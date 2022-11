Les 4 touchés de Denzell Gibson propulsent IC Catholic Prep devant Stillman Valley pour une septième apparition consécutive en quart de finale – Shaw Local

ELMHURST – Les Sevens étaient sauvages dans un Elmhurst venteux samedi après-midi.

Avec Denzell Gibson marquant quatre touchés, IC Catholic Prep a atteint les quarts de finale de l’État pour la septième saison consécutive avec une victoire de 42-14 au deuxième tour de classe 3A contre Stillman Valley.

Les Knights (10-1), qui ont remporté trois championnats d’État au cours de cette séquence, avancent pour se rendre à Princeton invaincu en classe 3A.

“Cela en dit long (sur notre programme)”, a déclaré Gibson, qui porte le numéro 7. “Beaucoup de gens nous considèrent comme des outsiders, mais nous avons autant de joueurs qualifiés et de joueurs d’élite que n’importe quelle meilleure équipe de l’État.

“C’est une école de meulage, de grandeur, et je ne voudrais pas être ailleurs.”

L’ICCP s’est retiré tard après avoir pris un avantage d’un point avant le quatrième quart. Gibson a marqué sur une passe d’écran de 20 verges de Dennis Mandala un peu plus d’une minute après le début de la période et a ensuite ajouté une course de touché de 20 verges.

Gibson, un senior qui a terminé avec 192 verges en 19 courses, avait donné aux Knights une avance de 15-14 avec un score de quatre verges juste avant la mi-temps après que Stillman Valley (9-2) ait récolté 14 points sans réponse.

Il a également trouvé la zone des buts sur une course d’un mètre au premier quart.

“Je ne pourrais pas le faire sans les 10 autres gars”, a déclaré Gibson. “Ce sont mes frères et ils travaillent aussi dur que moi pour remporter la victoire. Tout le mérite leur revient. Nous ne pouvions pas faire grand-chose avec le vent, alors nous savions que nous devions le réduire.

«Nous savions que ce serait un match difficile, Stillman Valley est un excellent programme. Ils savent ce qu’il faut pour obtenir un championnat d’État, ils ont cinq titres d’État comme nous. Et nous savions qu’ils le voulaient autant que nous. Nous avons donc dû exécuter notre plan de match et nous avons pu remporter une victoire.

Malik Gray a ajouté une paire de touchés précipités au quatrième, à 1 et 22 verges. La défensive des Knights a également fait sa part, retenant les Cardinals, qui n’ont tenté que deux passes, à un premier essai au cours des 24 dernières minutes.

“Nos entraîneurs toute la semaine ont prêché pour faire notre travail et jouer ensemble”, a déclaré Jayden Sutton, qui joue sur la ligne des deux côtés du ballon. « Nos entraîneurs font un excellent travail en nous mettant en position de réussir. Et on joue l’un pour l’autre.

“C’est vraiment gros. Toute l’année, nous avons joué ensemble, joué l’un pour l’autre. Nous savons à quel point nous pouvons être bons. L’entraîneur dit toujours, c’est nous contre nous. Si nous gardons cette mentalité, personne ne pourra nous arrêter.

Kaleb Ellis a eu une interception pour l’ICCP, qui a décroché sa troisième victoire en séries éliminatoires contre Stillman Valley depuis 2018. Cette victoire a également marqué le 100e de la carrière de l’entraîneur-chef Bill Krefft.

“C’est tout à l’honneur des enfants”, a déclaré Krefft, qui ne savait pas qu’il était à une victoire près de ce jalon, “bien que nous ne parlions pas vraiment des quarts de finale ici. Ce n’est que le prochain match. Il s’agit plus d’être honoré d’avoir un autre match ensemble. Avoir ces jeux supplémentaires avec les enfants signifie tout pour moi.

Krefft était fier de la façon dont son équipe a surmonté l’adversité dans des conditions difficiles contre un programme légendaire.

“Nous disons que la route vers la rue facile passe toujours par les égouts”, a déclaré Krefft. “Que ce soit la météo – le vent et la pluie vont se produire ici à un moment donné – ou l’adversaire, vous allez faire face à l’adversité et c’est ainsi que vous réagirez.

“Stillman Valley est une grande équipe de football. Ils ont une ligne offensive dominante, ils marquaient en moyenne 45 points par match et ils ont une très bonne défense. Quand une équipe comme celle-là vous en met plein la vue, vous découvrez qui vous êtes. Quand nous sommes entrés dans les vestiaires à la mi-temps, personne n’a hésité. Nous n’avons pas fait beaucoup d’ajustements, c’était juste sortir et faire les choses mieux que nous ne les faisions.