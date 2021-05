Les 3 victoires de LeBron lèvent les Lakers sur les Warriors pour la 7e tête de série

LOS ANGELES – En une moitié, les Lakers de Los Angeles ont joué avec la lenteur et la frustration qui ont défini leur saison criblée de blessures et condensée. Dans une autre moitié, les Lakers ont joué avec la domination qui les rend encore capables de défendre leur championnat NBA.

Les Lakers ont terminé avec une victoire de 103-100 sur les Golden State Warriors mercredi au Staples Center dans un match qui a donné des implications à la fois littérales et symboliques.

Le littéral? Les Lakers ont obtenu une tête de série n ° 7 et affronteront les Phoenix Suns, deuxième tête de série, au premier tour des séries éliminatoires, tout en reléguant les Warriors à un match par élimination contre les Memphis Grizzlies vendredi pour décider quelle équipe deviendra la huitième tête de série. pour affronter l’Utah Jazz, la mieux classée au premier tour.

Le symbolique? Dans un match, les Lakers ont montré pourquoi ils semblaient à la fois vulnérables et dangereux dans leur quête pour remporter un deuxième titre consécutif et 18e au total pour établir un nouveau record NBA.

LeBron James a fait un 34 pieds 3 points sur Stephen Curry pour une avance de 103-100 avec 58,2 secondes à jouer. Les Lakers ont ensuite piégé Curry en demi-terrain, ce qui a incité l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, à appeler le temps mort à 2,1 secondes de la fin. Les Warriors ont infligé le ballon à Curry, mais l’attaquant des Lakers Anthony Davis a perturbé le jeu juste au moment où le temps expirait.

Dans l’ensemble, les Lakers ont assuré la victoire en s’appuyant sur leur puissance de star à James (22 points, 11 rebonds, 10 passes) et Davis (25 points, 12 rebonds) ainsi que leurs acteurs dans Alex Caruso (14), Dennis Schroder ( 12) et Kentavious Caldwell-Pope (10). Mais les Warriors détenaient une avance de 55-42 à la mi-temps après que Curry ait fait un buzzer-battant 3 points après qu’une nuée de défenseurs l’ait chassé. Curry a ensuite dansé au milieu du terrain et fléchi, tandis que les Lakers se dirigeaient vers les vestiaires avec frustration. À ce stade, James, Davis et Schroder se sont combinés pour une note de 2 sur 20 sur le terrain.

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.