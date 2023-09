Les 30 points et 11 rebonds de Wilson mènent les Aces à une victoire de 91-84 contre les Wings lors du deuxième match des demi-finales de la WNBA

LAS VEGAS (AP) — Après avoir dit que ça faisait « un mal de diable » de rater de peu son troisième titre de MVP, A’ja…

LAS VEGAS (AP) – Après avoir dit que ça faisait « un mal de diable » manquer de remporter son troisième MVPA’ja Wilson a répondu mardi soir avec 30 points et 11 rebonds pour aider les Aces de Las Vegas à une victoire de 91-84 sur les Wings de Dallas et une avance de 2-0 dans la série en demi-finale de la WNBA.

Les Aces, tête de série, peuvent clôturer la série au meilleur des cinq matchs lorsqu’ils se déplaceront à Dallas vendredi.

Las Vegas a également reçu les contributions de Chelsea Gray avec 23 points et huit passes décisives, Kelsey Plum avec 18 points et Jackie Young avec 13 points et neuf rebonds.

Arike Ogunbowale a mené Dallas n°4 avec 24 points, Natasha Howard a marqué 20 points et 10 rebonds, Teaira McCowan a ajouté 12 points et 10 rebonds et Satou Sabally a marqué 13 points.

Wilson est sorti déterminé, marquant 10 points et récoltant quatre rebonds au premier quart-temps. Après avoir dépassé Howard pour un lay-up de transition et un jeu à 3 points en fin de période, la foule a scandé « MVP ! » quand Wilson s’est rendu sur la ligne des lancers francs. C’est devenu un thème alors que la foule a exprimé son soutien à Wilson contre la gagnante Breanna Stewart du New York Liberty.

Les deux devraient se rencontrer lors de la finale de la WNBA, mais les deux équipes ont encore du travail à faire, et les Wings ont montré qu’ils n’avaient pas l’intention de faciliter la tâche des Aces. Dallas a connu une séquence de 14-2 de la fin du deuxième quart au début de la seconde mi-temps pour revenir à 44-43.

Les Wings ont égalisé le score à 49 avant que Plum ne remette définitivement les Aces devant avec un 3 points pour déclencher une séquence de 11-2.

Mais Dallas n’a pas disparu, réduisant le déficit à 73-68 au début du quatrième quart et restant à sa portée jusqu’à la fin. Le long passé d’Ogunbowale face à Howard pour le lay-up sur la contre-attaque a amené les Wings à 85-81 avec 1:36 à jouer avant que les Aces ne survivent avec la victoire.

