Les 4 meilleurs restaurants sur « l’autoroute du porc » de Porto Rico

PUERTO RICO HIGHWAY 184 — La route du rôti de porc commence à 30 minutes au sud des plages de San Juan. Payer le péage pour Puerto Rico Highway 52 vous emmène profondément à l’intérieur de l’île, devant des maisons altérées, des palmiers imposants, des forêts de bambous et des étendues de bananiers. Sortez sur la route 184 près d’une zone appelée Guavate, Cayey, et vous tomberez sur La Ruta del Lechón, la “route du porc”.

Lechón est du porc rôti à la broche. Lorsqu’elle est préparée correctement, c’est l’une des viandes les plus juteuses et les plus savoureuses de la planète. Les amateurs de porc du monde entier ont visité les célèbres lechoneras en plein air de Guavate.

Hier, nous pensions conquérir la ruta de lechón. En réalité, l’autoroute du porc nous a conquis. Voici ce que nous avons vu… pic.twitter.com/wmLjax1YDo – Anthony J. Rivera (@AnthonyJRivera) 21 juillet 2022

Pourquoi y a-t-il tant de rôti de porc le long de cette route ? Recherchez des conseils sur YouTube et vous entendrez des gourous du voyage expliquer que ces lieux ont été créés pour servir les habitants affamés qui conduisent de Ponce, à l’extrémité sud de l’île, à la capitale du nord – ou vice versa.

Les travailleurs de Lechonera ici disent que bon nombre de ces navetteurs se trouvaient en fait dans la région à cause d’un camp pénitentiaire (maintenant fermé) à quelques kilomètres de là. L’historien de l’alimentation et professeur Cruz Miguel Ortíz Cuadra, auteur de “Eating Puerto Rico: A History of Food, Culture and Identity”, explique que les lechoneras ont bénéficié de leur proximité avec la prison, qui comprenait une ferme qui élevait des porcs pour les communautés environnantes. Le porc local a un goût typiquement portoricain car les porcs de l’île consomment des fruits et légumes indigènes.

Au fil du temps, Guavate est devenue la capitale des lechoneras.

“C’est probablement devenu un endroit très important où aller en tant que famille frugale”, déclare Ortíz. Pendant les vacances et les occasions spéciales, les familles venaient pour des festins communautaires de viande à prix raisonnable.

De petites cabanes équipées d’un peu au-delà d’une machette et d’une balance se sont transformées en propriétés tentaculaires et bien entretenues avec des bars et des pistes de danse. Au fur et à mesure qu’ils grandissaient, ils conservaient la nourriture qui les rendait si populaires – et les hachoirs à viande de style jungle.

Lorsque l’ouragan Fiona a atterri en septembre, il a provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain tout en coupant l’électricité sur toute l’île. Autour de Guavate, l’averse a inondé le terrain subtropical et renversé des arbres. La plupart des routes de Guavate ont été dégagées, disent les habitants, et le courant a été rétabli pour la plupart de la population. Les lechoneras semblent être de retour au service complet, bien que certains se soient appuyés sur des générateurs pour fonctionner pendant des semaines après la tempête.

Sur la route 184, il y a plein de lechoneras qui valent le détour. Vous pouvez simplement suivre l’arôme des rôtisseries jusqu’à ce que vous atterrissiez à un endroit que vous aimez. Lors de votre première visite, cependant, vous devriez envisager l’un des plus populaires.

Lorsque les conducteurs quittent la route à péage et s'engagent sur l'autoroute 184, Los Amigos est là pour les accueillir. Un éventail de tables de pique-nique a des sièges au premier rang pour l'événement principal du restaurant – le cochon rôti entier. Un travailleur debout derrière une vitre utilise une lame géante pour couper des morceaux de viande pour les clients. Le porc, les autres viandes et les accompagnements cuisent à la vapeur sur une table chaude pendant que les invités défilent. Une assiette typique peut contenir du lechón, de l'arroz con gandules et une bière Medalla Light bien fraîche. Cela peut vous coûter entre 11 $ et 13 $. Presque chaque lechonera sert de savoureux pastels, et Los Amigos ne fait pas exception. Le plat traditionnel, comparable aux tamales, est un aliment de base sur La Ruta associé à des vacances telles que Thanksgiving, le jour des Trois Rois et le Nouvel An. Pendant Noël, Los Amigos voit des milliers de clients, et le propriétaire Luis Prieto dit qu'il cuisine plus de trois douzaines de porcs juste pour répondre à la demande. Regardez autour de vous, et il y a des portraits grandeur nature du propriétaire avec l'un de ses anciens employés sur les murs. Une photo représentant une paire de porcelets de dessin animé est calée près de l'entrée pour une photo digne de TikTok. Les 40 meilleurs hits passent par les haut-parleurs, alors que les gens apportent leur nourriture à l'un des 150 sièges du restaurant. Alors que certains lechoneras ont une présence en ligne quelconque, Prieto amène son entreprise à un autre niveau. Il a enregistré une vidéo sur YouTube presque tous les jours pendant des années. Il montre souvent où la nourriture est en train d'être cuisinée ou fait filmer des membres souriants de son personnel qui réapprovisionnent ou préparent du café. Juste à l'extérieur de la lechonera se trouve le Café Prieto, qui sert des boissons expresso et des pâtisseries. Le magasin est ouvert aux affaires, mais le propriétaire dit qu'il n'y a pas eu de places assises à l'intérieur pendant la pandémie. Il prévoit de rouvrir l'espace à un moment donné alors qu'il travaille sur la prochaine phase de son entreprise. En 2023, Prieto espère ouvrir une extension. Il l'appelle Señora Barra et dit que le nouvel espace fonctionnera avec une cuisine séparée qui propose des apéritifs de style tapas. Señora Barra proposera également des cocktails et de la bière artisanale de marques portoricaines telles que Ocean Lab, Old Harbour, Del Oeste et Zurc. À un moment donné l'année prochaine, Prieto dit qu'il espère même ouvrir une salle de dégustation et une cave à vin à proximité pour la clientèle réservée aux membres. Adresse: Carr. #184 Km 33.2 Bo, 00739, Porto Rico Site Internet: http://www.lechoneralosamigos.com/

