Les 3 TD de Saquon Barkley propulsent les Eagles vers une victoire « bâclée » contre les Packers au Brésil

SÃO PAULO — « C’était bâclé », a déclaré DeVonta Smith. Et il ne parlait pas de cocktails à base de caïpirinha. Il ne parlait pas des conditions de terrain dans un stade de football lors du tout premier match de la NFL en Amérique du Sud. Non, le receveur exprimait ce qui était visible alors que les Eagles de Philadelphie lançaient leur système remanié sous la direction du coordinateur offensif Kellen Moore.

« C’était bâclé », a répété Smith. « Mais nous avons bien réagi. »

En effet, ils l’ont fait. Ils sont 1-0 après leur victoire 34-29 contre les Packers de Green Bay à l’Arena Corinthians ; malgré le fait que Cam Jurgens ait lancé le ballon à Jalen Hurts alors que le quarterback n’était pas prêt ; malgré le fait que Hurts ait forcé à deux reprises le ballon à se couvrir lourdement sur des passes qui ont abouti à des interceptions (une dans la zone des buts) ; malgré le fait que Jurgens et Hurts aient mal géré un snap de dernière minute « Brotherly Shove » qui, au lieu de garantir une victoire certaine, a précédé un field goal qui a donné aux Packers de Green Bay une dernière tentative de retour possible.

« Nous sommes en train de régler les problèmes », a déclaré Jurgens, qui a pris en charge les deux échappés. « Quand on peut régler les choses et quand même obtenir une victoire, c’est un bon sentiment. »

Saquon Barkley a sauvé leur équipe. Il a sauté sur ce dernier snap échappé. Il a été responsable de trois des quatre touchdowns de Philadelphie. Il a enregistré 109 yards sur 24 courses et deux touchdowns, plus deux réceptions, dont un touchdown de 18 yards sur une route de roue bien chronométrée. Il a rendu le directeur général Howie Roseman très heureux d’avoir établi un record de franchise en dépenses annuelles pour les running backs en signant Barkley pour un contrat de trois ans de 37,75 millions de dollars pendant l’intersaison.

Saquon le foutu Barkley#FlyEaglesFly pic.twitter.com/ZdXg8tLqB0 — Eagles de Philadelphie (@Eagles) 7 septembre 2024

« Il a fait un sacré match ce soir », a déclaré Hurts. « Je suis content qu’il soit de notre côté. »

Les Eagles n’ont pas utilisé une arme comme celle de Barkley depuis LeSean McCoy. Même si D’Andre Swift et Miles Sanders ont été suffisants dans le champ arrière de Philadelphie au cours des deux dernières saisons, aucun des deux running backs n’a eu la vitesse de pointe ou l’élan qui a propulsé Barkley loin derrière la défense des Packers sur une course de 11 yards pour un touchdown et une course de 34 yards dans le champ libre.

Enfin, il avait le blocage. Barkley, qui a affiché une moyenne de 1,35 yards avant contact en six ans avec les Giants de New York, selon TruMedia, a déclaré lors du camp d’entraînement qu’il avait choisi de signer avec les Eagles en partie à cause de la formidable ligne offensive de Philadelphie. Sur ce score de 11 yards, il y avait un gouffre colossal entre Jurgens et le garde droit Mekhi Becton. Barkley a fait une coupure soudaine, et les Eagles ont soudainement mené 14-12 avec 5:38 à jouer dans la première mi-temps.

« Ils ont fait un très bon travail en m’installant », a déclaré Barkley. « J’essaie juste de m’en tenir à mes règles. C’est ce que je veux surtout partager avec vous, vous savez, parfois j’ai tendance à essayer d’en faire trop. Et je n’ai pas besoin d’avoir cette mentalité, mais je laisse (la ligne offensive) travailler. Et quand il sera temps de faire des choses supplémentaires, je serai prêt pour ça aussi.

En parlant de « trucs supplémentaires », Moore n’a pas été empêché de déployer les mouvements pré-snap qui faisaient partie de sa philosophie. L’entraîneur des Eagles Nick Sirianni, dont le système 2023 était le plus stagnant de la NFL, avait déclaré plus tôt cette semaine que « personne ne sait vraiment ce que nous allons faire ». D’après mes calculs, les Eagles ont utilisé le mouvement pré-snap sur 47,3 % de leurs jeux contre les Packers.

