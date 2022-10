Les 3 points de touché de Jake Melion aident York à battre Oswego East pour sa première victoire en séries éliminatoires depuis 2010 – Shaw Local

ELMHURST – Une autre semaine, un autre objectif accompli et plus d’histoire écrite pour York.

Mais ce qui est le plus important pour les Dukes, c’est de jouer une autre semaine de football ensemble.

Devenant seulement la troisième équipe de l’histoire du programme à atteindre des victoires à deux chiffres, York s’est qualifiée pour le deuxième tour de classe 8A avec une victoire de 31-10 sur Oswego East à Elmhurst.

En vengeant une défaite en ouverture des séries éliminatoires la saison dernière, les Dukes, deuxième tête de série (10-0), ont également remporté leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2010.

“C’est définitivement spécial”, a déclaré le porteur de ballon Jake Melion, qui a couru pour 128 verges et trois touchés. “Chaque semaine compte. Gagner ce match est énorme, mais nous nous concentrons définitivement sur des choses plus grandes et meilleures.

« Nous ne jouons pas pour nous-mêmes, nous jouons les uns pour les autres. Nous nous aimons tous et établir cette connexion est ce qui a fait de nous une équipe plus forte.

Melion a marqué sur des courses de 2, 13 et 7 mètres derrière la ligne offensive de Colin Cushing, Gavin Honken, Lazar Todorcev, Ellis McAdoo et Dominic Begora.

“Ce qui fonctionnait était définitivement notre blocage”, a déclaré Melion. «Notre O-line bloquait bien, tout comme nos receveurs larges. C’est ainsi que j’ai pu trouver des trous et des voies de circulation.

Les Wolves en visite (5-5), faisant leur septième apparition consécutive en séries éliminatoires, ont en fait pris une avance de 3-0 sur le panier de 31 verges d’Owen Valek après qu’un botté de dégagement ait été bloqué par Nicholas Mantucca.

Oswego East au football des séries éliminatoires de la classe 8A de York Oshobi Odior (23) d’Oswego East est envahi par la défense de York lors d’un match de football de classe 8A Playoff entre Oswego East à York. 28 octobre 2022. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Mais les Dukes ont tenu Oswego East à seulement trois premiers essais jusqu’à son dernier entraînement, qui s’est terminé avec le quart-arrière Tre Jones trouvant Griffin Anderson pour un score de 11 verges avec un peu plus de deux minutes à jouer.

“York est une excellente équipe de football”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc. “Nos enfants ont fait des efforts et n’ont jamais abandonné toute l’année. Nous avons eu des blessures au début de la saison, ce qui nous a mis dans une situation pour attirer une équipe comme York au premier tour.

« Ce groupe d’aînés a quitté le programme dans un meilleur endroit. Ils sont un grand groupe d’enfants. Ils ont travaillé et fait des choses qui ont amélioré notre programme.

Jones a réussi 121 verges et a couru pour 47 autres. Michael Polubinski a capté trois passes pour 60 verges et Jalen Lewis a réussi trois réceptions pour 40 verges. Polubinski et Tyler Stamatis ont chacun eu des interceptions et Jerome Jackson a récupéré un échappé.

Luke Mailander de York a réussi sept passes pour 123 verges, dont un touché de 35 verges de Matt Vezza, qui a donné l’avantage à l’équipe locale avec 5:47 à faire au premier quart. Vezza a terminé avec 165 verges par la passe et 54 au sol.

Oswego East au football des séries éliminatoires de la classe 8A de York Robert tire Jones III (9) d’Oswego East s’éloigne d’Evan Grazzini (4) de York pendant le match de football de classe 8A Playoff entre Oswego East à York. 28 octobre 2022. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Matt Sutter a réussi une passe pour les Dukes, qui n’ont accordé que 72 points au cours de la saison régulière. John Renier et Evan Grazzini ont ajouté des sacs et Jacob Young a récupéré un échappé.

“Nous avons eu des gars intensifiés (en défense)”, a déclaré Sutter. «Notre ligne D a été excellente, nos secondeurs ont été excellents et notre secondaire a été excellent pour défendre la passe. Tout le monde travaille ensemble. Nous jouons comme une seule unité, pas comme 11 joueurs.

« Tout compte maintenant ; équipes spéciales, défense, attaque. Quand les trois cliquent, c’est difficile de perdre un match de football.

Les Dukes, qui ont également obtenu un panier de 20 verges de Damian Glodz, vont maintenant voyager pour affronter Marist. L’entraîneur-chef de York, Mike Fitzgerald, a été le coordonnateur offensif des RedHawks de 2008 à 2013.

“De toute évidence, c’est une énorme réalisation (pour le programme)”, a déclaré Fitzgerald. « Mais plus que tout, c’est une autre semaine garantie avec ce groupe. J’adore ces enfants, c’est un groupe spécial. Travailler dur, jouer les uns pour les autres – le simple fait d’avoir l’opportunité de rester ensemble est plus important que n’importe quel record que nous battons.

« Marist est un bon programme et il y a vraiment de bonnes personnes là-bas. Je suis ravi que nos gars aient l’opportunité de jouer contre eux.