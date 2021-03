Vendredi, un groupe de 30 femmes a dénoncé les brimades et le harcèlement auxquels elles ont été confrontées en travaillant pour Andrew Cuomo alors que le gouverneur de New York insiste sur le fait qu’il ne démissionnera pas et n’est pas coupable d’abus.

Cela s’est produit alors qu’un journaliste se présentait comme la septième accusatrice de Cuomo, affirmant qu’elle avait enduré des contacts indésirables et des commentaires humiliants tout en couvrant son administration.

Jessica Bakeman a affirmé dans un article à la première personne du New York Magazine avoir été harcelée sexuellement par Cuomo à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière de journaliste en 2012.

L’autre groupe de femmes a également parlé au New York Magazine dans un compte rendu détaillé de l’environnement prétendument abusif auquel les assistants du gouverneur sont soumis.

Il comprenait plusieurs femmes qui affirment avoir été amenées à prendre des antidépresseurs et à suivre une thérapie pour la première fois de leur vie après que l’atmosphère créée par Cuomo et certains de ses principaux collaborateurs a eu des conséquences dramatiques sur leur santé mentale.

Une accusatrice a révélé qu’elle avait même appelé une hotline de suicide.

Un sénateur actuel de l’État de New York a également parlé des tactiques d’intimidation présumées et des jeux de pouvoir utilisés par le gouverneur, y compris un incident au cours duquel Cuomo l’a embrassée sur la tête devant son fiancé et lui a demandé s’il était jaloux.

Et le premier rédacteur de discours noir de Cuomo l’a accusé d ‘« abus racialisés’ ‘qui l’ont amenée à demander à être transférée dans un autre bureau après avoir affirmé que Cuomo ne l’avait embauchée que pour « remplir un quota’ ‘.

La quatrième accusatrice de Cuomo, Ana Liss, 35 ans (à droite), a révélé qu’elle avait pris des antidépresseurs et avait appelé une ligne d’assistance au suicide pendant qu’elle travaillait là-bas. La législatrice de l’État Alessandra Biaggi (à gauche) a également affirmé que le gouverneur avait embrassé sa tête devant son fiancé à deux reprises.

Le premier rédacteur de discours noir de Cuomo, Camonghne Felix, l’a accusé d’« abus racialisé »

Cela survient alors que l’avenir de Cuomo en tant que gouverneur devient incertain avec 14 des 19 démocrates du Congrès de l’État appelant à sa démission et tous les démocrates du Sénat de l’État disant qu’il devrait démissionner.

Les allégations faites vendredi se sont ajoutées aux allégations de six femmes – dont la plupart étaient d’anciennes aides – contre le gouverneur depuis décembre.

Bakeman a ajouté sa voix en tant que septième accusateur alors qu’elle détaillait inopportunément toucher par le gouverneur alors qu’il continuait à nier toutes les allégations.

« Il m’a pris la main, comme pour la serrer, puis a refusé de lâcher prise », a écrit Bakeman à propos d’une interaction avec Cuomo en me disant bonsoir lors d’une fête de Noël en 2014 alors qu’elle n’avait que 25 ans.

Il a mis son autre bras autour de mon dos, sa main sur ma taille, et m’a tenu fermement en place tout en indiquant à un photographe qu’il voulait que nous posions pour une photo.

À l’époque, Bakeman travaillait pour ce qui est maintenant Politico New York et affirmait que des drapeaux rouges se levaient car c’était son « travail était de l’analyser et de le scruter ».

Sa quatrième accusatrice, Ana Liss, 35 ans, s’est également entretenue avec le New York Magazine en révélant comment son traitement au bureau l’avait amenée à croire « je devenais folle ».

Liss a déclaré qu’elle « avait commencé à suivre des services de santé mentale lorsque j’étais là-bas parce que je pensais que je devenais folle. Mes parents pensaient que je devenais fou ».

«J’étais en colère et je pleurais tout le temps, et je suis allée sur Lexapro», a-t-elle ajouté. « J’ai appelé une ligne d’assistance pour le suicide parce que je me sentais comme un putain de « personne ».

Elle avait précédemment déclaré au Wall Street Journal qu’elle avait commencé à boire beaucoup en travaillant avec l’administration de Cuomo avant de demander à être transférée dans un autre bureau.

Et elle a révélé jeudi qu’elle faisait partie des anciens assistants pour recevoir un appel téléphonique prétendument intimidant de la part des principaux collaborateurs de Cuomo en décembre après que le premier accusateur Lindsey Boylan se soit manifesté.

Dans ses premières déclarations plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré que le gouverneur lui avait demandé si elle avait un petit ami, l’avait touchée dans le bas du dos lors d’une réception et l’avait embrassée sur la main avant de demander à quitter son bureau.

« Je me sentais dégoûtante, comme si j’étais juste un ornement », a déclaré Liss à propos de ses demandes de s’habiller au bureau.

Elle a ajouté qu’elle ne s’était « jamais sentie plus épuisée par le regard masculin ».