Dallas Goedert a fait un mouvement vers la gauche pour une passe en swing qui a permis à Goedert de gagner 1 yard. Britain Covey est passé de l’aile droite à l’aile gauche et Hurts a frappé Goedert pour un gain de 4 yards dans l’espace que Covey avait autrefois rempli. AJ Brown est rapidement passé de l’enclave juste au-delà de Goedert, égalant Brown contre Jaire Alexander. Le double mouvement de Brown — à l’extérieur, à l’intérieur — Hurts a frappé Brown dans la foulée et le receveur a traversé la défense des Packers pour un touché de 67 yards.

Les 23,8 yards par réception de Brown (cinq réceptions, 119 yards) étaient sa moyenne la plus élevée depuis la semaine 16 de la saison régulière 2022. Hurts a réussi à trouver Brown dans des situations cruciales de troisième essai dans lesquelles il faisait face à une forte ruée. Sur le troisième et 8 du quatrième drive de Philadelphie (le premier touchdown au sol de Barkley), Hurts a envoyé le ballon à Brown pour une conversion de 20 yards juste avant de se faire démolir par un défenseur. Hurts a réussi 6 passes sur 7 pour 91 yards et son touchdown de 18 yards à Barkley alors qu’il faisait face au blitz des Packers, selon TruMedia.

C’était un signe prometteur pour un système dans lequel Hurts gère davantage les appels de protection avant le snap et les désignations pour lesquelles un receveur est « chaud » contre le blitz. Hurts a été sacké deux fois. La deuxième fois, il a semblé se tirer dessus juste avant la mi-temps, ce qui a limité un drive prometteur de deux minutes à un field goal de Jake Elliott de 38 yards et un déficit de 19-17 pour les Packers à la pause.

« Je pense que la protection des passes a été plutôt bonne aujourd’hui », a déclaré Jurgens. « Je pense que nous avons fait du bon travail. Nous allons regarder les vidéos pour voir comment ça s’est passé. Mais nous nous sommes bien sentis sur le terrain. Nous avons des armes à l’extérieur. Je pense que nous les avons vraiment utilisées aujourd’hui et que nous avons très bien joué. »

La négligence a également touché la défense des Eagles.

Sirianni a renvoyé l’ancien coordinateur défensif Sean Desai en partie parce que son système a cédé le deuxième plus grand nombre de yards de passe de la NFL en 2023. Les Eagles pensaient qu’ils amélioreraient la défense en embauchant le créateur du système, Vic Fangio. Mais il y a eu des moments où il n’était pas clair qu’il y avait eu un quelconque changement. Jordan Love, qui a complété 17 des 34 passes pour 260 yards, deux touchdowns et une interception, a exploité une apparente défaillance de couverture en frappant Jayden Reed pour un touchdown de 70 yards pour prendre l’avantage à la mi-temps. Le safety CJ Gardner-Johnson, signé en free agency pour améliorer l’arrière, a raté un plaquage qui aurait pu sauver le score.

Apparemment, Gardner-Johnson a été vivement critiqué par les fans à son retour au vestiaire.

« Tous ces fans qui ont des choses à dire. Allez-y, venez vous attaquer avec nous. Faites passer ça aux médias », a déclaré Garnder-Johnson. Il s’est tourné vers sa gauche et a repéré le propriétaire des Eagles, Jeffrey Lurie. « Dis-leur, Jeffrey. Tous les fans disent qu’ils peuvent faire un plaquage, nous allons inviter tous ceux qui disent que nous sommes nuls en plaquage, nous allons les faire venir avec AJ Brown et voir s’ils peuvent faire un plaquage. Tout le monde sait que ce n’est pas si facile. »

Lurie se contenta de rire.

