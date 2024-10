Les 32 franchises de la LNH valent au moins 1 milliard de dollars pour la toute première fois

Gary Bettman avait raison. Pendant des années, les dirigeants de la LNH ont dénoncé en privé les évaluations publiques de leurs franchises, affirmant que les publications sous-évaluaient considérablement les équipes en fonction de leur méthodologie et de leur véritable valeur marchande.

«Nos franchises ont été historiquement sous-évaluées», a déclaré Bettman en octobre dernier.

Aujourd’hui, il semble que les publications rattrapent cette croissance explosive.

Les 32 franchises de la LNH valent désormais au moins 1 milliard de dollars (tous les chiffres en dollars américains) pour la toute première fois, selon les évaluations publiées par Sportico mercredi. Il y a cinq ans, Forbes a déclaré que seules cinq équipes valaient 1 milliard de dollars ou plus. Même l’année dernière, un quart de la ligue valait moins d’un milliard de dollars, selon Sportico.

Il s’agit d’un changement incroyable, comme en témoignent à la fois les transactions sur le marché des franchises de l’Utah (1,2 milliard de dollars) et de Tampa Bay (1,8 milliard de dollars), ainsi que les augmentations de valeur époustouflantes d’une année sur l’autre pour toutes les franchises.

Selon Sporticoles Jets de Winnipeg ont connu le le plus bas la valeur sur un an a augmenté de 19 pour cent, tandis que l’Utah/Arizona a grimpé de 78 pour cent et le Oilers d’Edmonton a bondi de 51 pour cent grâce à Connor McDavid et à une course au septième match de la finale de la Coupe Stanley. Les Oilers frappent à la porte du territoire Original Six en tant que septième franchise la plus valorisée de la ligue avec 2,45 milliards de dollars.

Le Maple Leafs de Toronto est resté le joyau de la LNH avec un prix de 3,66 milliards de dollars – ce qui, selon Sportico, vaut 11 pour cent de plus que l’équipe la plus proche des Rangers de New York à 3,25 milliards de dollars. Une participation majoritaire dans les Maple Leafs a été achetée le mois dernier par Rogers, une transaction de 4,7 milliards de dollars pour 37,5 pour cent de Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) qui comprend également les Raptors de Toronto de la NBA, le Toronto FC de la MLS, le Scotiabank Arena et les Argonauts de Toronto de la LCF. , entre autres propriétés.

La hausse des valorisations a donné lieu à des capitaux propres instantanés pour certains propriétaires, parfois avant même qu’ils ne prennent le contrôle total d’une équipe. En 2023, l’ancien gouverneur du Tennessee, Jimmy Haslam, a accepté un achat en quatre parties des Predators de Nashville pour 880 millions de dollars, qui ne sera finalisé qu’en 2025 – et Sportico affirme que l’équipe vaut déjà 50 % de plus, soit 1,32 milliard de dollars.

Il a été prouvé qu’il n’y a pas de meilleur investissement que de posséder une franchise sportive professionnelle, et la LNH a peut-être présenté le plus d’opportunités au cours des 10 à 15 dernières années, avec certainement la plus faible barrière à l’entrée. Jeff Vinik a acheté le Lightning en 2010 pour un montant déclaré de 110 millions de dollars ; il a récemment vendu sa participation majoritaire pour une valeur estimée à 1,8 milliard de dollars après 11 participations aux séries éliminatoires et deux coupes Stanley.

En Floride, Vincent Viola a acheté les Panthers pour 250 millions de dollars en 2013. Il a fait des chèques massifs pour financer l’opération pendant des années, a soulevé une coupe Stanley en juin, et les Panthers valent désormais 1,25 milliard de dollars, soit une augmentation de 400 % en 11 ans. .

Même les deux franchises d’expansion les plus récentes de la LNH, à Las Vegas et à Seattle, ont connu une croissance significative. Le Kraken a plus que doublé, passant de 650 millions de dollars de frais d’expansion à 1,46 milliard de dollars en quatre ans, tandis que les Golden Knights ont plus que triplé, passant de 500 millions de dollars de frais d’entrée en 2017 à 1,77 milliard de dollars aujourd’hui, faisant de Vegas la 12e franchise la plus valorisée.

Tout cela nous amène à la question d’un milliard de dollars : quels seront les prochains frais d’expansion de la LNH ?

Étant donné que le point d’entrée le moins cher de la ligue était de 1,2 milliard de dollars pour Ryan et Ashley Smith dans l’Utah, il ne semble pas déraisonnable que Bettman and Co. puisse demander 2 milliards de dollars d’avance par nouvelle franchise. Et la façon dont la valeur des franchises a augmenté, s’ils s’assoient et adoptent une approche patiente, cela pourrait être encore plus que cela.

Évaluations des franchises LNH 2024 de Sportico

Rang Équipe Valorisation 2024 Augmentation sur 1 an 1 Toronto 3,66 milliards de dollars 38% 2 Rangers de New York 3,25 milliards de dollars 33% 3 Montréal 2,93 milliards de dollars 29% 4 Boston 2,67 milliards de dollars 50% 5 Los Angeles 2,5 milliards de dollars 45% 6 Chicago 2,45 milliards de dollars 33% 7 Edmonton 2,4 milliards de dollars 51% 8 Philadelphie 2,29 milliards de dollars 35% 9 Washington 1,86 milliard de dollars 31% 10 Détroit 1,85 milliard de dollars 35% 11 Baie de Tampa 1,8 milliard de dollars 44% 12 Las Vegas 1,77 milliard de dollars 36% 13 Vancouver 1,73 milliard de dollars 44% 14 New Jersey 1,7 milliard de dollars 47% 15 Insulaires de New York 1,68 milliard de dollars 49% 16 Dallas 1,65 milliard de dollars 49% 17 Minnesota 1,6 milliard de dollars 36% 18 Calgary 1,58 milliard de dollars 39% 19 Colorado 1,57 milliard de dollars 34% 20 Pittsburgh 1,47 milliard de dollars 37% 21 Seattle 1,46 milliard de dollars 30% 22 San José 1,42 milliard de dollars 34% 23 Nashville 1,32 milliard de dollars 33% 24 Saint-Louis 1,3 milliard de dollars 35% 25 Caroline 1,29 milliard de dollars 32% 26 Floride 1,25 milliard de dollars 37% 27 Anaheim 1,24 milliard de dollars 27% 28 Utah 1,2 milliard de dollars 78% 29 Ottawa 1,14 milliard de dollars 20% 30 Buffle 1,13 milliard de dollars 26% 31 Winnipeg 1,1 milliard de dollars 19% 32 Colomb 1,06 milliard de dollars 20% Source: Sportico

Récemment par Frank Seravalli