Les 4 enfants de Katie Higton laissent une carte déchirante à la maison où maman et son amant ont été tués alors qu’un homme était arrêté pour « meurtres »

Les quatre enfants de KATIE Higton ont laissé une carte déchirante chez elle où la mère et son amant ont été tués.

Les corps de Katie, 27 ans, et de Steven Harnett, 25 ans, ont été découverts dans une maison à Huddersfield lundi matin.

Katie Higton a été retrouvée morte aux côtés de son petit ami chez elle à Huddersfield Crédit : Ben Lack

Ses enfants ont maintenant laissé un hommage déchirant à la jeune maman Crédit : PA

Steven Harnett est également décédé sur les lieux Crédit : PA

Les flics ont confirmé que la jeune maman de quatre enfants et son partenaire auraient été poignardés lors de l’attaque d’horreur.

Un hommage émouvant a maintenant été rendu à la scène par ses enfants qui disait: « À notre belle maman. Nous vous aimons de tout notre cœur. »

Entourée de fleurs, la carte était signée : « Vos quatre précieux bébés xxxx. »

Un bouquet d’œillets a également été laissé sur les lieux avec une carte disant « pour ma maman ».

Un homme de 34 ans a été arrêté, soupçonné des deux meurtres et reste en détention.

Des examens post-mortem formels n’ont pas encore été effectués, mais les deux victimes ont subi des blessures causées par une arme blanche, a révélé la police.

Dans une tragédie déchirante, Katie et son nouveau partenaire ont été poignardés à mort « alors que ses enfants étaient à la maison », selon des proches.

L’ancien beau-frère de Katie a déclaré hier que son frère était sorti avec la mère pendant sept ans et était le père de ses deux enfants les plus âgés.

Il a déclaré que les enfants se trouvaient « dans la propriété lorsque l’incident s’est produit ».

La police du West Yorkshire a confirmé qu’elle s’était référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) après un contact préalable avec les « parties impliquées ».

Les hommages ont afflué pour l’infirmière en santé mentale Katie, qui a eu quatre enfants, dont un bébé de six mois.

L’ancien frère et la belle-sœur de Katie ont déclaré que la famille était « absolument dévastée » alors qu’ils déposaient des fleurs sur les lieux.

Pals a déclaré qu’elle avait récemment commencé à sortir avec son nouveau partenaire, Steven Harnett, 25 ans, qui a été tragiquement déclaré mort aux côtés de Katie.

L’un d’eux a déclaré: « Katie avait commencé à sortir avec un autre homme, à aller au cinéma et ce genre de choses. »

En hommage, un autre ami a ajouté : « Katie était l’une de mes meilleures amies.

« Elle était une mère brillante et une grande infirmière soignante pour les malades mentaux.

« J’ai le cœur brisé pour elle et ses quatre enfants – le plus petit garçon n’a que six mois. »

Tandis qu’un ami écrivait : « RIP mon magnifique !! Tu m’as fait rire quand j’avais besoin de rire et tu étais une maman tellement incroyable pour les enfants et une personne incroyable !

« Je ne sais pas comment je vais continuer sans voir vos enfants, avoir une conversation avec vous ou même nos drôles de danses !!

Soo désolé magnifique vous avez été pris trop tôt !!

« Vos enfants vont vous regarder, je vous le promets !! Je vous aime beaucoup mademoiselle ! Et vous allez tellement me manquer !!

« Rip à l’homme aussi, il ne le méritait pas. »

Les hommages ont également afflué pour Steven qui avait un « cœur d’or ».

Un ami du père a déclaré: « RIP Steven, je veillerai toujours à ce que votre fille sache qui vous êtes.

« Tu l’aimais de tout ton cœur et je ferai toujours en sorte qu’elle sache qu’elle est la fille préférée de papa. »

Les flics se sont précipités vers la propriété sur Harpe Inge juste avant 10 heures du matin lundi.

Katie et son petit ami ont été retrouvés à l’intérieur avec de multiples blessures après l’attaque « exceptionnellement grave ».

Leur mort a déclenché une importante chasse à l’homme par la police, des agents armés faisant des descentes dans plusieurs adresses à la recherche d’un suspect.

Le surintendant-détective Marc Bowes de l’équipe des homicides et des enquêtes majeures, a déclaré: «Il s’agit clairement d’une infraction exceptionnellement grave et je peux promettre aux résidents qu’une enquête approfondie est en cours sur le meurtre de cet homme et de cette femme.

«Nous menons des enquêtes approfondies sur les lieux et à d’autres endroits de la région de Dalton alors que nous enquêtons sur les circonstances de ce qui s’est passé.

« Je lance un appel à tous ceux qui ont vu une activité suspecte dans la nuit ou ce matin sur la propriété de Harpe Inge pour qu’ils nous contactent.

« Les habitants des environs remarqueront également une présence policière accrue dans leurs rues et je tiens à les rassurer, ainsi que la communauté au sens large, que nous faisons tout notre possible pour traduire en justice les personnes responsables de cette infraction. »

Les flics ont détenu un homme en garde à vue après la double mort Crédit : Ben Lack