart.

“Nous avons parlé de commencer rapidement, nous avons eu de la chance avec certains revirements et nous en avons profité et en avons profité”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet. « Commencer vite était important pour nos enfants. Les gens peuvent dire que c’est une équipe différente de Lockport, mais c’est une équipe qui vient de gagner l’état et nous a battu les freins l’année dernière.

Lockport (5-5), qui en était à son troisième quart-arrière et troisième porteur de ballon en raison de blessures, l’a retourné trois fois. Les erreurs ont empêché tout espoir de retour.

Les Porters, à l’intérieur de la ligne de 10 verges des Hilltoppers à la dernière minute de la mi-temps, ont craché un échappé sur lequel Joey Pope de Glenbard West a bondi sur la ligne de 1 verge. Les Porters ont raté le coup d’envoi de la seconde mi-temps, qui s’est transformé en panier de 21 verges de Marcello Diomede pour une avance de 31-7 des Hilltoppers.

Indépendamment des erreurs, l’entraîneur de Lockport, George Czart, a reconnu ce que son équipe affrontait samedi.

« Le problème était que nous ne pouvions pas donner plus de chances à notre attaque. Défensivement, nous n’avons pas pu les arrêter », a déclaré Czart. “Ils avaient un indice d’octane trop élevé, avaient trop de choses à essayer d’arrêter et nous n’avons rien arrêté efficacement.”

Le décès de Tai était l’une des principales raisons pour lesquelles l’attaque des Hilltoppers s’est déroulée samedi.

Après que Brady Pfeiffer ait effectué une course de TD de 2 verges pour Lockport pour réduire l’écart à 14-7, Tai s’est connecté avec Filip Maciorowski pour une passe de TD de 49 verges en jeu.

Lors du prochain entraînement de Glenbard West, Tai a parfaitement lancé une balle profonde pour un touché de 41 verges à Dewayne Smith sur la ligne de touche gauche. Tai a terminé sa journée avec son deuxième touché contre Maciorowski, à 15 mètres au quatrième quart.

“Je pensais que Korey avait le meilleur match de sa carrière aujourd’hui”, a déclaré Hetlet. “Il a géré l’offensive de manière efficace, il a mis le ballon exactement là où il devait être, l’a couru quand il en avait besoin, et quand nous avons pris nos tirs, il a mis le ballon là où il devait être.”

De l’autre côté, Caden Miller de Lockport, partant au quart-arrière avec Pfeiffer touché par une blessure à l’épaule, a été 15 en 22 passes pour 172 verges. Elijah Beltran, le porteur de ballon de troisième corde de Lockport, s’est précipité pour 49 verges. Les Porters étaient également privés de deux secondeurs intermédiaires au point culminant d’une saison en proie à des blessures.

“C’est comme si nous avions eu 14 alignements de départ différents en raison de blessures”, a déclaré Czart. “Chaque match était différent. Nous le prendrons à cœur. Nous allons prendre un peu de temps, panser nos plaies et retourner dans la salle de musculation.

Pendant ce temps, Glenbard West avance pour accueillir Glenbrook South le week-end prochain. Les Hilltoppers cherchent leur première apparition en quart de finale depuis 2016, l’histoire n’est pas perdue pour Hetlet et ses enfants.

« C’est un gros problème pour nous. Nous voulons faire notre marque dans l’histoire de Hitter », a déclaré Terek. “Il y a une riche tradition ici et nous voulons en faire partie.”

Ellens a couru 93 verges en 15 courses pour Glenbard West.