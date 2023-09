Les 3 passes TD de Ryan Jackson et les grosses courses sont la clé de la victoire de Lyon contre Hinsdale Central – Shaw Local

WESTERN SPRINGS – Le quart-arrière senior du canton de Lyon, Ryan Jackson, est un passeur confirmé, comme en témoigne son record scolaire de 26 touchés en une seule saison en 2022.

Ce qui le différencie vraiment, c’est aussi sa capacité à se démener et à courir comme il l’a fait vendredi contre son rival Hinsdale Central.

[ Photos: Lyons vs. Hinsdale Central ]

« J’ai regardé beaucoup de moments forts de Johnny Manziel (ancien quart-arrière universitaire) et cela m’a donné la motivation pour faire ce qu’il fait et j’ai fait mon truc », a déclaré Jackson.

Jackson a récolté 150 verges sur 15 passes en 19 avec trois touchés au junior Travis Stamm, mais a également réalisé des jeux clés au sol lors de la victoire 42-17 des Lions à Western Springs. Les Lions (2-1, 1-0) ont battu les Red Devils (0-3, 0-1) pour la deuxième année consécutive lors du premier match d’argent de la West Suburban Conference pour que les deux équipes organisent le premier grand test de la semaine prochaine contre Glenbard West. .

Stamm a capté neuf passes pour 98 verges et des touchés de 5, 34 et 10 verges. Danny Carroll a totalisé 156 verges en 25 courses avec un touché de 5 verges pour une avance de 14-0 au début du deuxième quart et 73 verges au quatrième quart avant que Jack McQueeney ne marque le dernier touché sur une course de 2 verges.

« La ligne offensive nous a donné le ton. La défense a également fait un excellent travail. Tous les gars étaient engagés pour remporter cette victoire », a déclaré Jackson. « Travis a fait un excellent travail pour obtenir la séparation. La ligne O a fait un excellent travail de blocage. Nous avons vraiment ressenti cette connexion aujourd’hui. Nous avons repris notre chemin normal.

Hinsdale Central à Lyon Travis Stamm (2), du canton de Lyon, célèbre un touché qui a été rappelé en raison d’une pénalité lors d’un match de football entre Hinsdale Central dans le canton de Lyon, le vendredi 8 septembre 2023. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Jackson a peut-être réalisé le jeu du match au deuxième quart sur un quatrième et un sur le 37 des Red Devils. Jackson a roulé à droite et a été arrêté par un défenseur, mais s’est libéré, a inversé le terrain et a couru vers la ligne de touche gauche et a obtenu un Gain de 3 yards et premier essai.

Lors du jeu suivant, Jackson a trouvé Stamm grand ouvert au milieu au 10 pour une passe TD de 34 verges et un avantage de 21-7.

« L’objectif des deux dernières semaines était simplement de s’améliorer, de travailler dur (depuis la défaite contre Prospect) », a déclaré l’entraîneur du LT, Jon Beutjer. « Ryan a été concentré toute la semaine. Nous étions sur la même longueur d’onde lorsque nous avons regardé un film indiquant où nous allions attaquer. En parlant de lui en tant que vétéran et senior, il me donnait des idées et c’est ce que vous voulez en tant que coordonnateur offensif, entraîneur-chef et entraîneur du quart-arrière. Il a également réalisé de très belles courses pour prolonger les jeux, et il a également réalisé de beaux lancers.

Comme lors de leurs deux premiers matchs, Hinsdale Central a continué à revenir mais n’a pas pu maintenir son élan. Après que les Red Devils se soient rapprochés à 21-17 au troisième quart, les Lions ont marqué sur la possession qui a suivi sur une course de 13 verges de Carroll. Le jeu a été mis en place par le rouleau de Jackson à droite puis à gauche sur 10 mètres aux troisième et 6 pour atteindre les 36.

LT a ensuite marqué sur une frappe de 10 verges de Jackson à Stamm avec 11 :21 ​​à jouer pour mener 35-17.

« Certains enfants ont fait des jeux et ont fait certaines choses (pour nous), mais nous nous sommes fait botter les fesses. Et bravo à eux. Ils voulaient jouer au football plus que nous », a déclaré l’entraîneur de Hinsdale Central, Brian Griffin. «Je pensais que (Jackson) était le meilleur joueur sur le terrain. Chaque jeu qu’il avait besoin de faire, il l’a fait. Nous avons eu l’occasion de sortir du terrain lors d’un quatrième essai et il a réalisé un jeu individuel assez spectaculaire.

Hinsdale Central à Lyon Luke Wehling (8) de Lyon est affronté par Carter Contreras (5) de Hinsdale Central lors d’un match de football entre Hinsdale Central à Lyon le vendredi 8 septembre 2023. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Au deuxième quart, les Red Devils ont marqué pour la première fois sur une passe de 74 verges du quart-arrière Riley Contreras à Kelan McInverney, qui a brisé un plaquage près du milieu de terrain. Ils se sont rapprochés à 21-10 lorsque Ardit Abdullai a inscrit son troisième panier cette saison, un tir de 40 verges lors du dernier jeu de la première mi-temps après une pénalité pour interférence de passe.

Les Red Devils ont de nouveau menacé à 21-17 sur un TD de 2 yards exécuté par Contreras après que Mason Brady ait récupéré un botté de dégagement étouffé au 19. Les interceptions en seconde période par Roman Sosnovyy et Jack Cheney alors que ses coéquipiers frappaient Contreras ont également aidé les Lions à se retirer.