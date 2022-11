Les 35 de Grady Thompson aident à mener Princeton devant Oak Forest, dans le match pour le titre – Shaw Local

OTTAWA – L’équipe masculine de basket-ball de Princeton a connu un deuxième quart difficile contre Oak Forest lors du dernier match de billard de vendredi au tournoi Dean Riley « Shootin’ The Rock ».

Les Tigers ont pris une avance de 19-4 après le premier quart, mais les Bengals ont répondu avec une course de 19-2 pour commencer le deuxième pour réduire l’écart à 30-27 à la mi-temps.

Puis, après un tiers pair, Grady Thompson de Princeton a inscrit 13 de ses 35 points, un sommet dans le match, pour aider son équipe à remporter une victoire de 69-58 et une apparition dans le match de championnat à 17h30 samedi contre Pontiac.

“Grady est un joueur tellement fluide”, a déclaré l’entraîneur de Princeton Jason Smith, son équipe maintenant 3-0. “Vous regardez le tableau de bord, et il a 35 points, et vous vous dites:” Comment diable a-t-il obtenu tout cela? Mais c’est un marqueur discret, et c’est parce qu’il ne prend pas de mauvais coups et qu’il termine la plupart du temps quand il en a l’occasion sur le bord.

“Nous avons du pain sur la planche [against Pontiac]. Nous allons devoir contester les tirs, nous ne pouvons pas les laisser avoir des 3 ouverts, et nous devons arrêter la pénétration de dribble qui peut conduire à des expulsions pour ces 3. Si nous pouvons faire ces choses et aussi les tenir à un seul coup et faire, je pense que tout ira bien.

Princeton a utilisé neuf des 20 points de Teegan Davis, six de Thompson et une défense qui a permis à Oak Forest de frapper un seul des 11 tirs pour prendre la tête 19-4.

Les Tigers ont ensuite retourné le ballon neuf fois en deuxième, tandis que Chris Sieverin des Bengals a marqué 10 points et son coéquipier Amari Brownlee sept pour réduire l’écart à 30-27 à l’entracte.

Noah LaPorte de Princeton passe devant Johnny Wiggins d’Oak Forest pour marquer deux buts dans le premier quart du dernier match de poule de vendredi du tournoi Dean Riley Shootin ‘The Rock au Kingman Gymnasium – 25/11/22 (Tom Sistak)

“Parfois, vous devez aller lentement avant de pouvoir aller vite”, a déclaré Smith. «Je pense que nous avons fait un excellent travail au premier quart en jouant à un rythme confortable, puis ils sont sortis et nous ont fait une course au deuxième quart. Nous voulons jouer vite, mais la presse d’Oak Forest nous a fait jouer trop vite.

«Nous avons parlé à la mi-temps du fait que même si nous avions commencé fort, nous savions qu’ils nous attaqueraient. C’est une trop bonne équipe pour ne pas le faire. Nous avons parlé de la façon dont nous étions dans un combat aérien maintenant et du fait que nous devions continuer à jouer comme nous le faisions dans la défense du demi-terrain, mais faire un meilleur travail en prenant soin du basket-ball et des rebonds.

Les équipes ont échangé des cerceaux pendant tout le troisième quart, Princeton détenant une marge de 47-44 avant le quatrième.

Princeton a explosé hors de la porte dans les huit dernières minutes. Landen Koning a marqué son seul seau du match sur un lay-up de porte dérobée, que Thompson a suivi avec un sauteur de 10 pieds et un 3 points haut de gamme pour porter le score à 55-44.

Oak Forest a fermé à trois à mi-parcours, mais il y a ensuite eu des lay-ups consécutifs de Thompson et des cerceaux consécutifs de Teegan Davis et Christian Rosario (six points).

Princeton a clôturé la victoire dans la dernière minute avec un lay-up de Noah Laporte et quatre lancers francs de Thompson.

Teegan Davis de Princeton passe au-dessus de Mateo Gamboa d’Oak Forest pour un panier dans le premier quart du dernier match de billard de vendredi au Dean Riley Shootin ‘The Rock Tournament au Kingman Gymnasium – 25/11/22 (Tom Sistak)

Thompson a terminé 13 sur 16 depuis le sol et 3 sur 4 depuis l’arc tout en capturant les neuf meilleurs rebonds du match. Teegan Davis a ajouté cinq rebonds, tandis que Laporte a affiché six points, six rebonds et sept passes.

Sieverin a battu Oak Forest avec 16 points et quatre rebonds, Wiggins ajoutant 10 points et cinq rebonds.

Les Tigres ont terminé le concours en frappant un impressionnant 60% (28 sur 47) du sol, tandis que les Bengals ont effectué 47% (23 sur 49) de leurs tentatives. Princeton détenait également un avantage de 30-18 sur la vitre.

“Nous n’avons eu que cinq entraînements avec tout le monde, donc je sais très tôt ici qu’il va y avoir des erreurs ici et là”, a déclaré l’entraîneur Smith. “Nous irons mieux, je le sais avec certitude.”