Selon le directeur d'El Mojito, David Flores, le fondateur Jose "Pepe" Colon a lancé l'entreprise en cuisinant un cochon par jour. En moins de 10 ans, l'endroit est devenu une destination incontournable sur La Ruta. Une photographie encadrée de 1984 porte une inscription appelant la lechonera « la puerta » (la porte) de Guavate. Le nom Mojito dérive de la sauce piquante et piquante servie comme condiment au porc. Pepe l'a concocté et s'est inspiré des sauces rouges préparées à Salinas sur la côte sud – pas du cocktail cubain, bien que le restaurant en serve aussi. Un repas vous coûtera environ 10 $ à 12 $ par personne, y compris une boisson, comme un soda rafraîchissant Coco Rico. Outre le porc, le poulet et la dinde, les options comprennent la morcilla (boudin), les batatas (patates douces), le yuca, les tostones et plus encore. Marchez simplement jusqu'à la file d'attente où un travailleur prend votre commande sur un bout de papier, qui passe ensuite devant une figure en plâtre surdimensionnée d'un cochon et jusqu'à la caissière. En quelques minutes, vous mangez du lechón dans leur salle à manger. Regardez autour de vous et vous verrez un espace vert verdoyant avec une grande peinture murale sur le mur qui a dû être reconstruite après l'ouragan Maria. Dans celui-ci, une agricultrice de renom nommée Stephanie Rodríguez transporte des bananes ou des plantains. La propriétaire, Leida Rivera (aucun lien de parenté), dit que le tableau rend hommage aux difficultés des travailleurs agricoles de l'île à la suite de la tempête. Leurs porcs sont d'origine locale, comme le certifie un sceau sur le mur indiquant «Cerdo Rico». Cette image de marque est liée à La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe, un collectif d'élevage porcin promouvant la viande produite exclusivement sur l'île. Rivera, qui est la nièce de Pepe, dit qu'El Mojito apprécie un environnement détendu, donc il n'y a pas de piste de danse ni de musique live. Cela n'empêche pas les habitants de se lever et de danser sur la musique des haut-parleurs. Adresse: Carr. #184 Km 32.9 Bo, 00736, Porto Rico Site Internet: https://www.lechoneraelmojito.com/

Ne vous laissez pas berner par des imitateurs portant le même nom. Los Pinos est la seule et unique lechonera dont Anthony Bourdain a fait l'éloge dans son émission télévisée "No Reservations". Depuis lors, des gens d'aussi loin que la Thaïlande sont venus goûter à la nourriture. Vous voulez manger la cuisine insulaire réconfortante que les Portoricains appellent criollo ? C'est l'endroit. Le restaurant existe sous une forme ou une autre depuis les années 1970 et a grandi de quelques milliers de pieds carrés depuis ses débuts, selon Erlíca Rodriguez, fille du propriétaire d'origine. Les gens disent que la nourriture est très familière si vous avez grandi dans des endroits comme Cayey, Caguas ou Ponce. Les points forts incluent des plats comme le gadinga (ragoût de foie), les guanimes (semoule de maïs bouillie), les guineitos en escabeche (bananes vertes et légumes) ou le riz avec un peu de pega'o (morceaux croquants). Des bouteilles froides de Malte, une boisson non alcoolisée des Caraïbes avec une forte saveur d'orge et de mélasse, sont à quelques mètres. Un repas coûtera environ 8 $ à 12 $ par personne. Les sièges en plein air de style cafétéria sont courants pour ces restaurants. Pendant la haute saison, ils desservent des milliers de personnes. Mis à part quelques jours avant le week-end de Pâques, Los Pinos est toujours ouvert. Le petit-déjeuner est disponible sept jours sur sept. Il y a des œufs et des flocons d'avoine, mais aussi certains des plats que vous verrez l'après-midi, comme les soupes et les alcapurrias. Le restaurant accueille de la musique live uniquement le week-end, les jours fériés et les occasions spéciales. Rodriguez dit que presque tout ce qu'ils cuisinent provient de l'île. Ils travaillent également avec la coopérative d'élevage porcin qui est à l'origine du sceau « Cerdo Rico » dans leur salle à manger. En faisant la queue, vous remarquez que les femmes sont les travailleuses les plus visibles. Rodriguez dit que 90% du personnel sont des femmes, et bien que ce ne soit pas intentionnel, d'après son expérience, elles sont passées maîtres dans l'art de gérer le travail exténuant. Il a fallu quelques semaines à Los Pinos pour ouvrir après l'ouragan Maria. Lorsqu'elle l'a fait, l'entreprise ne pouvait faire vivre que quelques personnes. Ainsi, le père de Rodriguez cuisinait dans la cuisine, tandis qu'elle et sa mère travaillaient au comptoir. Porto Rico met l'ouragan Maria – et l'essentiel de la reprise – derrière lui Pendant ce temps, elle a remarqué que les gens n'achetaient pas seulement de la nourriture, mais demandaient également des produits de base tels que de l'eau et de la glace. Alors Los Pinos est intervenu pour donner un coup de main lorsque les temps étaient désespérés. Adresse: Carr. #184 Km 27.7 Bo, 00736, Porto Rico Site Internet: https://lospinosguavate.com/