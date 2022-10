Les 4-H du comté de Kendall lancent la nouvelle année avec une journée portes ouvertes à l’automne – Shaw Local

Chaque automne, les 4-H de l’Illinois lancent une nouvelle année et les programmes 4-H locaux organisent des journées portes ouvertes pour célébrer.

La journée portes ouvertes de cette année aura lieu de 18 h 30 à 20 h le vendredi 7 octobre au parc des expositions du comté de Kendall, 10826, route 71 à Yorkville.

Les programmes de développement des jeunes 4-H se concentrent sur le développement du leadership, de la citoyenneté et des compétences de vie. Rejoignez l’équipe d’extension de l’Université de l’Illinois et les clubs 4-H de la communauté pour des activités pratiques et l’occasion de rencontrer des bénévoles et du personnel.

“Dans les 4-H, les jeunes sont réunis dans des clubs dirigés par des adultes attentionnés qui les accueillent comme faisant partie de la grande famille des 4-H”, a déclaré Leilah Siegel, éducatrice en développement des jeunes 4-H à l’Université de l’Illinois. un communiqué de presse. « Nous invitons les familles intéressées à découvrir ce qu’est 4-H et à rencontrer le personnel ainsi que les dirigeants bénévoles, qui sont l’épine dorsale de notre programme.

Les programmes 4-H offrent aux jeunes la possibilité de ressentir un sentiment d’appartenance, de développer leur indépendance, de pratiquer la générosité et de faire l’expérience de la maîtrise. L’adhésion au club 4-H est ouverte aux jeunes de 8 à 18 ans, et le programme Cloverbud est conçu pour les 5 à 7 ans. Grâce aux 4-H, les jeunes peuvent explorer de nombreux domaines d’études, notamment les sciences animales, les arts créatifs, les sciences de l’environnement, la santé et nutrition, préparation à l’université et à la carrière, sensibilisation mondiale et STEM.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire aux portes ouvertes. Si vous avez besoin d’un accommodement raisonnable pour participer, appelez le 630-584-6166 ou envoyez un courriel à uie-dkk@illinois.edu. Les demandes anticipées sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès. Pour plus d’informations, remplissez un sondage d’intérêt à go.illinois.edu/info4Hdkk.