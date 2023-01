Les 4 filles qu’il partage avec sa femme Sam – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : : Josiah True/WENN.com/MEGA

L’acteur Aaron Taylor-Johnson et le réalisateur Sam Taylor-Johnson sont mariés depuis 2012

Ils partagent deux filles biologiques, Wylda et Romy

Aaron est également le beau-père des deux enfants de Sam qu’elle partage avec son ex-mari, Jessie et Angelica

Tandis que Aaron Taylor Johnsonl’implication présumée de James Bond franchise n’est encore qu’une rumeur, il a joui d’un rôle super important depuis 2010 : père. L’acteur anglais de 33 ans et sa femme d’une décennie, Sam Taylor Johnson56 ans, a accueilli deux filles avant leur mariage en 2012 : elles avaient Wylda Rae en 2010 et Romy Héros en 2012. De plus, Aaron a aidé à élever les deux enfants de Sam qu’elle partage avec son ex-mari, Jay Jopling: Angélique25 et Jesse15. Lisez la suite pour en savoir plus sur les quatre filles d’Aaron et Sam Taylor-Johnson.

Wylda Rae

Wylda Rae est née en 2010 et est la fille biologique aînée d’Aaron et Sam. Aaron se souvient avoir été complètement ravi qu’ils s’attendaient peu de temps après s’être fiancés à l’automne 2009. “J’ai su instantanément avec Sam que j’avais trouvé mon âme sœur”, s’est exclamé Aaron. Le télégraphe en août 2019. “J’ai su instantanément que je voulais passer le reste de ma vie avec cette personne. Je m’en souviens très bien, et un an jour pour jour [after] Je l’ai rencontrée que j’ai proposée. Je savais que je voulais une famille avec elle, je savais que je voulais des enfants, et un mois plus tard, elle était enceinte de notre premier enfant.

À 12 ans, Aaron et Sam gardent Wylda hors des projecteurs et presque complètement hors de leurs réseaux sociaux. Cependant, on sait qu’en 2020, Wylda s’est cassé le bras droit. Sam a posté une photo de la main de sa fille enveloppée dans un plâtre rose bubblegum décoré de son nom alors qu’elle tenait sa main apparemment dans son propre plâtre. “Deux pauses dans deux bras gauche et droit et ça suffit s’il vous plaît. Merci », a-t-elle légendé le post du 24 juin.

Quelques années auparavant, en 2017, Aaron avait révélé que Wylda passait du temps avec d’autres enfants de son âge nés de parents célèbres. “Oui, ma fille et Amy [Adams’] fille sont de bons amis alors ils traînent. Une petite soirée pyjama ! il a dit Divertissement ce soir aux Golden Globes.

Romy Héros

Romy Hero a été mise au monde en 2012, juste avant le mariage d’été de ses parents. Comme sa sœur aînée, elle est tenue à l’écart des projecteurs. Cependant, Aaron a révélé dans une interview en 2019 sur Habitent! Avec Kelly et Ryan que Romy joue au basket et qu’il était même son entraîneur. « Je n’avais pas l’intention de [coach]. C’était l’une de ces choses où les parents pouvaient faire du bénévolat, et j’ai dit : « Ouais, j’adorerais ». Et ils ont répondu : “Super, alors tu es l’entraîneur” », se souvient-il. Il a ajouté qu’il n’avait jamais joué au basket auparavant, mais qu’il était capable de le comprendre. Cependant, c’était sa première et dernière fois comme entraîneur de basket-ball.

Romy est également tout à fait photographe, car Sam a partagé un superbe instantané d’elle-même posé sur des marches de pierre avec son mari star de Marvel Cinematic Universe et a révélé que Romy avait pris la photo. “Quand votre enfant de 10 ans prend la meilleure photo”, a-t-elle légendé le magnifique cliché, vu ci-dessus.

Angélique Jopling

Comme mentionné ci-dessus, le Millions de petits morceaux La réalisatrice a donné naissance à sa première fille avec son ex-mari, Jay Jopling. Angelica Jopling est née en 1997 et s’est tournée vers les arts. Selon sa page Instagram, elle est la directrice fondatrice d’Incubator à Londres, un “programme d’expositions avec des expositions consécutives d’une semaine présentant le travail des artistes émergents les plus exceptionnels travaillant à Londres”.

Angelica s’est également essayée au théâtre. Elle a quatre crédits IMDb à son nom, dont la moitié sont des films dans lesquels Aaron a joué : Kick Ass 2 et Un garçon de nulle part.

Jessie Jopling

Jessie Jopling est née de Sam et Jay en 2007. On sait très peu de choses sur le Je t’aime plus deuxième fille du réalisateur. Elle mène une vie très privée et ne semble pas avoir de comptes publics sur les réseaux sociaux.

