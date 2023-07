Les 4 filles de Matt Damon à l’avant-première d’Oppenheimer à Paris : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Domine Jerome/ABACA/Shutterstock

Matt Damon n’est pas souvent vu avec ses filles. Mais lorsque la star a foulé le tapis rouge de l’avant-première parisienne pour Oppenheimer, il avait les quatre — Alexia24, Isabelle17 ans, Gia14, et Stella, 12 ans, sur son bras. Sur les photos que vous pouvez voir ci-dessous, Stella, 12 ans, s’est blottie contre le côté gauche de son célèbre père tout en portant une robe blanche sans bretelles. Elle portait ses cheveux bruns longs et accessoirisée avec des sandales blanches et un sac à main à bandoulière noir. Sur son autre bras se tenait Gia, qui était ravissante dans une robe noire sans manches. Elle a terminé le look avec un simple collier et une paire de sandales noires. Le scénariste et acteur oscarisé, 52 ans, portait un costume bleu décontracté avec un t-shirt blanc et des chaussures marron.

Ses deux filles aînées, Alexia et Isabella, ont également été photographiées dans le groupe, toutes deux vêtues de longues robes noires, ainsi que deux amies qui les ont rejointes pour le grand événement. Matt et sa femme Luciana Barroso partagent trois filles, plus la fille aînée de Luciana issue d’une relation précédente.

Le groupe avait toutes les raisons d’être heureux — Christophe Nolanbiopic épique sur le physicien théoricien J.Robert Oppenheimerreçoit déjà des critiques élogieuses, avec l’écrivain Ben Mekler tweetant que c’était « peut-être le chef-d’œuvre de Nolan ».

Et le L’identite de Bourne L’acteur a précédemment donné la durée impressionnante du film, chantant sans vergogne ses louanges. « C’est trois heures », a-t-il dit Variété en mars, alors que de rares détails à ce sujet commençaient à émerger. « C’est fantastique », a-t-il poursuivi, jaillissant de la co-star Cillian Murphyles performances de. « Cillian est phénoménal. Il est tout ce que vous voudriez qu’il soit. Je pense que c’est presque trois heures. Ça va tellement vite, c’est génial.

Quant au sort chanceux d’avoir de belles filles pour le soutenir, Matt a précédemment admis que cela l’avait surpris. « Je ne m’attendais pas à être entouré de filles, mais c’est super. … Vous ne savez jamais dans quelle direction la vie va vous mener », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI en partie, lors d’une interview en 2012. « J’apprends tellement de choses, notamment à quel point les filles sont plus intelligentes », plaisantait-il à l’époque.

