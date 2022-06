Les 300 000 soldats de l’OTAN en état d’alerte élevée, un “concept” pour l’instant

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lundi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé son intention de mettre 300 000 soldats en état de préparation élevée dans le cadre de la “plus grande refonte de notre défense et de notre dissuasion collectives depuis la guerre froide”. Mercredi, alors que les dirigeants de l’OTAN se réunissaient en sommet à Madrid, la vaste nouvelle mobilisation semblait plus effrayante sur le papier qu’en réalité, plus une aspiration qu’un nouvel engagement dramatique pour défendre l’Europe.

L’annonce de Stoltenberg a pris au dépourvu les hauts responsables de la défense de nombreux membres de l’OTAN, les amenant à se demander lesquelles de leurs forces, le cas échéant, étaient incluses dans le chiffre de 300 000.

“Peut-être que c’est la magie des nombres?” a déclaré un haut responsable de la défense européenne, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler franchement de la confusion.

Plusieurs hauts responsables européens de la politique de sécurité ont déclaré avoir été pris par surprise, sans préavis du projet d’étendre la force de réaction rapide de l’OTAN de sa taille actuelle de 40 000 à la lumière de la guerre en Ukraine et des menaces militaires persistantes de la Russie sur le territoire de l’OTAN.

Un haut responsable de la défense d’un autre pays de l’alliance a déclaré que ses dirigeants n’avaient pas été consultés à l’avance sur le chiffre. Le responsable s’est demandé quelles troupes de son pays étaient comptées dans la force – et si cela comprenait du personnel d’une garde nationale volontaire qui a des emplois civils de jour.

Interrogé mercredi lors d’une conférence de presse sur le mystère des troupes disparues, Stoltenberg a déclaré que la «majorité» sera basée dans leur pays d’origine et s’appuiera sur le personnel existant – code, à certains égards, pour simplement reclasser les troupes qui existent actuellement et faire les rendre plus disponibles pour un déploiement rapide sous le commandement de l’OTAN en cas de crise de sécurité.

“Bien sûr, cela nécessite, comme toujours lorsque vous faites quelque chose au sein de l’OTAN, que les alliés fournissent les forces qu’ils ont promises de fournir”, a-t-il déclaré, sans expliquer directement pourquoi certains pays n’ont apparemment pas encore été invités à se mobiliser.

Stoltenberg a déclaré qu’il espère que la force rapide élargie sera disponible l’année prochaine.

Un responsable de l’OTAN, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base de l’alliance, a déclaré que les chiffres spécifiques à chaque pays devaient encore être déterminés. Même les 300 000 au total est théorique pour le moment : “Le concept n’a pas encore été entièrement élaboré”, a déclaré le responsable. “Nous devrons faire plus pour construire le modèle avant de pouvoir déterminer ce que peuvent être les engagements nationaux.”

Même ainsi, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déjà déclaré que son pays offrirait 15 000 soldats – une division complète.

La confusion au sujet d’un La force n’est pas liée à une annonce plus petite mais peut-être plus importante mercredi que l’alliance engagera des brigades d’environ 3 000 à 5 000 soldats dans les quatre pays membres qui bordent la Russie et sont les plus vulnérables. Bien que ces chiffres soient bien en deçà des demandes les plus ambitieuses de l’Europe de l’Est dans les mois qui ont précédé le sommet, les décideurs ont dit qu’ils renforcera considérablement la capacité de l’OTAN à défendre l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Les dirigeants baltes se sont dits satisfaits. Les unités doivent encore être finalisées car les pays de l’OTAN y enverront des troupes et du matériel aux forces internationales dans les mois à venir.

Une brigade complète dans chaque pays représente environ trois ou quatre fois le nombre de soldats de l’OTAN déployés avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Seule une partie de chaque brigade sera déployée à la fois, mais l’équipement sera en place pour que le reste du groupe puisse passer rapidement au combat. Les décideurs politiques ont déclaré que le changement ferait passer la présence de l’OTAN dans la région de celle d’un fil-piège – une présence quelque peu symbolique destinée à dissuader le Kremlin d’envahir – à une véritable force défensive qui pourrait de manière crédible retenir les forces russes assez longtemps pour que des renforts arrivent.

Les forces américaines seront basées en permanence en Pologne, a annoncé le président Biden, un changement significatif dans l’engagement de Washington à défendre la région.

La force de réaction rapide actuelle de l’alliance est censée pouvoir être déployée dans les 15 jours. Stoltenberg vise à rassembler 100 000 soldats en 10 jours et 200 000 supplémentaires en 30 jours.

“Il est très important d’avoir les structures de commandement en place”, a déclaré mercredi le Premier ministre letton Krisjanis Karins dans une interview. Il a salué l’objectif de la future expansion, même si de nombreux détails doivent encore être remplis.

Le chiffre de 300 000 soldats ne serait pas la première fois que Stoltenberg annonce des chiffres qui ont autant à voir avec le symbolisme qu’avec la réalité. Tout au long des années où l’ancien président Donald Trump a occupé ses fonctions, le secrétaire général a présenté des chiffres sur les dépenses de défense calculés pour communiquer l’augmentation des engagements depuis l’entrée en fonction de Trump en 2017, même si les dépenses de l’OTAN avaient en fait commencé à augmenter après l’annexion de la Crimée par la Russie. trois ans plus tôt. Le changement visait à caresser l’ego de Trump et à lui permettre de s’attribuer le mérite des augmentations de défense.