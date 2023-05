Les 4-H accueillent le Tech Explorers Club à partir du 17 mai – Shaw Local

Les jeunes de 9 ans et plus sont invités à découvrir le 4-H Tech Explorers Club, un club d’intérêt spécial en six parties qui enseigne les principes STEM et «maker» avec des activités pratiques.

La session de printemps portera sur Arduino, une plateforme de prototypage électronique open-source. Ce matériel et ce logiciel ont été conçus pour toute personne intéressée par la création d’objets ou d’environnements interactifs et peuvent fonctionner avec des boutons, des LED, des moteurs, des haut-parleurs, des unités GPS, des caméras, Internet et même votre smartphone ou votre téléviseur.

Tech Explorers est conçu pour les jeunes de 9 ans et plus. Le groupe se réunira à Yorkville de 17 h 30 à 19 h 30 six fois ce printemps : les 17 et 24 mai et les 6, 7, 13 et 16 juin. Les places sont limitées. En savoir plus ou réserver votre place sur go.illinois.edu/4HTechExplorersSpring. Pas besoin d’avoir participé aux sessions précédentes pour s’inscrire.

Le coût de participation est de 35 $ par jeune, ce qui comprend l’inscription 4-H pour l’année 2022-23. Si déjà inscrit et payé par un autre club 4-H cette année 4-H, le coût de cette session Tech Explorers sera de 15 $.

Pour toute question ou si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, contactez le 630-553-5823 ou [email protected]. Les demandes anticipées sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès.