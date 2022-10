Les 3 TD de Denzell Gibson rallient IC Catholic Prep devant St. Francis dans la confrontation de Metro Suburban – Shaw Local

ELMHURST – Lors de la finale de la saison régulière entre les champions de la division Metro Suburban Conference et ses rivaux de longue date, c’est Denzell Gibson qui a occupé le devant de la scène vendredi soir.

L’aîné de l’IC Catholic Prep a marqué trois touchés pour aider les Knights à remporter une victoire 25-14 contre St. Francis, invaincu auparavant, à Elmhurst.

Son plus gros jeu a été un attrapé de 81 verges et une passe à l’écran de Dennis Mandala, ce qui a donné aux Knights une avance de 18-14 peu de temps après le quatrième quart.

“C’était juste un jeu que nous devions exécuter pour remporter la victoire”, a déclaré Gibson, qui a terminé avec trois attrapés pour 108 verges. «Nous pouvions voir que leurs extrémités D s’effondraient vraiment. Nous les avons laissés passer (sur ce jeu) et cela a ouvert la couture.

“St. Francis est une équipe très coriace, c’est un excellent programme et ils ont de grands joueurs. C’est une grande victoire pour nous et un tremplin pour notre équipe avant les séries éliminatoires où nous allons voir beaucoup de grandes équipes.

La course de 23 verges de Gibson vers la zone des buts a mis le combat hors de portée avec 2:46 à faire. Gibson a récolté 98 verges en 19 tentatives, ajoutant un touché de quatre verges à la fin de la première mi-temps, alors que les Knights (8-1) ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives contre les Spartans (8-1).

“De toute évidence, les trois dernières années n’ont pas été les meilleures pour nous”, a déclaré Gibson, “mais nous sommes sortis et avons fait ce que nous devions faire. Nous avons exécuté. Nous sommes une équipe polyvalente et nous avons beaucoup de chiens dans cette équipe; nous le broyons. Si vous venez ici (à l’ICCP), vous feriez mieux d’être prêt à travailler.

St François à IC Catholic Prep JP Schmidt (13) d’IC ​​Catholic Prep court après une prise lors d’un match de football universitaire entre St Francis à IC Catholic Prep. 21 octobre 2022. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

La défensive des Knights a beaucoup travaillé, avec une attaque de St. Francis qui totalisait en moyenne près de 47 points par match et qui n’a marqué aucun but en seconde période. L’ICCP a accumulé sept sacs, dont trois de Marcheon Griffin.

“Cela montre que tout notre travail acharné porte ses fruits”, a déclaré Griffin. « Les entraîneurs nous ont mis à rude épreuve tous les jours à l’entraînement. Nous venons au travail tous les jours en nous efforçant d’atteindre notre objectif final qui est de le faire à l’état.

« Nos entraîneurs ont mis en place un excellent plan de match pour cette équipe et ils formaient une excellente équipe 8-0. Ils ont certainement des athlètes. Tout le mérite revient à notre programme. Ils ont une excellente ligne O, mais c’est à nous de gérer notre programme.

Dominik Hulak, Mikey Calcagno, Jesse Smith et Nathan Schmidt ont tous enregistré des sacs tandis que les Knights ont également bloqué un placement.

Dennis Mandala a passé pour 240 verges, dont un TD de 22 verges à JP Schmidt pour commencer le score.

“Tout le crédit revient à nos enfants”, a déclaré l’entraîneur de l’ICCP, Bill Krefft, dont l’équipe participera aux séries éliminatoires de classe 3A. « Nos enfants sont des guerriers. La poussée et le combat qu’ils ont eu, tout leur mérite. Et la façon dont ils ont attaqué la semaine et comment ils se sont entraînés, il y a une résilience et un dynamisme en eux.

“C’est la meilleure équipe de football que nous ayons vue toute l’année. Ils sont physiques, disciplinés et athlétiques. Mais l’esprit de notre programme est bel et bien vivant.

St François à IC Catholic Prep Brady Piper (6) de St. Francis traverse une tentative de tacle de Joey Gliatta (33) de IC Catholic Prep lors d’un match de football universitaire entre St Francis à IC Catholic Prep. 21 octobre 2022. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Tirant de l’arrière 6-0 au départ, St. Francis a obtenu deux touchés de Brady Piper. Le senior a trouvé la zone des buts sur une passe de 6 verges d’Alessio Milivojevic et a marqué peu de temps après sur une course de 10 verges pour porter le score à 14-6 au milieu du deuxième quart.

Mais les pénalités blesseraient les Spartans à partir de là, les soutenant plusieurs fois lorsqu’ils se trouvaient dans la zone rouge.

“Vous ne pouvez pas avoir 17 pénalités contre une bonne équipe de football”, a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillan. « IC a joué un match de football phénoménal. C’est une équipe bien entraînée là-bas. Mais on s’est tiré une balle dans le pied.

«Je pense que nous avons bien joué défensivement et je pense que nous avons parfois bien joué offensivement. Ce sont les pénalités qui nous ont fait mal. Cela nous humilie. Nous l’avons fait à IC l’année dernière, nous avons mis fin à leur saison sans défaite et ils ont continué et ont fait un excellent parcours en séries éliminatoires. Espérons que nous pourrons emboîter le pas.

Milivojevic a été 18 sur 27 dans les airs pour 191 verges pour St. Francis, qui sera en classe 4A. Piper a amassé 68 verges en 12 tentatives. Liam Kolinski a ajouté une interception et un échappé récupéré.