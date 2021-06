Les 30 offres Prime Day les plus populaires à acheter maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les dernières heures d’Amazon Prime Day 2021 sont à nos portes, et cela signifie que vous avez moins de 24 heures pour acheter toutes ces superbes offres ! Vous ne savez pas par où commencer ? Nous avons rassemblé les 30 meilleures ventes les plus populaires pour faire du shopping lors de l’énorme événement de magasinage de deux jours. Bien sûr, les incontournables de l’été comme le Tysonir Bug Zapper se vendent rapidement, aux côtés de la longue liste de robots aspirateurs toujours populaires et de cafetières les mieux notées. Aimés par les lecteurs, testés par nous à Reviewed, beaucoup de ces produits sont très demandés pour une bonne raison.

Obtenez des conseils d’achat d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Pour vous aider à simplifier votre expérience d’achat Prime Day, nous avons rassemblé les 30 articles les plus populaires que tout le monde achète sur Amazon. Pour acheter la vente, vous devez être un membre Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas déjà, il est encore temps de vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours (et d’annuler ou de payer 12,99 $ par la suite). Peu importe ce que vous magasinez, il y en a pour tous les goûts pendant la méga vente de deux jours. Voici 30 de nos offres Amazon Prime Day 2021 préférées à acheter.

Les 30 offres les plus populaires à acheter pendant la vente massive de 2 jours d’Amazon

AirPods Pro pour 189,99 $ (économisez 59,01 $) : Économisez 24 % sur les impressionnants écouteurs sans fil d’Apple, qui ont obtenu une note parfaite de 5 étoiles sur plus de 208 000 avis Amazon. Cet article sera bientôt en stock.

Économisez 24 % sur les impressionnants écouteurs sans fil d’Apple, qui ont obtenu une note parfaite de 5 étoiles sur plus de 208 000 avis Amazon. Cet article sera bientôt en stock. Four grille-pain Cuisinart TOA-60 Air Fryer pour 124,99 $ (économisez 74,96 $): Cette petite machine polyvalente fait tout : c’est à la fois la meilleure friteuse à air polyvalente que nous ayons jamais essayée et le meilleur four grille-pain pour friteuse à air sur le marché.

Cette petite machine polyvalente fait tout : c’est à la fois la meilleure friteuse à air polyvalente que nous ayons jamais essayée et le meilleur four grille-pain pour friteuse à air sur le marché. iRobot Roomba 6+ pour 499 $ (économisez 300 $): Ce robot aspirateur à vidange automatique a ramassé autant de saleté (environ 10,45 grammes) que notre aspirateur robot préféré, l’iRobot Roomba i7+, et il se vide dans sa base. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Ce robot aspirateur à vidange automatique a ramassé autant de saleté (environ 10,45 grammes) que notre aspirateur robot préféré, l’iRobot Roomba i7+, et il se vide dans sa base. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Aspirateur robot iRobot Roomba i4+ pour 399,99 $ (économisez 250 $) : L’i4+ à vidange automatique est similaire à l’i6+ susmentionné, mais sans ses options de cartographie intelligente, de navigation visuelle et de nettoyage personnalisé.

L’i4+ à vidange automatique est similaire à l’i6+ susmentionné, mais sans ses options de cartographie intelligente, de navigation visuelle et de nettoyage personnalisé. Nettoyeur haute pression Sun Joe SPX30001 pour 177,63 $ (économisez 8,37 $) : Plus de 7 500 clients d’Amazon chantent les louanges de ce nettoyeur haute pression, qui serait suffisamment puissant pour s’attaquer aux travaux difficiles sur la terrasse, les pavés et plus encore.

Plus de 7 500 clients d’Amazon chantent les louanges de ce nettoyeur haute pression, qui serait suffisamment puissant pour s’attaquer aux travaux difficiles sur la terrasse, les pavés et plus encore. Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ (économisez 25 $): Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est l’un des meilleurs appareils de streaming multimédia que vous pouvez utiliser pour regarder vos émissions et films préférés. Ne nous croyez pas ? Plus de 600 000 critiques d’Amazon sont d’accord – le Fire TV Stick 4K est génial.

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est l’un des meilleurs appareils de streaming multimédia que vous pouvez utiliser pour regarder vos émissions et films préférés. Ne nous croyez pas ? Plus de 600 000 critiques d’Amazon sont d’accord – le Fire TV Stick 4K est génial. Aspirateur robot mince Eufy by Anker BoostIQ 11S pour 129,99 $ (économisez 90 $): Si un iRobot Roomba est trop riche pour votre sang, jetez un coup d’œil à l’Eufy 11S Slim, qui est notre choix pour le robot aspirateur le plus apprécié du marché.

Toute nouvelle tablette Fire HD 10 pour 79,99 $ (économisez 70 $): Économisez gros sur la tablette Fire HD 10 la plus récente et la plus performante 4,5 étoiles pour les applications, le streaming et la communication, oh, et elle a aussi Alexa. Nous avons testé une ancienne version et loué ses « couleurs vraies et niveaux de noir raisonnables », son stockage extensible et sa charge USB-C.

Économisez gros sur la tablette Fire HD 10 la plus récente et la plus performante 4,5 étoiles pour les applications, le streaming et la communication, oh, et elle a aussi Alexa. Nous avons testé une ancienne version et loué ses « couleurs vraies et niveaux de noir raisonnables », son stockage extensible et sa charge USB-C. Bandes blanches Crest 3D Whitestrips Professional 20 traitements pour 27,96 $ (économisez 22,03 $): Cet essentiel de soins personnels blanc nacré bénéficie d’une importante réduction de prix Prime Day, en baisse de plus de 40 %.

Cet essentiel de soins personnels blanc nacré bénéficie d’une importante réduction de prix Prime Day, en baisse de plus de 40 %. Amazon Kindle Paperwhite à partir de 79,99 $ (économisez 50 $ à 55 $): Si vous sautez dans le train Kindle, le Paperwhite est le modèle que vous recherchez, grâce à sa conception étanche et sa capacité à télécharger du contenu audio Audible.

Si vous sautez dans le train Kindle, le Paperwhite est le modèle que vous recherchez, grâce à sa conception étanche et sa capacité à télécharger du contenu audio Audible. Sèche-cheveux et volumateur Revlon One Step pour 44,99 $ (économisez 15 $): Croyez-nous : cet outil de beauté culte vaut le battage médiatique. En moins de 30 minutes, il nous a donné une éruption digne d’un salon, aucun professionnel n’est requis.

Croyez-nous : cet outil de beauté culte vaut le battage médiatique. En moins de 30 minutes, il nous a donné une éruption digne d’un salon, aucun professionnel n’est requis. Apple MacBook Air 2020 avec puce Apple M1 pour 949 $ (économisez 50 $): L’ordinateur Apple de 13 pouces et 8 Go de RAM est le meilleur ordinateur portable que vous puissiez acheter. Il est disponible en gris sidéral et dispose d’un stockage SSD de 256 Go.

L’ordinateur Apple de 13 pouces et 8 Go de RAM est le meilleur ordinateur portable que vous puissiez acheter. Il est disponible en gris sidéral et dispose d’un stockage SSD de 256 Go. Amazon Echo Auto pour 14,99 $ (économisez 35 $): Plus de 116 000 (!) acheteurs d’Amazon chantent les louanges collectives de cet appareil de voiture compatible avec Alexa, qui permet à l’assistant vocal de l’entreprise pour les haut-parleurs de votre véhicule.

Plus de 116 000 (!) acheteurs d’Amazon chantent les louanges collectives de cet appareil de voiture compatible avec Alexa, qui permet à l’assistant vocal de l’entreprise pour les haut-parleurs de votre véhicule. Fitbit Sense pour 199 $ (économisez 100,95 $) : C’est l’un des meilleurs Fitbits que vous puissiez acheter. Nous aimons le fait qu’il propose un suivi avancé des activités, une surveillance du stress et de la méditation, ainsi qu’une application ECG approuvée par la FDA.

Faitout Lodge 6 pintes à partir de 52,50 $ (Économisez 17,40 $ à 66,50 $): Nous avons appelé la version 4,6 pintes de cette batterie de cuisine le four hollandais le plus apprécié du marché, car il était non seulement livré sur le devant de la cuisson, mais aussi un régal pour les yeux. En fait, notre seul inconvénient était sa petite taille, donc cette option plus grande sera une mise à niveau.

Nous avons appelé la version 4,6 pintes de cette batterie de cuisine le four hollandais le plus apprécié du marché, car il était non seulement livré sur le devant de la cuisson, mais aussi un régal pour les yeux. En fait, notre seul inconvénient était sa petite taille, donc cette option plus grande sera une mise à niveau. Apple MacBook Pro 13 pouces (2020) à partir de 1 099,99 $ (économisez 199,01 $): Bénéficiant d’une autonomie incroyable, d’un processeur Apple M1 de premier ordre et d’un design élégant, le MacBook Pro (2020) est notre choix pour la meilleure mise à niveau d’ordinateur portable.

Bénéficiant d’une autonomie incroyable, d’un processeur Apple M1 de premier ordre et d’un design élégant, le MacBook Pro (2020) est notre choix pour la meilleure mise à niveau d’ordinateur portable. Tablette Amazon Fire HD 8 à partir de 44,99 $ (économisez 45 $): Profitez de la moitié de la tablette Amazon Fire HD 8, conçue par la société pour le divertissement portable. Il peut être le vôtre maintenant à partir de 44,99 $, ou 45 $ de réduction sur son prix catalogue à partir de 89,99 $. Cet appareil a une note de 4,6 étoiles d’un peu moins de 100 000 utilisateurs, qui l’ont qualifié d' »idéal pour les voyages » et ont loué son bon fonctionnement.

Profitez de la moitié de la tablette Amazon Fire HD 8, conçue par la société pour le divertissement portable. Il peut être le vôtre maintenant à partir de 44,99 $, ou 45 $ de réduction sur son prix catalogue à partir de 89,99 $. Cet appareil a une note de 4,6 étoiles d’un peu moins de 100 000 utilisateurs, qui l’ont qualifié d' »idéal pour les voyages » et ont loué son bon fonctionnement. Haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot (4e génération) pour 24,99 $ (économisez 25 $): Avec sa nouvelle forme élégante en forme d’orbe et son son amélioré, le dernier Echo Dot a remporté la première place de notre meilleure liste de haut-parleurs intelligents Amazon Echo.

Avec sa nouvelle forme élégante en forme d’orbe et son son amélioré, le dernier Echo Dot a remporté la première place de notre meilleure liste de haut-parleurs intelligents Amazon Echo. Jabra Elite 85t à partir de 161,49 $ (Économisez 60 $ à 68,50 $) : Nous avons nommé ces écouteurs comme la meilleure paire sans fil du marché (oui, ils ont même battu les Apple AirPods Pro), pour leur son doux et équilibré, leur contrôle facile à utiliser, leur superbe suppression active du bruit et leur autonomie jusqu’à sept heures.

Vous cherchez des essentiels difficiles à trouver? Inscrivez-vous à notre newsletter Resources by Reviewed.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.