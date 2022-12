Les 4-H du comté de Kendall célèbrent les expériences et les réalisations des jeunes – Shaw Local

Chaque année, les membres 4-H du comté de Kendall gagnent des bourses et des récompenses pour leur travail de projet, leur leadership et leur service communautaire par le biais des programmes 4-H locaux et nationaux. Les récipiendaires ont été honorés lors de la célébration annuelle de la nuit des réalisations 4-H le 18 novembre à l’école secondaire Plano.

“Nous sommes fiers de la façon dont nos jeunes du comté de Kendall démontrent les véritables idéaux des 4-H, en utilisant leur tête, leur cœur, leurs mains et leur santé pour apprendre, grandir, diriger et servir”, a déclaré Kim Eisnaugle, coordinatrice du programme 4-H du comté de Kendall. « Nous sommes également reconnaissants envers nos communautés et nos commanditaires qui soutiennent et reconnaissent les efforts de ces membres 4-H. »

Les lauréats des bourses et prix 2022 comprenaient:

Emily Reppy du Seward Kids and Critters 4-H Club a remporté la bourse commémorative Sylvia Gabel-Pletcher et a reçu 1 000 $. Le prix est parrainé par Pat Norr et Terry Gabel.

Sydney Reppy du Seward Kids and Critters 4-H Club a reçu une bourse de 500 $ du fonds de loisirs 4-H de la Fondation 4-H du comté de Kendall. Elle a également obtenu la bourse Johanna Vandermeer, une bourse de 500 $ de la famille Vandermeer.

Lydia Oker de Millbrook Mighty Ones a remporté la bourse commémorative Rebhorn de 500 $, offerte par la famille Rebhorn. Elle a également reçu la bourse commémorative Marilyn et Herman Hanouw de 500 $ de la Fondation 4-H du comté de Kendall.

Lors de la soirée 4-H Achievement Night 2022, Lydia Oker, à droite, de Sandwich a remporté la bourse commémorative Rebhorn, décernée par la famille Rebhorn, et la bourse commémorative Marilyn et Herman Hanouw de la Fondation 4-H du comté de Kendall. (photo fournie par le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois)

Hailee Dannenberg du Lisbon Town and Country 4-H Club a reçu la bourse commémorative Wayne Konicek de 500 $ du comité de vente aux enchères de bétail 4-H du comté de Kendall.

Madisyn Glenn de Stagecoach Trailblazers a reçu le prix commémoratif Thelma J. Paydon de 100 $, parrainé par Diane Becker, Martha Pranga, Anita Drinkall et Linda Muehling.

Brooklyn Wallin du Dream Catchers 4-H Club a reçu le Beef Award de 50 $ et une plaque de la Kendall-Grundy Beef Association. Elle a également remporté le Knutson Memorial Livestock Award, qui comprend une plaque et 100 $, parrainé par la famille Jerry Knutson.

Annie Ralston du Denim and Dust 4-H Club a reçu le Crops & Soils Award du Kendall-Grundy Farm Bureau, ainsi que le Nelson Memorial Agricultural Award de la Kendall County 4-H Foundation. Les deux prix offrent une plaque et 50 $.

Kailey Wietting du Denim and Dust 4-H Club a remporté le Horse Award et 50 $, parrainé par les Renegades, Rebels et Rogues 4-H Club.

Natalie Walsh du Lisbon Town and Country 4-H Club a été nommée trésorière de l’année et a reçu 50 $ de Heartland Bank and Trust.

Abby Hohmann du Dream Catchers 4-H Club a remporté le prix du secrétaire de l’année, qui est un ensemble stylo et crayon de la Fondation 4-H du comté de Kendall.

Elizabeth Hritz du Denim and Dust 4-H Club et Hart Efurd de The Dream Catchers ont reçu le Monkemeyer Memorial First Year Achievement Award et un album 4-H.

Récompenses d’expérience

L’Illinois 4-H met les jeunes au défi d’essayer de nouvelles choses, d’expérimenter dans des domaines de projet qu’ils peuvent apprécier et d’explorer des opportunités dans l’État et le pays. À la fin de chaque année 4-H, les membres peuvent demander la reconnaissance du niveau d’expérience en documentant les expériences et réalisations de leur club, comté, multicomté, état et national dans les quatre dimensions : participation, service communautaire, leadership et apprentissage par projet. Pour l’année 2021-22 4-H, les membres 4-H du comté de Kendall ont obtenu le statut d’or, d’argent ou de bronze, ou se sont présentés au bureau de l’État pour le statut d’émeraude ou de diamant.

· Prix ​​Emeraude – Leadership : Emily Reppy et Sydney Reppy de Yorkville.

· Prix ​​d’émeraude – Apprentissage par projet : Sofie Heidrich d’Oswego, Abi Munar de Plano et Annie Ralston de Yorkville.

