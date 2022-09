Les 3 passes de TD de Demir Ashiru, la puissance défensive dominante Plainfield North devant Yorkville dans un match contre le SPC West invaincu – Shaw Local

YORKVILLE – Demir Ashiru dit que Plainfield North « pratique le chaos ».

Dans le langage du football, ce sont des occasions où les jeux s’effondrent et où la capacité athlétique prend le dessus. Des cas dans lesquels il est utile d’avoir un quart-arrière mobile et fort comme Ashiru, un senior de Plainfield North et des meneurs de jeu comme le sien sur le périmètre.

“Nous travaillons sur ce genre de choses, moi bougeant et les receveurs trouvant des places libres”, a déclaré Ashiru. « Nous devions juste oublier les mauvais jeux. Nous savions que l’un d’entre eux se briserait.

Les talents d’improvisation d’Ashiru ont en effet conduit à ses trois passes de touché, dont deux à Sean Schlanser, qui a également effectué une saisie spectaculaire à une main pour le score final des Tigers.

Plainfield North a utilisé cette compétence offensive et un effort défensif dominant pour établir un ordre hiérarchique dans le sud-ouest des Prairies Ouest, battant l’hôte Yorkville 24-0 dans un affrontement d’invaincus de la conférence.

“Nous savions qu’ils seraient une équipe difficile lors de leur retour à la maison”, a déclaré Ashiru, 15 en 25 passes pour 178 verges et les trois touchés. “Nous sommes restés fidèles à notre plan de match et nous étions convaincus que nous étions la meilleure équipe.”

Le match a été une impasse défensive pendant un quart-temps et a changé lorsque les talents d’Ashiru sont apparus au premier plan.

Après que Plainfield North (5-0, 1-0) ait récupéré un échappé au Yorkville 40, Ashiru a lancé une fléchette de 25 verges à Shibu Mohammed en quatrième et septième. Un jeu plus tard, Ashiru a gagné du temps, a échappé à la ruée et a trouvé Jaxon Boryca ouvert dans la zone des buts pour un touché de 6 verges et une avance de 7-0 avec 5:49 à jouer au deuxième quart.

“L’avant de Yorkville est exceptionnel, mais Demir ayant cette capacité à se détacher, cela nous place définitivement à un niveau différent”, a déclaré l’entraîneur des Tigers Anthony Imbordino. “Prolonger les jeux, avoir leurs DB couvrant cinq, six, sept secondes, c’est difficile.”

Plainfield North à Yorkville Football Le receveur de Plainfield North Shibu Mohammed réussit presque un touché contre le défenseur de Yorkville Gage Range (22 ans) lors du match de football universitaire de retour à Yorkville High School le vendredi 23 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

La passe TD de 22 verges d’Ashiru à Schlanser, un jeu après qu’Ashiru s’est libéré pour lancer à Schlanser pour 11 au quatrième essai, a prolongé l’avance à 14-0 à la mi-temps.

“Nous pratiquons cet exercice tout le temps, l’exercice de brouillage, en nous assurant que vous pouvez vous déplacer avec le quart-arrière et vous ouvrir”, a déclaré Schlanser. “C’est juste une question de timing.”

“Sa mobilité a neutralisé ce que nous faisons à l’avant”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire, à propos d’Ashiru. « Et cela met beaucoup de pression sur les gens en arrière-plan. C’est difficile de couvrir aussi longtemps avec les récepteurs qu’ils ont à l’arrière.

L’attaque des Foxes, en revanche, a eu du mal à faire avancer les choses contre une défense de Plainfield North qui n’avait accordé que 35 points.

Sur les 11 possessions de Yorkville, neuf se sont soldées par des bottés de dégagement et les deux autres par des revirements. Les Foxes (4-1, 0-1) n’ont jamais traversé le milieu de terrain et n’ont eu qu’un seul jeu pour plus de 10 verges tout en gérant seulement 93 verges d’attaque totale.

Le porteur de ballon partant Gio Zeman, qui a raté la semaine 4 avec une entorse au pied, s’est habillé mais n’a pas joué. Le QB junior Michael Dopart était 9 en 24 passes pour 49 verges, et Josh Gettemy a couru pour 28 verges en 11 courses.

“Nous devions donner une pause à notre défense et nous devions donner un élan à notre défense”, a déclaré McGuire. « Il n’est pas nécessaire de marquer des touchés, mais simplement de prouver que nous pouvons déplacer le ballon. Offensivement, nous n’avons pas tenu notre part du marché. Je donne le crédit à notre défense, ils ont été exceptionnels. Offensivement, nous avons du travail à faire.

Plainfield North à Yorkville Football Le porteur de ballon de Yorkville Ben Alvarez (13 ans) brise le tacle du défenseur de Plainfield North Ty Schaumleffel (19 ans) et propulse un premier essai lors du match de football universitaire de retour à Yorkville High School le vendredi 23 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Lors du deuxième entraînement de Yorkville en seconde période, Gerald Floyd de Plainfield North a décroché une passe, un clip au retour tout ce qui a annulé un choix de six. Cela a mené à un panier de 30 verges de John St. Clair pour porter le score à 17-0.

“J’ai prêché que j’allais avoir une interception toute la semaine, il était temps d’avoir la mienne”, a déclaré Floyd. “Notre objectif chaque semaine est de maintenir les équipes à zéro point. Les deux dernières semaines, nous avons abandonné les gros jeux. Nous avons prêché toute la semaine, n’abandonnez pas une grande pièce.

Il n’y a pas eu de jeu plus gros ou plus sensationnel que la prise de TD à une main de 27 verges de Schlanser d’Ashiru au milieu pour le score final du match.

“Pas de sécurité, Demir m’a conduit, j’ai juste tendu la main et je l’ai tirée pour la prise”, a déclaré Schlanser. “C’est de la réaction, vous les pratiquez à la maison, des prises à une main.”

St. Clair a couru 66 verges pour Plainfield North, qui rentre chez lui la semaine prochaine pour affronter Oswego – qui a partagé le titre SPC West avec les Tigers la saison dernière.

“Nous sommes ravis de la victoire et d’arriver au point où nous sommes”, a déclaré Imbordino. “Mais nous avons beaucoup de choses à nettoyer si nous voulons arriver là où nous voulons aller.”