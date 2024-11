Les 4-H du comté de Frederick participent au concours de jugement de la State Fair

Les membres des 4-H du comté de Frederick étaient bien représentés au concours de jugement de l’horticulture de l’État du Maryland à la foire de l’État du Maryland le 31 août.

Le concours consistait à identifier des fleurs, des légumes et des herbes, des fruits et des noix, des plantes ornementales (arbres, arbustes, vignes) et des parasites (ravageurs, mauvaises herbes et maladies) et huit classes de jugement de qualité. Les candidats seniors ont également passé un examen écrit composé de 40 questions. Le concours est basé sur les listes d’identification de la National Junior Horticulture Association.

Dans la division Junior, l’équipe s’est classée deuxième. Individuellement, Emma Funkhouser s’est classée première pour les fleurs, les fruits et les noix et les ravageurs, 4e pour les plantes ornementales, 2e pour les légumes et première au classement général. Eli O’Hara s’est classé 1er pour les plantes ornementales, 2e pour les fleurs, 5e pour les légumes, 6e pour les fruits et noix, 3e pour les ravageurs et 3e au classement général. Finley Cregger se classe 6e pour les fleurs, les plantes ornementales et les légumes, 5e pour les fruits et noix, 7e pour les ravageurs et 6e au classement général. Aubrey Herndon s’est classée 7e dans les catégories Fleurs, Plantes ornementales, Fruits et noix, Légumes, Ravageurs et 7e au classement général. Nathan Shriner s’est classé 6e pour les parasites, 8e pour les fruits, les noix et les légumes, 10e pour les fleurs et les plantes ornementales et 8e au classement général. Matthew Herndon s’est classé 8e pour les fleurs, 9e pour les plantes ornementales, les fruits et noix, les ravageurs, 10e pour les légumes et 9e au classement général.

Dans la division Intermédiaire, Penelope Conlan s’est classée première pour les parasites, 3e pour les fleurs, les fruits et les noix et les plantes ornementales, 4e pour les légumes et 3e au classement général. Abigail Shriner s’est classée 5e pour les fleurs, 6e pour les légumes et les ravageurs, 7e pour les plantes ornementales, 8e pour les fruits et noix et 5e au classement général.

Les participants à la division ouverte étaient Kira Anderson (1ère), Bobear Anderson (2e) et Joni Elbich (3e).

Bobear Anderson a représenté le Maryland 4-H au congrès de la National Junior Horticulture Association à Lincoln, Nebraska, du 11 au 14 octobre. Il a participé au concours national de jugement de l’horticulture dans la catégorie Honneurs. Bobear s’est classé premier du concours et premier au classement général en affrontant tout le monde ! Il était le grand gagnant national sur l’une des photos qu’il a présentées. Il a également reçu le titre de Champion National sur deux autres photos auxquelles il a participé. Il avait également une entrée en art, écriture créative, poésie, condiments et fruits en conserve.

Maryland FFA était représenté au Nebraska par une équipe du Frederick County Career and Technology Center. Ces membres étaient Nathan Dodson, Brooke Kellog et Johanna Brashear. L’équipe s’est classée deuxième et Nathan a terminé premier individuellement et Brooke cinquième.

Les membres locaux ont été encadrés par Myrtle Sturtz, bénévole des 4-H et Susan Trice, agente associée principale de vulgarisation pour l’Université du Maryland.