Les 36e Jeux nationaux déclarés ouverts par le Premier ministre Narendra Modi

Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a déclaré jeudi l’ouverture de la 36e édition des Jeux nationaux au stade Narendra Modi d’Ahmedabad, dans le Gujarat.

A LIRE AUSSI | Le PM Modi arrive au Gujarat pour la cérémonie d’ouverture des 36e Jeux nationaux

Le Premier ministre Modi est retourné dans son pays d’origine sous une ovation bruyante alors qu’il entrait dans le stade sous les applaudissements des milliers de fans réunis pour assister à la cérémonie d’ouverture de la compétition multisports d’élite du pays.

Le Premier ministre a monté un véhicule à moteur à toit ouvert orné de la marque des Jeux nationaux et de la mascotte, Savaj, et a fait un tour autour du stade magnanime nommé en l’honneur du Premier ministre lui-même.

PM Modi au National Game’s 2022#PMatNationalGames pic.twitter.com/27CsgMlylf — DadaNu Gujarat (@DadaNuGujarat) 29 septembre 2022

Il a salué les fans qui l’ont accueilli avec affection alors qu’il se tenait debout sur le véhicule. Après avoir fait le tour du stade tentaculaire, il est monté sur la scène où de hauts responsables indiens, dont le ministre des Sports Anurag Thakur et Rajeev Mehta, le secrétaire général de l’Association olympique indienne, ont salué le premier ministre par des applaudissements.

Gujarat CM Bhupendra Patel et le gouverneur Acharya Devvrat étaient également présents, de même que les olympiens Neeraj Chopra, PV Sindhu, Mirabai Chanu, Gagan Narang, Ravi Kumar Dahiya et Anju Bobby George.

La cérémonie était une extravagance de musique, de danse et de culture mettant en vedette de grandes stars telles que Shankar Mahadevan et Mohit Chauhan.

Le Premier ministre a également lancé virtuellement l’Université des sports Swarnim Gujarat avant de prononcer un discours puissant à la grande joie de la foule adoratrice qui a grondé à chaque pause que le Premier ministre a prise pour un effet oratoire.

Le Premier ministre a souhaité bonne chance à tous les athlètes dans leurs efforts et a déclaré qu’il estimait que les Jeux nationaux agiraient comme une rampe de lancement pour de nombreux athlètes couronnés de succès.

S’adressant à la foule en liesse, le Premier ministre a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons écrit l’histoire ! Le plus grand stade du monde accueille le plus grand événement sportif de la nation la plus jeune ».

“Le complexe sportif Sardar Patel dispose d’installations pour de nombreux sports comme le football, le hockey, le basket-ball, le kabaddi, la boxe et le tennis sur gazon. C’est en quelque sorte un modèle pour tout le pays », a déclaré le Premier ministre rayonnant de fierté.

“En ce moment, l’occasion sacrée de Navratri se déroule également. Du culte de Maa Durga à Garba au Gujarat, il a sa propre identité. Aux joueurs qui sont venus d’autres États, je dirais qu’en plus du sport, profitez certainement de l’événement Navratri ici », a poursuivi Modi.

L’infrastructure sportive indienne a connu un développement massif sous les auspices du leader charismatique qui reconnaît l’importance et la nécessité d’une structure sportive appropriée pour le succès sportif d’une nation.

“Une infrastructure de classe mondiale jouera un rôle important pour encourager les athlètes et améliorer les performances de l’Inde lors des compétitions mondiales”

“La technologie et l’innovation amèneront l’Inde vers des sommets nouveaux et insondables.”

Le Premier ministre indien a été un fervent partisan et promoteur du sport dans le pays, car il croit fermement que le succès sportif est essentiel pour renforcer la position de la nation sur la scène internationale.

“Je dis souvent à mes amis sportifs – Le succès commence par l’action ! C’est-à-dire qu’au moment où vous avez commencé, le succès a également commencé au moment où vous avez commencé.

“La victoire des joueurs sur le terrain, leur solide performance, ouvre également la voie à la victoire du pays dans d’autres domaines. Le soft power du sport renforce l’identité de la nation, l’image de la nation multiple.

“Jusqu’à il y a 8 ans, les joueurs indiens participaient à moins d’une centaine d’événements internationaux. Les joueurs indiens participent désormais à plus de 300 événements internationaux.

« Il y a 8 ans, les joueurs indiens allaient jouer 20 à 25 matchs. Maintenant, les joueurs indiens vont participer à environ 40 sports différents.

Modi a également parlé de la mascotte des Jeux nationaux, Savaj, une idée inspirée du propre lion indien Gir.

“La mascotte officielle des 36e Jeux nationaux – Savaj, inspirée des lions Gir, représente la force, le courage et la détermination de nos athlètes.”

Il a laissé aux athlètes quelques mots de sagesse en citant « Je veux donner un mantra de plus à tous les joueurs. Si vous voulez gagner la compétition, vous devez apprendre à vivre avec engagement et continuité. Nous ne devrions jamais considérer la défaite et la victoire dans le sport comme la fin. Cet esprit sportif devrait faire partie de votre vie.

Le Premier ministre a également fait la lumière sur les événements récemment ajoutés aux Jeux, tels que Kalaripayatu et Yoga, et s’est dit fier de la diversification des intérêts sportifs dans le pays.

« Désormais, les efforts et l’enthousiasme du pays ne se limitent pas à un seul sport, mais les sports indiens comme le « Kalaripayattu » et le Yogasan gagnent également en importance. Je suis heureux que ces sports aient été inclus dans de grands événements comme les Jeux nationaux.

Après son discours inspirant, le Premier ministre a installé le flambeau de l’unité en présence des éminents athlètes présents. L’hymne des Jeux nationaux a été interprété par des danseurs talentueux du pays, ainsi que de nombreuses mascottes dansant sur le numéro accrocheur créé spécifiquement pour le premier événement multisports du pays.

Shri. Modi a reconnu les contingents de l’État, qui ont fait le tour du stade en tant qu’unités représentant fièrement leurs territoires et ont incliné leurs drapeaux aux honoraires présents alors qu’ils défilaient devant l’estrade.

La star indienne du tennis Ankitha Raina a prêté serment au nom de tous les athlètes dans un esprit sportif après le déploiement du drapeau de l’IOA.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici