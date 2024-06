Les 3 prédictions surprenantes de ce scientifique de la longévité pour l’industrie en pleine croissance du vieillissement en bonne santé

De plus en plus de personnes prennent des mesures supplémentaires pour garantir une santé optimale à mesure qu’elles vieillissent. C’est ce qu’affirme Alina Su, PDG de Generation Lab, une société de médecine de précision et de technologie de la santé. Fortunede Brainstorm Health à Dana Point, en Californie, la semaine dernière.

« Tout le monde essaie d’être en meilleure santé… Les gens accordent plus d’attention à la santé interne qu’à la beauté externe », a déclaré Su. Fortune dans une interview, dans laquelle elle a partagé le lancement du test SystemAge de l’entreprise, qui fait partie de sa cotisation mensuelle de 149 $.

SystemAge utilise des tests sanguins épigénétiques, qui évaluent l’impact du mode de vie et de l’environnement d’une personne sur sa santé. Ces tests calculent le rythme de vieillissement d’une personne et le risque de maladies dans 19 organes et systèmes ; Su espère donner aux clients une rampe de lancement vers l’optimisation de leur santé en leur fournissant des recommandations de style de vie personnalisées basées sur les données.

Tout cela au nom des « soins de santé 3.0 », qui, selon Su, représentent un passage du traitement à la prévention et donnent aux gens le pouvoir de prendre le contrôle de leur santé, selon le communiqué de presse de l’entreprise. Generation Lab rejoint une liste d’entreprises utilisant la science et la technologie des données dans le but de prolonger la santé et la durée de vie.

Depuis le lancement de son entreprise l’année dernière, Su, qui a étudié le vieillissement et la régénération à la Harvard Medical School et au Conboy Laboratory de l’UC Berkeley, s’est entretenue avec des centaines de médecins et des milliers de consommateurs et d’entrepreneurs dans le domaine de la longévité.

Voici ses trois prédictions sur l’évolution du secteur de la longévité et sur le business de vivre plus longtemps :

1. De plus en plus de jeunes rejoindront l’engouement pour la longévité

Les cliniques de longévité ne s’adressent pas uniquement aux personnes âgées. Su dit que leurs clients sont âgés de 20 à 70 ans. « Ce n’est pas plus de 40 ans. C’est plus de 20 », dit Su à propos de leur client moyen, qui, selon elle, est souvent un jeune adulte en bonne santé.

L’intérêt porté à la manière dont les données peuvent déterminer les risques pour la santé et donner des recommandations en matière de mode de vie a conduit à l’émergence d’un nombre croissant de cliniques préventives de santé et de longévité à l’échelle mondiale. Lors de son voyage à Dubaï, Su a vu des spas de beauté rebaptisés centres de longévité. Après avoir discuté avec de nombreux médecins, Su a appris qu’environ trois à quatre nouvelles cliniques apparaissent dans la ville chaque mois, attirant des clients de toutes générations. « Il y avait autrefois des cliniques esthétiques qui se transforment désormais en pratiques de longévité », explique Su. « C’était choquant. »

Des personnalités publiques, dont beaucoup influencent les plus jeunes générations, semblent désireuses de prendre les devants et de passer des scanners et des tests pour optimiser leur santé. L’année dernière, Kim Kardashian a déclaré ouvertement qu’elle devait passer une IRM complète du corps de Prenuvo pour des raisons de santé préventives internes sur ses réseaux sociaux, souligne Su.

2. Vous n’avez pas besoin d’être un grand biohacker pour accéder à la longévité

La longévité est devenue synonyme de biohacking extrême et coûteux, comme dans le cas de l’entrepreneur Bryan Johnson, qui prend des dizaines de suppléments par jour, a échangé du sang avec son fils (ce qui n’est pas recommandé par la FDA) et dépense des millions de dollars par an pour inverser son âge.

« N’importe qui peut être Bryan Johnson, mais il ne sait tout simplement pas comment », dit Su.

Su pense qu’avec plus de données, les gens peuvent obtenir des recommandations simples et peu coûteuses en matière de style de vie.

3. Attendez-vous à plus de normes à l’avenir

Aujourd’hui, n’importe qui peut commercialiser une entreprise en tant que clinique de longévité. Il n’existe pas de certification pour être considéré comme un médecin de la longévité, et il n’y a pas suffisamment de normalisations dans le domaine.

Lors d’une réunion du Congrès en mars, Su a plaidé pour la recherche, des définitions claires dans le domaine et des marqueurs réglementaires alors que les entreprises cherchent à mettre sur le marché des médicaments visant à prolonger la durée de la santé et à réduire le risque de maladies liées à l’âge.

« Comment pouvez-vous même évaluer si le médicament sur la longévité fonctionne ? Comment peut-on savoir, sans biomarqueur du vieillissement, que l’on travaille ou non ? » dit Su. « Une fois que nous avons défini un biomarqueur du vieillissement, nous pouvons déterminer son efficacité, puis déterminer ce qui fonctionne réellement. »

Pour en savoir plus sur la façon de vivre plus longtemps :