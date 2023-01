Les 32 équipes de la NFL s’unissent pour soutenir Damar Hamlin sur les réseaux sociaux

ORCHARD PARK, NY – 17 DÉCEMBRE: Damar Hamlin # 3 des Buffalo Bills célèbre après un jeu au cours du premier quart d’un match de football de la NFL contre les Dolphins de Miami au Highmark Stadium le 17 décembre 2022 à Orchard Park, New York. (Photo de Kevin Sabitus/Getty Images)

La famille NFL s’est réunie sur Twitter pour soutenir Damar Hamlin, chaque franchise modifiant sa photo de profil Twitter pour se tenir aux côtés de la sécurité des Buffalo Bills.

La situation de Damar Hamlin de Monday Night Football a secoué le monde du football et a prié pour sa famille et son bien-être. Maintenant, toute la ligue a adopté les médias sociaux sous un jour positif.

Chaque équipe de la NFL a changé ses photos de profil Twitter pour celle du maillot n ° 3 de Hamlin à l’appui.

Mardi après-midi, Hamlin était toujours dans un état critique à l’hôpital de l’Université de Cincinnati. Les Bills ont publié une déclaration le confirmant :

“Damar Hamlin a passé la nuit dernière dans l’unité de soins intensifs et y reste aujourd’hui dans un état critique au centre médical de l’Université de Cincinnati. Nous sommes reconnaissants et reconnaissants pour l’effusion de soutien que nous avons reçue jusqu’à présent.

Chaque équipe de la NFL soutient Damar Hamlin

L’hommage réconfortant est l’un des nombreux qui ont traversé la ligue en réponse aux événements choquants qui se sont produits au stade Paycor de Cincinnati lundi soir. Les hommages sont sans fin. Les joueurs de toute la ligue sortent en masse avec des pensées et des prières pour Damar Hamlin. Sa collecte de jouets a maintenant rapporté plus de 4 millions de dollars en dons, grâce au soutien de ses collègues et fans de la NFL.

Bien que tout cela soit puissant, nous ne devons pas oublier ce que nous voulons tous. Nous voulons que Damar Hamlin en sorte vivant, en bonne santé et en assez bonne santé pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille et faire ce qu’il aime. Il a travaillé dur pour arriver là où il est et c’est un homme avec un bon cœur.

Bravo aux équipes d’avoir participé à cela, et nous continuerons d’espérer de bonnes nouvelles.