Les 3 prochaines années de téléphones Pixel de Google dévoilées

Si quelqu’un me demandait ce que j’attendais de Google en 2023, je suggérerais probablement plus de la même chose à partir de 2022 – donc un Pixel 7a, Pixel 8 et 8 Pro – seulement avec une chance décente lors de leur premier lancement pliable aux côtés du du repos. Après cela, eh bien, j’essaie de ne pas faire de grandes prédictions audacieuses au-delà de l’année à venir, mais nous pouvons commencer à penser aux 3 prochaines années, grâce à un nouveau rapport.

L’équipage à Autorité Android pense qu’une source digne de confiance leur a remis la feuille de route de Google pour 2023, 2024 et 2025. Cette feuille de route nous renseigne sur les appareils à venir, ainsi que sur ce que nos portefeuilles peuvent prévoir si notre objectif est de conserver l’excellent Pixel 7 depuis plus de 12 mois.

Les téléphones Pixel 2023 de Google

Pour 2023, comme je l’ai mentionné plus haut, il faut s’attendre à une Pixel 7a autour de Google I/O, ce n’est que cette année que nous avons pu voir un lancement pliable avec lui, un pliable qui s’appellerait le Pliage de pixels. Le rapport d’aujourd’hui appelle ces appareils “lynx” et “felix”. Le nom “lynx” que nous connaissons déjà sous le nom de Pixel 7a, mais maintenant nous suivons “felix” pour les histoires Pixel Fold.

Google prévoit de fixer le prix du Pixel 7a à 449 $, comme le Pixel 6a. Pour le Pixel Fold, il pourrait monter jusqu’à environ 1 800 $ et sur ce territoire du Samsung Galaxy Fold. C’est une pensée effrayante, mais les pliables ne sont pas encore bon marché à ce jour. N’oubliez pas que nous pensons que le Pixel Fold ressemble à ceci.

Et enfin, un Pixel 8 et Pixel 8 Pro devrait arriver plus tard dans l’année. Les noms de code pour ceux-ci sont “shiba” et “husky”, et ils devraient être alimentés par une puce avec un nom de code “zuma” qui serait un Tensor G3. La seule autre information notable autour de ces deux téléphones est l’idée que le Pixel 8 pourrait avoir un écran et un facteur de forme global plus petits. C’est moi qui essaie de ne pas paniquer d’excitation.

La gamme Pixel 2024 de Google se déchaîne

Pour 2024, Google a apparemment décidé de tout bousculer en considérant le succès du Pixel 7a en 2023, puis en élargissant la gamme phare Pixel 9 à la manière d’Apple.

Le Pixel 8a (nom de code “akita”) peut ou non arriver. Google est censé peser l’idée de faire de sa série A une version tous les deux ans au lieu d’une fois par an. Le sort du Pixel 8a pourrait dépendre du succès ou de l’absence de celui-ci du Pixel 7a. Si le Pixel 8a était lancé, le prix pourrait atteindre 499 $.

Là où le plaisir commence pour 2024, c’est autour du lancement du Pixel 9. Google pourrait adopter une approche Apple en lançant un Pixel 9 standard (probablement avec un prix inférieur) ainsi que deux téléphones “Pro” de tailles différentes. Pensez-y comme l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, uniquement avec les pixels de Google.

Le Pixel 9 serait un suivi du Pixel 8 de 2023, avec une taille similaire. Pour le Gamme Pixel 9 Pro, nous aurions alors des appareils avec des écrans de 6,3″ et 6,7″. Les noms de code à suivre sont « komodo » et « caïman ».

Si vous vous interrogez sur un autre Pixel Fold pour 2024, il y a une sorte de plan pour un, mais son lancement dépend probablement de la façon dont le Pixel Fold original arrive sur le marché.

Google en 2025 !

Étant donné que 2025 est si loin, il semble que Google n’ait pas tout à fait décidé de la façon dont il prendra la période de temps, mais envisage apparemment plusieurs itinéraires différents. Il pense à un téléphone de style Galaxy Z Flip, ainsi qu’à une gamme Pixel 10 et Pixel 10 Pro qui pourrait avoir jusqu’à 4 téléphones différents (2 sous chaque nom).

Et je pense que cela couvre tout.

Ma réaction à tout cela est principalement que je pense que cela ressemble à une feuille de route solide d’idées que je peux suivre. Je suis tout à fait favorable à la réduction des appareils haut de gamme, à plus de choix et à voir ce que Google peut faire dans l’espace pliable. Tout cela est apparemment envisagé, alors bon sang ouais.