Les 30 points d’Evan Gottlieb mènent Sandwich devant Morris – Shaw Local

Sandwich 49, Morris 33

Evan Gottlieb a marqué 30 points et Austin Marks en a ajouté 14 pour Sandwich (5-2, 2-0).

“Ce soir, c’était une belle victoire d’équipe au concours général”, a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kevin Kozan. «Nous avons eu des gars qui ont beaucoup progressé ce soir, Evan Gottlieb qui en avait 30 pour nous, mais la chose la plus importante est que nous nous sommes baissés et que nous avons gardé. Défensivement, nous avons pris six charges, ce qui est un excellent moyen de maintenir l’élan. J’étais fier de la façon dont nous nous sommes comportés aujourd’hui et avons joué en équipe. Fiers d’eux mais nous avons encore du chemin à parcourir. La façon dont les gars ont adhéré à la culture est fantastique.

Newark 75, LaMoille 34

Jake Kruser a récolté 19 points, quatre rebonds et deux passes, Joe Martin 11 points, sept rebonds et trois interceptions et Lance Pasakarnis 11 points et trois passes pour Newark.

Plano 58, Rochelle 40

AJ Johnson a marqué 20 points et Davione Stamps en a ajouté 14 pour Plano (2-5, 1-1). Sam Sifuentes a eu 10 rebonds.

Aurore ouest 68, Oswego 62

BASKET FILLES

Yorkville 63, Oswego Est 43

Alex Stewart a marqué 22 points et Kenzie Sweeney sept, et 12 Foxes différents ont atteint la colonne des buteurs alors que Yorkville (3-4, 1-2) a rebondi après une semaine difficile la semaine dernière.

“Les filles ont fait un excellent travail en jouant une défense solide et en forçant Oswego East à perdre son rythme”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Kim Wensits.

Cami Phillips a marqué 13 points et Caley Layman en a ajouté huit pour Oswego East.

Nazareth 69, Oswego East 40 (résultat de lundi)

Maggie Lewandowski a marqué 15 points et Cami Phillips 10 pour Oswego East.

QUILLES DE FILLES

Oswego (résultat de samedi)

L’équipe de quilles d’Oswego a remporté le Fremd Invite. Lani Breedlove a terminé à la troisième place avec une série de 1 172. La junior Hailey Jourdan (1 112) et la senior Katelyn Watson (1 111) ont également remporté des médailles. Jourdan a terminé à la neuvième place tandis que Watson a terminé à la 10e place.