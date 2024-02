Les 4 secrets de longévité d’un médecin triathlète de 83 ans

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le Dr Joseph Maroon attribue sa forme physique et sa santé en partie à sa spiritualité. Getty/Dr Joseph Maroon

Le Dr Joseph Maroon est un neurochirurgien et triathlète de 83 ans, qui s’est remis en forme dans la quarantaine.

Il a apporté de nombreux changements pour améliorer sa longévité et sa santé, en plus de bien manger et de faire de l’exercice.

Il s’agit notamment d’éviter le stress, l’alcool et le tabac et d’être spirituel.

Un médecin de 83 ans et triathlète qui est devenu en forme et en bonne santé dans la quarantaine a déclaré à Business Insider ce qu’il pense être ses secrets de longévité, en plus de simplement faire de l’exercice et bien manger.

A l’âge de 40 ans, Joseph Maron , neurochirurgien au centre médical de l’Université de Pittsburgh, était si inapte qu’il avait du mal à monter les escaliers. Après son divorce et la mort de son père – ce qui signifie qu’il a dû abandonner temporairement la neurochirurgie pour reprendre le relais routier familial – il s’est également retrouvé en difficulté mentale.

Alors, au moment où un ami l’a contacté et l’a encouragé à aller courir , Maroon était prêt à tout essayer pour se sentir mieux. Cela a fonctionné et a lancé un parcours de remise en forme de plusieurs décennies. Aujourd’hui âgé de 83 ans, Maroon a réalisé huit triathlons Ironman depuis qu’il s’est inscrit à son premier il y a trente ans.

Maroon, qui a récemment participé aux cliniques Aviv Consortium mondial sur le vieillissement a déjà partagé ses principes clés en matière d’alimentation et ses conseils de remise en forme avec BI, mais il ne jure également que par les quatre tactiques ci-dessous pour rester en bonne santé.

Éviter le stress

Pour Maroon, une grande partie d’une vie saine consiste à prévenir le stress.

Maroon essaie toujours d’équilibrer ses quatre priorités dans la vie : le travail, famille et amis , spiritualité et exercice. Il considère la part que chacun prend de sa journée et planifie son temps de manière à pouvoir s’intégrer dans les quatre.

Le stress chronique maintient le corps en mode combat ou fuite, a-t-il déclaré. Cela peut à son tour entraîner une gamme de symptômes allant de la dépression et de l’anxiété au manque de sommeil et aux maux de tête. On pense également que le stress à long terme est un facteur de risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Le Dr Maroon continue de participer à des triathlons à 80 ans. Tumulte PR

Trouver de la place pour la spiritualité

«J’apporte de la spiritualité dans tout ce que je fais», a déclaré Maroon, y compris la façon dont il prend soin de ses patients, ses relations avec sa famille et son éthique quotidienne.

Par spiritualité, il n’entend pas seulement être religieux. «Je veux dire les croyances spirituelles qui se déploient dans les rituels et dans diverses éthiques, ou la croyance en un être supérieur ou qu’il existe quelque chose de plus grand que nous. Cela peut être dans la nature ou quoi que vous choisissiez », a-t-il déclaré.

La recherche suggère que les pratiques et croyances spirituelles peuvent donner un but à la vie et contribuer à renforcer la résilience psychologique, liée à la longévité et à une meilleure satisfaction dans la vie des personnes âgées.

Une étude de 2016, par exemple, a révélé que la participation à un service religieux une ou plusieurs fois par semaine était associée à un taux de mortalité inférieur de 33 %.

BI a précédemment signalé que Supercentenaires latino-américains les personnes qui vivent jusqu’à 110 ans et plus ont tendance à être très religieuses.

Ne buvez pas, ne fumez pas et ne prenez pas de drogues

Tout le monde semble avoir une histoire à propos d’un parent centenaire qui a bu et fumé jusqu’au jour de sa mort, comme Agnès Fenton qui buvait un verre de whisky et fumait trois cigarettes par jour, et est décédé à l’âge de 112 ans.

Mais les faits montrent que l’alcool, les cigarettes et les drogues ne sont pas bons pour la longévité. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année et plus de 106 000 personnes sont mortes d’overdoses de drogue aux États-Unis en 2021.

Même si certaines recherches suggèrent que boire le vin peut être bénéfique il est important de noter que l’Organisation mondiale de la santé soutient qu’aucun niveau de consommation d’alcool n’est sans danger pour notre santé.

Dormez suffisamment

Régulièrement dormir suffisamment est également important pour la longévité, a déclaré Maroon.

Un sommeil de qualité est connu pour avoir de nombreux avantages pour la santé. Il est lié à un métabolisme plus sain, qui peut aider à prévenir l’obésité, à un système immunitaire plus fort et à un risque plus faible de maladie coronarienne, selon le National Heart, Lung, and Blood Institute, entre autres.

Bien dormir peut également vous aider à respecter vos objectifs en matière de régime alimentaire et d’exercice, a précédemment rapporté Gabby Landsverk de BI.