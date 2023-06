Les 3 services de livraison de nourriture pour bébé que mon bébé de 5 mois aime autant que moi

Si votre bébé a essayé des purées et peut les avaler avec succès au lieu de repousser la nourriture avec sa langue, il est prêt à essayer un mélange plus épais. Les aliments pour bébés Tiny Organics conviennent aux bébés de 6 mois et plus. Donc, si vous commencez à nourrir votre bébé plus tôt, je vous recommande d’attendre qu’il soit un peu plus âgé ou de vous en tenir aux purées lisses. Ces repas sont également compatibles avec sevrage mené par bébé pour les parents intéressés à laisser leur bébé se nourrir à table.

Tiny Organics propose des repas à base de plantes pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et ils ressemblent à des repas que je mangerais réellement. Par exemple, une option de petit-déjeuner est le hachis de pommes de terre, qui comprend des pommes de terre, des épinards, des poivrons et des oignons – quelque chose que je ferais moi-même le matin. Certaines options de déjeuner ou de dîner comprennent un bol de burrito pour bébé et des macaronis au chou-fleur et au fromage. Beaucoup d’entre eux sont des bouchées, donc si vous commencez tout juste à donner des aliments solides à votre bébé, essayez d’abord les purées lisses, comme la purée de bleuets et de bananes.

Étant donné que Zeke mange de la nourriture en purée depuis près de deux mois, j’ai essayé une purée plus épaisse – ananas, mangue et avoine – mais il ne semblait pas encore prêt pour le mélange épais, alors je vais réessayer dans quelques instants. semaines.

Les repas sont congelés dans de petites tasses et devront être conservés dans votre congélateur jusqu’à ce que vous soyez prêt à les donner à votre bébé. Vous pouvez les réchauffer au micro-ondes ou sur la cuisinière. Dans les deux cas, assurez-vous de les laisser refroidir avant de servir. Ces pratiques cuillères que j’utilise car Zeke devient blanc quand la température est trop chaude pour sa petite bouche.

Prix ​​: À partir de 3,36 $ par repas