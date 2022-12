Les 3 principales raisons de vous montrer de la compassion cette année et comment commencer

Peu importe la période de l’année et à quel point vous vous sentez épuisé par les obligations et les attentes, ne laissez pas l’amour-propre passer au second plan. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de faire preuve de grâce et de compréhension ? Vous méritez autant d’amour et de compassion que vous en donnez aux autres.

À l’approche de la nouvelle année, nous vous mettons au défi de faire de l’auto-compassion une résolution du Nouvel An que vous pratiquez toute l’année, chaque année. Parce que tu sommes cela en vaut la peine.

Voici comment faire de l’auto-compassion une priorité (et pourquoi c’est un must).

Qu’est-ce que l’auto-compassion ?

L’auto-compassion est l’acte de faire preuve de gentillesse, de pleine conscience et de compassion envers soi-même, et c’est une composante essentielle du bonheur, de la santé mentale et de l’amour-propre. C’est une manière d’entrer en relation avec soi de manière positive.

Cela semble assez facile, non ?

La vérité est que pour beaucoup d’entre nous, il est beaucoup plus facile de montrer de la compassion aux autres qu’à nous-mêmes. Les mêmes circonstances qui nous poussent à tendre la main à quelqu’un d’autre peuvent nous amener à nous juger et à nous critiquer.

La compassion est centrée sur bien-être social, tandis que l’auto-compassion est centrée sur le bien-être personnel. L’auto-compassion pose la question “qu’est-ce que je besoin en ce moment ?” À cause de cette question centrée sur le moi, l’auto-compassion a reçu une mauvaise réputation d’être égoïste et cela ne pourrait pas être plus faux.

Pensez à l’auto-compassion comme des masques à oxygène dans un avion. On nous apprend que si vous ne vous donnez pas d’oxygène d’abord, vous ne serez d’aucune aide pour ceux qui ont besoin de vous. Il en va de même que si vous ne pratiquez pas l’auto-compassion, votre santé mentale peut s’effondrer et les effets négatifs de cela seront ressentis par toutes les personnes de votre vie.

Oui, il est temps d’intégrer l’auto-compassion dans votre vie quotidienne.

3 raisons de mettre en œuvre l’auto-compassion dans votre vie

A cette époque de l’année, stress des vacances peut vous faire ressentir le besoin de changement plus que jamais. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la mise en œuvre de l’auto-compassion dans votre vie est bénéfique, mais voici trois raisons qui auront l’impact le plus profond sur votre qualité de vie.

Vous aurez des relations plus saines

Saviez-vous que les personnes qui montrent auto-compassion peut-être plus susceptible de faire preuve de compassion envers les autres ? Vous montrer un peu d’amour peut également vous aider à être un meilleur soignant pour les autres dans le besoin.

Mais il n’y a pas de magie ici. Accepter et accepter que vous êtes imparfait ou que vous êtes un humain parfaitement imparfait vous permet de reconnaître la condition humaine chez les autres, vous rendant plus sympathique, empathique et compatissant. Et ces choses peuvent grandement améliorer vos relations, à la fois romantiques et non romantiques.

Thérapie cognitivo-comportementale, qui repose sur la prémisse que la pensée négative cause des difficultés émotionnelles, dit que nos pensées, nos sentiments et notre comportement sont tous liés. En d’autres termes, nous traiter de l’intérieur peut faire une différence significative dans notre comportement et donc dans nos relations.

Catherine Falls Publicité/Getty Images



En termes simples, être meilleur avec vous-même vous rend meilleur avec les autres.

Vos niveaux d’anxiété et de dépression diminueront

La recherche montre que autocritique, anxiété et dépression sont étroitement liés. Si vous souffrez d’anxiété et de dépression, prenez note de votre discours intérieur. Est-ce négatif et critique ? L’auto-compassion est un exercice de réflexion qui peut vous aider à gérer les symptômes d’anxiété et de dépression.

Des études ont montré que les gens qui sont plus compatissants présentent moins de symptômes de dépression et moins d’émotions négatives.

Les émotions négatives font partie de la vie et elles ne vont nulle part. Mais avec les bonnes stratégies d’adaptation, la façon dont vous gérez ces émotions peut changer. Préparez-vous une tasse de tisane anti-stress et essayez de remplacer toute autocritique associée par de l’auto-compassion. Le dicton familier, “si vous n’avez rien de gentil à dire, ne dites rien”, devrait également s’appliquer à vous-même.

Vous serez plus heureux

L’auto-compassion consiste à se soutenir et à s’encourager, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous avez l’habitude de donner cela aux autres, mais lorsque vous commencez à vous le donner aussi, les pensées positives et les sentiments de bonheur commencent rapidement à remplacer le négatif. En conséquence, vous verrez amélioration radicale de votre bien-être mental et physique ou, en d’autres termes, un vous beaucoup plus heureux.

5 façons de commencer à pratiquer l’auto-compassion

Des relations plus saines, moins d’anxiété et de dépression et des niveaux globalement plus élevés de bonheur semblent assez incroyables, n’est-ce pas ? Maintenant que vous savez que l’auto-compassion peut ajouter ces choses à votre vie, vous vous demandez peut-être comment atteindre l’auto-compassion.

Voici quelques exercices faciles d’auto-compassion que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie quotidienne.

Pensez à la façon dont vous traiteriez quelqu’un d’autre



La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un état d’esprit négatif qui inclut l’autocritique ou l’auto-jugement, arrêtez-vous et demandez-vous comment vous réagiriez à un ami dans la même situation. Si votre réponse est très différente de ce que vous répondez à vous-même, profitez-en pour changer votre façon de vous parler. Montrez-vous la même compassion que vous accorderiez à quelqu’un d’autre.

Utilisez des affirmations

Les affirmations sont un excellent moyen de rendre votre discours intérieur plus positif tout en vous rappelant à quel point vous êtes digne d’amour et de gentillesse. Voici quelques affirmations à essayer :

Je suis humain et c’est normal de faire des erreurs. Je me pardonne.

Je suis plus qu’assez.

J’embrasse mes émotions et je sais que je vais les surmonter de manière positive.

Olena Koliesnik/Getty Images



Utiliser un langage positif

Faites attention à vos paroles, surtout celles que vous vous dites. Commencez à chercher des moyens de remplacer le langage négatif par un langage positif. Voici un exemple : Remplacez “Je fais toujours des bêtises” par “J’ai fait du bon travail en rattrapant et en corrigeant cette erreur”.

Accepter les imperfections

Hey devine quoi? C’est tout à fait normal d’être imparfait. Une fois que vous aurez appris à accepter vos imperfections, vous vous sentirez plus libre et plus heureux que jamais. Cependant, si garder une maison en désordre est l’un de vos défauts, considérez qu’un espace propre peut réellement améliorer votre santé mentale.

Écrivez-vous une lettre

L’écriture peut être thérapeutique. Prenez le temps de vous écrire une lettre. Il peut s’agir de vous-même ou de vous-même à une autre phase de votre vie. Faites comme si vous l’écriviez à quelqu’un d’autre et dites-lui ce que vous aimez et admirez chez lui. Lisez la lettre chaque fois que vous sentez que l’autocritique et la négativité prennent le dessus sur vos pensées. Lue à haute voix, la lettre est également pleine d’affirmations personnalisées.

Ce ne sont là que quelques façons simples de pratiquer l’auto-compassion, mais il y en a tellement d’autres. Cette nouvelle année, montrez-vous l’amour et la compassion que nous savons que vous méritez et regardez la vie devenir beaucoup plus belle.