La sénatrice d’État Alessandra Biaggi fait partie des législateurs de l’État appelant à la démission de Cuomo

‘Melissa DeRosa [Cuomo’s top aide] avait des Louboutins, et il y avait des jambes partout, et je me sentais juste stupide », a déclaré Liss.

«Je vivais dans un endroit plein de gens méchants et prédateurs. Cela m’a ancré au point le plus bas de ma vie, comme si j’étais un morceau de rien et que ma carrière n’allait nulle part.

La législatrice de l’État, Alessandra Biaggi, a également affirmé dans sa conversation avec le New York Magazine que le gouverneur avait embrassé sa tête devant son fiancé à deux reprises lors d’un mariage après qu’elle ait quitté son bureau.

Elle prétend que Cuomo a demandé, ‘êtes-vous jaloux?’ en regardant son fiancé.

«Je ne me suis pas senti harcelé sexuellement. J’avais l’impression qu’il essayait de me mettre mal à l’aise, de me désarmer », a déclaré Biaggi.

Et Cuomo a également été accusé d ‘«abus racialisés» par Camonghne Felix, un rédacteur de discours noir.

Elle a déclaré à New York qu’elle avait finalement rejoint l’équipe de presse après avoir accepté, il n’allait jamais utiliser ses discours.

«C’est une forme très subtile d’abus racialisé», a-t-elle déclaré. «Vous savez que je vous suis bénéfique. Je remplis un quota. Cela a l’air bien sur papier et nous nous sommes assurés de publier des communiqués de presse. Mais vous n’avez pas l’intention de m’incorporer au gouvernement. Tu aimes juste me montrer aux gens.

D’autres femmes ont réitéré les affirmations précédentes selon lesquelles on s’attendait à ce qu’elles portent de jolies robes et des talons hauts au bureau, certaines affirmant avoir été contactées au sujet d’un entretien pour l’administration du gouverneur après qu’il les ait rencontrées lors de fêtes.

« Nous savions tous que c’était uniquement à cause de mon apparence », a déclaré une ancienne assistante connue sous le nom de Kaitlin à propos de son appel.

«Pourquoi demanderais-tu à quelqu’un de venir deux jours après avoir eu une interaction de deux minutes lors d’une fête?

Kaitlin a déclaré qu’elle avait rencontré Cuomo pour la première fois alors qu’elle travaillait à une collecte de fonds en 2016 et qu’il l’avait habillée dans une « sorte de pose de danse » pendant qu’un photographe prenait leur photo.

«C’est l’interaction la plus étrange que j’aie jamais eue de ma vie. J’étais comme, ne me touche pas. Tout le monde regardait », se souvient-elle avoir pensé.

Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais remis ses coordonnées au bureau de Cuomo, mais qu’elle avait tout de même reçu son appel la semaine suivante à propos de venir travailler pour lui.

Un ancien membre du personnel a affirmé qu’il y avait un lien entre le traitement des femmes par Cuomo et le scandale des maisons de retraite.

«La même attitude qui vous encourage à viser une personne de 25 ans vous encourage également à nettoyer un rapport sur une maison de retraite», a-t-elle déclaré.

Un manifestant est assis devant le capitole de l’État de New York vendredi, à la suite d’allégations selon lesquelles le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aurait harcelé sexuellement de jeunes femmes

Un groupe s’est également rassemblé pour protester contre le scandale COVID des maisons de retraite médicalisées (photo)

Vendredi, Cuomo a refusé de démissionner et a affirmé qu’il ne s’inclinerait pas pour « annuler la culture ».

Avec une coalition tentaculaire de dirigeants du Congrès se joignant à des dizaines de législateurs d’État pour appeler le gouverneur assiégé à démissionner, le démocrate a riposté.

Cuomo a accusé ceux qui l’appelaient à démissionner de « faire de la politique » et a déclaré qu’en tant qu’ancien procureur général, il savait que les gens « allèguent toutes sortes de choses, pour toutes sortes de raisons ».

L’actuel procureur général de New York, Letitia James, enquête actuellement sur Cuomo sur les plaintes des femmes et sur sa gestion des données concernant les décès dans les maisons de retraite dus au COVID-19.

Les nouveaux appels à sa démission interviennent un jour après que le président de l’Assemblée de l’État de New York, Carl Heastie, a déclaré qu’il avait autorisé sa commission judiciaire à ouvrir une enquête de destitution sur les allégations d’inconduite sexuelle que six femmes avaient formulées contre Cuomo.

L’enquête du panel se déroulera parallèlement à celle menée par AG Letitia James.

Cuomo a demandé au public d’attendre les résultats de cette enquête avant de se prononcer.

Le gouverneur au troisième mandat, qui a pris ses fonctions en 2011, a souligné ses réélections comme une indication d’un fort soutien à l’échelle de l’État, qui a été renforcé l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19.

Il a également vanté l’adoption par son administration d’objectifs libéraux tels que le mariage homosexuel comme preuve que son approche intransigeante de la politique fonctionne.