· Médaille d’or : Elizabeth Hritz de Morris; Adelle Vickery et Nathanaël Vickery de Bristol ; Allison Wallin et Brooklyn Wallin de Newark ; et Brady Wietting, Kailey Wietting et Maddie Wietting de Joliet.

· Médaille d’argent : Mia Borjon et Adam Borjon de Joliet, Bailey Brummel et Elin Brummel de Sandwich, Hart Efurd de Newark, Madisyn Glenn d’Oswego, Abby Hohmann de Sheridan et Marcella Schultz de Plano.

· Médaille de bronze : Ben Heckert d’Oswego, Molly Hohmann de Sheridan et Abby Quast de Minooka.

De plus, les membres plus âgés des 4-H peuvent soumettre leurs dossiers pour des récompenses d’État dans les domaines du service communautaire, des communications, du leadership, de la croissance personnelle ou de la maîtrise de projet. Les gagnants de l’État peuvent recevoir un dépôt monétaire pour l’université. Les candidats de cette année sont Tawney Kellogg d’Oswego et Emily et Sydney Reppy de Yorkville.

Dossiers de projet et autres reconnaissances

Épingles de projet : Elin Brummel de Sandwich (arts visuels), Hart Efurd (porc), Anna Green d’Oswego (environnement), Abby Hohmann (bœuf), Therese Krysciak de Yorkville (arts visuels), Natalie Nelson de Sheridan (porc), Annie Ralston (chiens ), Adrianna Rodriguez de Leland (porc), Cameron Rodriguez de Leland (porc), Sophia Rodriguez de Leland (porc) et Allison Wallin (bœuf et porc).

Dossiers de projet (ont déjà gagné des épinglettes au cours des années précédentes ou peuvent travailler à l’obtention d’une épingle): Elijah Baldwin de Yorkville; Bailey Brummel de Sandwich; Elin Brumel; Madisyn Glenn d’Oswego; Anna Green, Ben Heckert, Abby Hohmann et Faustina Krysciak de Yorkville; Annie Ralston; Marcella Schultz; Allison Wallin; et Brooklyn Wallin.

Membres 4-H de première année 2021-22: Grange et au-delà – Camryn Henders ; Bottes, jeans bleus et nœuds – Cadence Roy ; Denim et poussière – Adam Borjon, Mia Borjon et Elizabeth Hritz ; Les enfants du comté de Kendall – Kellen Frieders, Noah Lohrey et Kolby Mahler; La Menu Modelle – Avery O’Malley; Ville et campagne de Lisbonne – Lyla Carlson et Greta Friestad ; Petites fusées – Samuel Carlson; Millbrook Mighty Ones – Annalee Korzik; Renegades, Rebels and Rogues – Sophie Bordelais, Benjamin Heckert, Katie Marchese et Scarlett Parcels ; Rockin ‘KCs – Audrey McAssey; Les attrape-rêves – Hart Efurd et Molly Hohmann.

L’Association du comté de Kendall pour l’éducation à domicile et communautaire (HCE) fourni une banderole en feutre pour épinglettes 4-H à chaque membre 4-H au cours de la première année des projets alimentaires ou vestimentaires. Ces membres sont : Vêtements – Ximena Del Toro de Plano et Elin Brummel ; et Aliments – Ximena Del Toro, Molly Hohmann et Natalie Walsh de Sandwich.

Membres de la Fédération des adolescents 4-H 2021-22 : Alexa Del Toro de Plano, Sofie Heidrich, Alivia Kellogg de Sandwich, Tawney Kellogg, Abi Munar, Natalie Nelson, Emily Reppy et Sydney Reppy.

Diplômés 4-H 2022: Cameron Rodriguez, Jessica Carlson, Emily Reppy, Elissa Gates, Emma Davidson, Sydney Reppy et Ava DeBolt.

Certificat d’activité internationale du Club 4-H : Bottes, jeans bleus et nœuds Club 4-H ; La Menu Modèle; Petites fusées ; Renégats, rebelles et voleurs ; et Stagecoach Trailblazers.

Prix ​​d’excellence des clubs 4-H : Club 4-H Denim et Dust; les enfants de la campagne du comté de Kendall ; La Menu Modèle; Petites fusées ; Ville et campagne de Lisbonne ; Millbrook Mighty Ones; Renégats, rebelles et voleurs ; Seward Kids et Critters ; Pionniers de la diligence ; et Les attrape-rêves.

Récompense de progrès du club 4-H : Club 4-H Denim et Dust; les enfants de la campagne du comté de Kendall ; Petites fusées ; Ville et campagne de Lisbonne ; Millbrook Mighty Ones; Renégats, rebelles et voleurs ; Seward Kids et Critters ; Pionniers de la diligence ; et Les attrape-rêves.

L’extension de l’Université de l’Illinois présente ses félicitations et ses remerciements à nos jeunes, bénévoles et sympathisants 4-H. Pour en savoir plus sur les 4-H dans les comtés de DuPage, Kane ou Kendall, visitez go.illinois.edu/info4Hdkk.