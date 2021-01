CORVALLIS, Oregon: Oscar da Silva a récolté 31 points, 10 rebonds et quatre passes, Jaiden Delaire a ajouté 19 points et neuf tableaux et Stanford a battu l’état de l’Oregon 81-71 lundi dans un concours reporté.

Le jeu à trois points de Da Silva a couronné une course de 12-2 pour ouvrir la deuxième mi-temps pour une avance de 10 points. L’Oregon State menait deux fois par deux points à mi-chemin, mais da Silva et Delaire se sont combinés pour marquer chaque point lors d’une course de 10-0 pour une avance de 77-64 avec 2:11 à jouer.

Da Silva était 11e sur 16 sur le terrain, obtenant son huitième double-double en carrière. Delaire était 7 sur 9 sur la ligne des lancers francs pour aider Stanford à faire 73% de ses 30 tentatives.

Le réserviste de première année Michael OConnell a établi des sommets de la saison avec 12 points, sept rebonds et huit passes pour Stanford (6-3, 2-1 Pac-12). OConnell, qui ne l’a pas retourné, est entré après que le gardien partant Bryce Wills ait quitté le match tôt avec une blessure.

Jarod Lucas a mené l’Oregon State (5-4, 1-2) avec 22 points et cinq 3 points. Gianni Hunt a ajouté un sommet en carrière de 17 points et quatre marques à distance. Ethan Thompson a été 3 sur 12 en tirant du terrain pour 10 points.

Stanford, qui vient de perdre 73-56 au 21e rang de l’Oregon, devrait affronter Washington jeudi et l’État de Washington samedi. L’Oregon State joue à l’Utah mercredi soir.