Reed Blankenship, le visage rouge mais pas en désaccord, a continué son interview d’après-match. Oui, ils ont eu des pannes de couverture, a déclaré Blankenship. Oui, ils n’ont pas fait simplement « ce que nous avons fait à l’entraînement ». Mais lorsque les Packers ont eu une chance de marquer deux points au troisième quart-temps, Blankenship a envoyé le lancer de Love dans la couture pour une interception qui a changé le match. Blankenship a déclaré qu’il avait vu Love faire semblant de vouloir lancer à Reed le long de la ligne de touche, mais s’est retourné vers le milieu du terrain une fois que Gardner-Johnson a coupé cette option.



Le safety Reed Blankenship a intercepté une passe de Jordan Love dans la couture pour une interception qui a changé le match. (Pedro Vilela / Getty Images)

« C’était donc un moment d’anticipation », a déclaré Blankenship. « Mais je n’aurais pas pu le faire s’il n’avait pas fait son travail à l’arrière. »

Il est difficile de déduire immédiatement où la panne s’est produite sur le score de 70 yards de Reed. Les Eagles jouaient en dime, leur package de six arrières défensifs étant destiné aux scénarios de passes tels que ce troisième et 10. La recrue de deuxième tour Cooper DeJean et le vétéran Avonte Maddox semblaient couvrir les zones courtes dans le slot. Gardner-Johnson était le safety le plus profond, mais au moins surpris par le fait que Reed courait seul dans le hachage droit.

« C’est le sport le plus difficile parce qu’il implique les 11 gars », a déclaré Gardner-Johnson. « Et si les 11 ne sont pas tous sur la même longueur d’onde, des choses peuvent arriver. Cela ne veut pas dire que vous êtes le (pire) joueur du monde. Si c’était le cas, le propriétaire vous aurait laissé partir. Nous devons comprendre que ce jeu, nous devons comprendre qu’en tant que jeunes joueurs, nous commençons tout juste à devenir bons. Nous jouons ensemble et nous comprenons que nous pouvons être dominants dans tous les aspects du jeu. »

Le cornerback débutant Quinyon Mitchell s’est révélé être un titulaire fiable pour ses débuts professionnels. Love a testé le choix n°22 sur une balle profonde au début du premier quart-temps, mais Mitchell a arraché le ballon des mains de Christian Watson. Plus tard, Mitchell s’est étendu latéralement pour dévier une autre passe de Love près des poteaux.

Mitchell a joué exclusivement comme corner extérieur, un développement intéressant compte tenu de la dévotion de Fangio tout au long du camp d’entraînement pour encadrer la recrue au poste de nickel. Mitchell avait joué comme corner extérieur dans les packages de base, puis était passé au poste de nickel lors des matchs de pré-saison. Mais Maddox a commencé comme corner extérieur contre les Packers. L’arrangement pourrait être intenable. Maddox a été ciblé sur deux jeux consécutifs par Love, provoquant d’abord une interférence de passe, puis un touchdown sur le jeu suivant.

L’absence d’Isaiah Rodgers a peut-être joué un rôle. Il a principalement été le cornerback extérieur tout au long du camp d’entraînement lorsque Mitchell jouait au poste de nickel. Rodgers a été déclaré inactif en raison d’une blessure à la main. Lorsqu’on lui a demandé si l’absence de Rodgers avait joué un rôle dans la décision, Sirianni a déclaré : « C’est toujours un avantage compétitif que nous avons et que je garderai pour moi. » Le fait d’aligner Maddox au poste de nickel soulève également la question de savoir si les Eagles étaient confiants que Kelee Ringo aurait pu remplir le plan de jeu au poste de cornerback dans les packages nickel.

Sirianni, qui a encore plus embrassé son rôle de PDG en 2024, a 10 jours pour réduire la négligence avant que les Eagles n’accueillent les Falcons d’Atlanta le lundi 16 septembre. L’entraîneur de 43 ans a maintenant un bilan de 4-0 lors des premiers matchs de la saison régulière.

« Je suis ravi de continuer à avancer », a déclaré Sirianni. « Nous aurons des discussions difficiles sur ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé, mais nous sommes satisfaits de ces gars et nous allons nous améliorer grâce à ce match. »

(Photo du haut : Pedro Vilela / Getty Images)