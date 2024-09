Les 3 principales raisons pour lesquelles l’iPhone 17 pourrait valoir la peine d’attendre – et de sauter l’iPhone 16

Selon un rapport de MacRumors, la série iPhone 17 devrait offrir des améliorations notables. Ces mises à niveau pourraient en fait valoir la peine d’attendre la prochaine gamme d’appareils de la série numérotée d’Apple.

Caméras améliorées

Selon MacRumors, l’une des caractéristiques les plus remarquables des quatre modèles d’iPhone 17 pourrait être une caméra frontale améliorée de 24 MP. En revanche, les modèles d’iPhone 16 sont équipés d’une caméra frontale de 12 MP, ce qui représente un bond considérable en termes de qualité des selfies. Comme l’ont souligné les analystes du secteur Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, cette mise à niveau pourrait être une raison convaincante pour les amateurs de photographie de ne pas encore procéder à une mise à niveau.

Pour ceux qui lorgnent les modèles Pro, les améliorations annoncées sont encore plus prononcées. MacRumors souligne que l’iPhone 17 Pro Max devrait être doté d’un téléobjectif de 48 MP, une amélioration significative par rapport à l’objectif de 12 MP des modèles iPhone 16 Pro. Cette amélioration pourrait offrir un zoom et des détails considérablement meilleurs, ce qui en ferait un argument de vente majeur pour tous ceux qui dépendent fortement des capacités photographiques de leur téléphone. Bien qu’il ne soit pas encore clair si le plus petit iPhone 17 Pro recevra également cette mise à niveau, la possibilité qu’elle soit réservée aux futurs modèles, tels que l’iPhone 18 Pro, ajoute à l’anticipation.

Des performances plus rapides et une mémoire RAM plus importante

En termes de performances, MacRumors révèle que l’iPhone 17 Pro Max inclura probablement 12 Go de RAM, une augmentation substantielle par rapport aux 8 Go de l’iPhone 16 Pro Max. Cette augmentation de la mémoire pourrait conduire à une amélioration du multitâche et à des fonctionnalités Apple Intelligence améliorées, rendant l’appareil encore plus capable de gérer des tâches complexes et des charges de travail lourdes.

Un look élégant et un nouvel appareil

Les changements de conception sont une autre raison d’attendre la gamme iPhone 17. La publication ajoute que l’iPhone 17 Pro Max serait doté d’un Dynamic Island plus fin, grâce à des ajustements dans le matériel Face ID. Ce raffinement de conception pourrait améliorer l’apparence générale de l’appareil, lui donnant une apparence plus soignée.

La rumeur la plus intrigante est peut-être le lancement potentiel d’un modèle d’iPhone 17 entièrement repensé, qui pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone 17 Air. Le rapport suggère que cette version sera nettement plus fine et pourrait arborer un écran de 6,6 pouces. Avec une puce A19 standard, une seule caméra arrière et le propre modem 5G d’Apple, ce modèle devrait répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche d’un appareil élégant et performant. Bien que les détails autour de ce modèle restent quelque peu flous, la perspective d’un iPhone plus fin et plus épuré ne manquera pas d’attirer l’attention des consommateurs soucieux du design.

Publié le 12 septembre 2024 à 17h25 IST

